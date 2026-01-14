Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • Washim News 895 Candidates Absent From The Mpsc Combined Preliminary Examination

Washim News : एमपीएससी संयुक्त पूर्वपरीक्षेला ८९५ परीक्षार्थ्यांची अनुपस्थिती; १४ उपकेंद्रांवर ३,२९७ जणांची हजेरी

नगर परिषद व नगर पंचायत निवडणुकांमुळे लांबणीवर पडलेली एमपीएससी गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा ११ जानेवारी रोजी पार पडली.

Updated On: Jan 14, 2026 | 06:00 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

नगर परिषद व नगर पंचायत निवडणुकांमुळे लांबणीवर पडलेली महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (MPSC) गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा अखेर ११ जानेवारी रोजी पार पडली. अकोला शहर व जिल्ह्यातील १४ परीक्षा उपकेंद्रांवर ही परीक्षा सकाळी ११ ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत घेण्यात आली. मात्र, अपेक्षेपेक्षा कमी प्रतिसाद मिळाल्याने परीक्षार्थ्यांमधील निरुत्साह पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला. या परीक्षेसाठी जिल्ह्यातून एकूण ४,१९२ परीक्षार्थी प्रविष्ठ झाले होते. त्यापैकी ३,२९७ उमेदवारांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली, तर तब्बल ८९५ परीक्षार्थ्यांनी परीक्षेला दांडी मारली. जवळपास २१ टक्क्यांहून अधिक उमेदवार अनुपस्थित राहिल्याने प्रशासनासह स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रातही चर्चा सुरू झाली आहे.

Bmc Election 2026: मतदानापूर्वी ठाकरे बंधू मुंबादेवीच्या चरणी! उद्धव आणि राज ठाकरेंनी सहकुटुंब घेतले दर्शन; विजयासाठी साकडं

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ही संयुक्त पूर्व परीक्षा पोलिस उपनिरीक्षक (PSI), राज्य कर निरीक्षक (STI) आणि सहाय्यक कक्ष अधिकारी (ASO) या पदांसाठी घेतली जाते. यंदा आयोगाने एकूण ६७४ पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. यामध्ये पोलिस उपनिरीक्षकांची ३९२ पदे, राज्य कर निरीक्षकांची २७९ पदे, तर सहाय्यक कक्ष अधिकारी ३ पदे अशी पदसंख्या होती. या परीक्षेसाठी राज्यभरातून लाखो उमेदवारांनी अर्ज केले होते.

मूळतः ही संयुक्त पूर्व परीक्षा नोव्हेंबर महिन्यात होणार होती. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि त्यानंतर २१ डिसेंबर रोजी झालेली मतमोजणी यामुळे जिल्हा प्रशासनावर मोठा ताण होता. जिल्हा पातळीवर एमपीएससी परीक्षेचे संपूर्ण नियोजन व अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हाधिकारी व महसूल विभागाकडे असते. निवडणूक प्रक्रियेत जिल्हाधिकारी व वरिष्ठ अधिकारी व्यस्त असल्याने ही परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

अखेर सर्व अडथळे दूर करत ११ जानेवारी रोजी ही परीक्षा घेण्यात आली. परीक्षेदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी प्रशासनाने कडक खबरदारी घेतली होती. सर्व परीक्षा उपकेंद्रांवर तसेच केंद्रांच्या आतील व बाहेरील १०० मीटर परिसरात सकाळी ६ वाजल्यापासून प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले होते. पोलीस बंदोबस्त, वाहतूक नियंत्रण आणि परीक्षा केंद्रांवरील तपासणीची काटेकोर व्यवस्था करण्यात आली होती.

PMC Elections 2026 : लाडक्या बहिणींच्या हातात हप्ता अन् मनात प्रश्न! महिला मतदार कुणाच्या पारड्यात?

