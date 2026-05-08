Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Abuse For 9 Years Under The Threat Of Circulating Compromising Photos

आंघोळ करतानाचे ‘ते’ फोटो व्हायरल करण्याची तरुणीला धमकी; तब्बल 9 वर्षे अत्याचार केले अन् नंतर…

ल्पवयीन असताना आरोपीने तिचे आंघोळ करतानाचे फोटो काढून ते व्हायरल करण्याची धमकी दिली. त्या माध्यमातून आरोपीने तिच्यावर सातत्याने अत्याचार केले. पुढे तिला धर्मांतरासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 12:17 PM
आंघोळ करतानाचे 'ते' फोटो व्हायरल करण्याची तरुणीला धमकी; तब्बल 9 वर्षे अत्याचार केले अन् नंतर...

आंघोळ करतानाचे 'ते' फोटो व्हायरल करण्याची तरुणीला धमकी; तब्बल 9 वर्षे अत्याचार केले अन् नंतर...

Follow Us:
Follow Us:

भोकरदन : जालना जिल्ह्यातील भोकरदन परिसरात एका तरुणीवर तब्बल नऊ वर्षे अत्याचार करून तिला ब्लॅकमेल केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. या प्रकारानंतर नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपीवर कठोर कारवाईची मागणी होत असतानाच गुरूवारी संतप्त जमावाने आरोपीच्या घराला आग लावल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त तैनात केला आहे.

पीडित तरुणीने दिलेल्या तक्रारीनुसार, ती अल्पवयीन असताना आरोपीने तिचे आंघोळ करतानाचे फोटो काढून ते व्हायरल करण्याची धमकी दिली. त्या माध्यमातून आरोपीने तिच्यावर सातत्याने अत्याचार केले. पुढे तिला धर्मांतरासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. या गंभीर प्रकरणामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून, विविध सामाजिक संघटनांनीही आरोपींवर कठोर शिक्षा करण्याची मागणी केली आहे. तक्रारीनंतर पोलिसांनी मुख्य आरोपीसह त्याच्या भावाला अटक केली आहे. तपासादरम्यान पीडितेच्या कुटुंबाला धमक्या देण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. या प्रकरणात आणखी काही जणांचा सहभाग असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला असून, तपास अधिक व्यापक करण्यात आला आहे.

Pune Crime : पुण्यात प्रेमप्रकरणातून थरारक हल्ला! लग्न ठरल्याचा राग, तरुणीवर ब्लेडने वार; १० दिवसांनी मृत्यू

दरम्यान, गुरुवारी सकाळी आरोपीच्या घरासमोर मोठ्या संख्येने नागरिक जमा झाले, “पीडितेला न्याय मिळालाच पाहिजे अशा घोषणा देत संतप्त जमावाने निषेध व्यक्त केला. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यानंतर काही अज्ञात व्यक्तीनी आरोपीच्या घरावर दगडफेक केली आणि त्यानंतर घराला आग लावण्यात आली. आगीत घरातील साहित्य जळून खाक झाले, अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेत आग आटोक्यात आणली; मात्र तोपर्यंत मोठे नुकसान झाले होते.

आरोपींवर गंभीर कलमान्वये गुन्हे दाखल

सध्या या प्रकरणाचा तपास वेगाने सुरू असून, आरोपीविरोधात गंभीर कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. घटनास्थळी उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ नितीन कटेकर, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संतोष माने, पोलिस उपनिरीक्षक नेमाने यांनी पाहणी करून गावकऱ्यांसोबत चर्चा करून त्यांना कायदा भंग होणार नाही, याची देखील माहिती देऊन सहकार्य करण्याच्या सूचना दिल्या सदर आरोपीचे घर जाळण्याच्या घटनेप्रकरणीही स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली आहे.

हिंदू धर्म विराट आक्रोश मोर्चाचे आयोजन

हिंदू धर्म विराट आक्रोश मोर्चा धर्म आणि सन्मान रक्षणासाठी वालसावंगी येथे लैंगिक शोषण व महिला अत्याचार धर्म बहिणीवर झालेल्या घृणास्पद अत्याचाराबद्दल लैंगिक शोषण, लव्ह जिहाद, धर्म परिवर्तन व त्या आरोपींना शिक्षा व्हावी या मागणीसाठी शुक्रवारी हनुमान मंदिर वालसावंगी येथे गावकऱ्यांच्या वतीने मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

घटनास्थळी अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात

या संपूर्ण घटनेमुळे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सोशल मीडियाचा गैरवापर करून ब्लॅकमेलिंग, मानसिक छळ आणि जबरदस्तीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याची चिता व्यक्त केली जात आहे. पीडित तरुणीला न्याय मिळावा आणि दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी भावना सर्वसामान्य नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.

Web Title: Abuse for 9 years under the threat of circulating compromising photos

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 08, 2026 | 12:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ
1

मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

पुण्यात ‘हिट अँड रन’, 4 वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; दाम्पत्य गंभीर जखमी
2

पुण्यात ‘हिट अँड रन’, 4 वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; दाम्पत्य गंभीर जखमी

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई
3

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार
4

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

May 18, 2026 | 12:35 PM
Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

May 18, 2026 | 12:25 PM
ST Bus Fare Hike : एसटी बसचा प्रवास महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं…

ST Bus Fare Hike : एसटी बसचा प्रवास महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं…

May 18, 2026 | 12:25 PM
Exclusive: ऑडिशन दिली नेगेटिव्ह भूमिकेसाठी पण निवड झाली ‘आसावरी’साठी, जुई गोगरीचा ‘सनई चौघडे’चा अद्भुत प्रवास

Exclusive: ऑडिशन दिली नेगेटिव्ह भूमिकेसाठी पण निवड झाली ‘आसावरी’साठी, जुई गोगरीचा ‘सनई चौघडे’चा अद्भुत प्रवास

May 18, 2026 | 12:22 PM
Raigad News: उकाड्यामुळे ग्राहक घरातच; महाड बाजारपेठेतील वर्दळ घटली, व्यापारी चिंतेत

Raigad News: उकाड्यामुळे ग्राहक घरातच; महाड बाजारपेठेतील वर्दळ घटली, व्यापारी चिंतेत

May 18, 2026 | 12:21 PM
US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

May 18, 2026 | 12:15 PM
Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…

Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…

May 18, 2026 | 12:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM