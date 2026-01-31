Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Marathi Serial TRP: तारिणी ठरली तारणहार, भल्या-भल्या मालिका केल्या गप गार! TRP च्या शर्यतीत 'ही' मालिका पिछाडीवर

दर आठवड्यात मालिकेचा TRP किती आहे कळतं. सध्या मराठी मालिकांना प्रेक्षकांचा खूप चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

Updated On: Jan 31, 2026 | 05:32 PM

  
  
दर आठवड्यात मालिकेचा TRP किती आहे कळतं. सध्या मराठी मालिकांना प्रेक्षकांचा खूप चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. स्टार प्रवाहवरील मराठी मालिकांच्या टीआरपी बाबतील सांगायचं झालं तर ठरलं तर मग या मालिकेने गेले काही वर्ष पहिल्या नंबरवरचं अव्वल स्थान अजूनही कायम राखून ठेवलं आहे. या मालिकेप्रमाणे कोणती मालिका कितव्या स्थानावर आहे ते जाणून घेऊयात.

मालिकेतील नागराजच्या अटकेनंतर आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट आला आहे. मालिकेतील किल्लेदार कुटुंबियांंचं एकेक सत्य बाहेर येत असल्याने प्रेक्षकांची चांगलीच पसंती मिळत आहे. आपलं पहिल्या क्रमांकाचं अव्वल स्थान राखून ठेवलयानंतर दुसऱ्या नंबर येते ती, अर्णव इश्वरीची तू ही रे माझा मितवा ही मालिका आहे. सुरुवातीला ही मालिकेची वेळ उशिराची होती. त्यानंर जेव्हा मालिकेला प्रेक्षकांची मिळणारी पसंती जेव्हा लक्षात आली त्यावेळी मालिकेचा वेळ बदलून प्राईम टाईमचा स्लॉट देण्यात आला. मालिकेची वेळ बदलल्यानंतर आता टीआरपीमध्ये तू ही रे माझा मितवा टॉप 5 मध्ये असतेच असते.

Marathi Serial : नागराजच्या पापाचा भरला घडा ; पण प्रोमो पाहून नेटकरी संतापले म्हणाले, “दिग्दर्शक आणि लेखकाला…

त्यानंतर येतात ते स्टार प्रवाहवरीवल नशीबवान आणि कमळी मालिका. या दोन्ही मालिकेत सध्या अस्तित्वासाठी आणि वाईटावर चांगल्याचा विजय व्हावा सासाठीची चढाओढ दिसत आहे. BARC इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, 17 जानेवारी ने 23 जानेवारी दरम्यानचा टीआरपी जाहीर केला आहे. यानुसार ‘नशीबवान’ मालिका 3.9 टिंगसह तिसऱ्या स्थानी आहे. तर, ‘कमळी’ 3.7 रेटिंगसह चौथ्या स्थानी आहे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या आठवड्यात तारिणी मालिका देखील टॉप 5 मध्ये आली आहे.

सध्या झी मराठीवरील तारिणी मालिकेला प्रेक्षकांची चांगलीच पसंती मिळत आहे. तारिणीनंतर कोणती मालिका असेल तर ती म्हणजे वीण दोघांतली तुटेना. तेजश्री प्रधान आणि सुबोध भावेची ही मालिका सहाव्या स्थानी आहे. मात्र काही दिवसांपुर्वी जी मालिका अव्वलस्थानी होती ती घरोघरी मातीच्या चुली मालिकेचा टीआरपी घसरल्याचं पाहायला मिळत आहे.

मराठी मालिकांचा टीआरपी
1. ठरलं तर मग – ४.९
2. तू ही रे माझा मितवा – ४.१
3.
नशीबवान – ३.९
4. कमळी – ३.७
5. तारिणी – ३.६ मी सावित्रीबाई जोतिराव फुले – ३.६
6. लग्नानंतर होईलच प्रेम – ३.५ -वीण दोघांतली ही तुटेना – ३.५
7. लक्ष्मी निवास – ३.३
8. वचन दिले तू मला – ३.२
9. देवमाणूस – ३.१
10. तुझ्या सोबतीने – ३.०
11. तुला जपणार आहे – २.५
12. शुभ श्रावणी २.४
13. घरोघरी मातीच्या चुली – २.३

अशी एकूण मालिकेची टीआरपी रेटींग आहे.

Birthday Special: ‘देवखेळ’ ते ‘डबल सीट’ अंकुश चौधरींच्या अभिनयातील बहुआयामीपण दाखवणाऱ्या 5 must-watch भूमिका