दरम्यान, परीक्षा पुढे ढकलणे, वाढती स्पर्धा, अभ्यासातील ताण, वारंवार बदलणारे वेळापत्रक आणि मानसिक दबाव यामुळे अनेक उमेदवार परीक्षेपासून दूर राहत असल्याची प्रतिक्रिया काही स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शकांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. मोठ्या संख्येने झालेली अनुपस्थिती ही प्रशासनासाठी चिंतेची बाब मानली जात आहे.

आता या परीक्षेचा निकाल आणि पुढील टप्प्याची तयारी याकडे परीक्षार्थ्यांचे लक्ष लागले असून, आगामी मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांची यादी लवकरच जाहीर होणार आहे.

Web Title: Washim news 895 candidates absent from the mpsc combined preliminary examination

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 06:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन
1

भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

Washim News: कलागुणांना प्रदर्शित करण्याची संधी! प्रत्येक शाळेत सांस्कृतिक कार्यक्रम आवश्यक
2

Washim News: कलागुणांना प्रदर्शित करण्याची संधी! प्रत्येक शाळेत सांस्कृतिक कार्यक्रम आवश्यक

Washim News: अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिबिर!
3

Washim News: अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिबिर!

वाशिम नगरपरिषदेत भाजप–उबाठामध्ये रस्सीखेच; विषय समिती निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष
4

वाशिम नगरपरिषदेत भाजप–उबाठामध्ये रस्सीखेच; विषय समिती निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Metabolic Syndrome काय आहे? Metabolism उत्तम ठेवण्याला द्या प्राधान्य, Thyroid आरोग्‍य राहील परफेक्ट

Metabolic Syndrome काय आहे? Metabolism उत्तम ठेवण्याला द्या प्राधान्य, Thyroid आरोग्‍य राहील परफेक्ट

Jan 21, 2026 | 08:44 PM
देहूगावात निवडणुकीचा धुरळा! राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांच्या प्रचाराचा नारळ फुटला, अर्ज दाखल

देहूगावात निवडणुकीचा धुरळा! राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांच्या प्रचाराचा नारळ फुटला, अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 08:40 PM
‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ विषयावर मार्गदर्शनात्मक कार्यशाळा उत्साहात पार! रिसोड तालुक्यात विशेष उपक्रम

‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ विषयावर मार्गदर्शनात्मक कार्यशाळा उत्साहात पार! रिसोड तालुक्यात विशेष उपक्रम

Jan 21, 2026 | 08:39 PM
Panchayat Season 5 कधी होणार प्रदर्शित? कलाकारांपासून ते कथानकाच्या ट्विस्टपर्यंत, जाणून घ्या सर्वकाही…

Panchayat Season 5 कधी होणार प्रदर्शित? कलाकारांपासून ते कथानकाच्या ट्विस्टपर्यंत, जाणून घ्या सर्वकाही…

Jan 21, 2026 | 08:30 PM
Bhaskar Jadhav: “बाळासाहेबांनी जातीचं राजकारण नाकारलं अन्….”, भास्कर जाधवांनी सांगितला ९५ सालचा तो ऐतिहासिक किस्सा

Bhaskar Jadhav: “बाळासाहेबांनी जातीचं राजकारण नाकारलं अन्….”, भास्कर जाधवांनी सांगितला ९५ सालचा तो ऐतिहासिक किस्सा

Jan 21, 2026 | 08:28 PM
बॉलिवूड अभिनेत्री उर्वशी रौतेलाने खरेदी केली ‘या’ दोन आलिशान कार, किंमत वाचाल तर धडकीच भरेल

बॉलिवूड अभिनेत्री उर्वशी रौतेलाने खरेदी केली ‘या’ दोन आलिशान कार, किंमत वाचाल तर धडकीच भरेल

Jan 21, 2026 | 08:21 PM
पुरुषांनो सावधान! वाढत चालली वंधत्वाची समस्या, Fertility वर गंभीर परिणाम; काय आहे कारण

पुरुषांनो सावधान! वाढत चालली वंधत्वाची समस्या, Fertility वर गंभीर परिणाम; काय आहे कारण

Jan 21, 2026 | 08:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM