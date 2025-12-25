Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Bihar Crime: नवऱ्याच्या संशयातून सूड! ब्यूटी पार्लर महिलेवर अ‍ॅसिड हल्ल्यासाठी 1 लाखांची सुपारी

बिहारच्या पाटण्यात नवऱ्यावर संशयातून पत्नी नितू देवीने ब्यूटी पार्लर चालवणाऱ्या महिलेवर अ‍ॅसिड हल्ल्याची सुपारी दिली. 1 लाखांची सुपारी देऊन कट रचला गेला. हल्ला फसला असून 3 आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात आहेत.

Updated On: Dec 25, 2025 | 05:17 PM
crime (फोटो सौजन्य: SOCIAL MEDIA )
  • पत्नी नितू देवीने नवऱ्याच्या संशयातून अ‍ॅसिड हल्ल्याचा कट रचला
  • मोहम्मद एहसानला 1 लाखांची सुपारी; मोलकरीणही सहभागी
  • हल्ला अयशस्वी; अ‍ॅसिड, कपडे जप्त, 3 आरोपी अटकेत
बिहार: बिहारच्या पाटण्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बायकोला आपल्या नवऱ्यावर संशय होता. तिचा संशय हा समोरच्या गल्लीत असणाऱ्या ब्यूटी पार्लर मधील महिलेवर होता. आपल्या पतीचे आणि तिचे संबंध आहेत असा तिला संशय होता. तिने अखेर त्या महिलेचा काटा काढायचा ठरवला आणि ब्यूटी पार्लर महिलेवर एसिड याला म्हणून तिने एक लाख रुपयाची सुपारी दिली. या प्रकरणात मुख्य आरोपी ही नितू देवी अस आहे. तिने मोलकरीण सोबत मिळून सुपारी दिली आहे. मोहम्मद एहसान या व्यक्तीला तिने सुपारी दिली होती. या प्रकरणात तीन आरोपीनं पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.

पोलिसांना लागली कुणकुण!

जेव्हा नितू देवी हिने मोहम्मद एहसान याला एक लाख रुपयांची सुपारी दिली होती. जेव्हा पोलिसांनी घरात धाड टाकली तेव्हा मात्र घरात रोख कैश, मोबाईल आढळून आला आहे. मात्र जेव्हा पोलिसांकसून तपास करण्यात आला तेव्हा मात्र धक्कादायक कारण समोर आल आहे. नवऱ्याचा संशय त्या महिलेवर होता. ती दिसायला सुंदर होती. मात्र तिच्या चेहऱ्यावर एसिड फेकल्याने तिला काहीतरी होईल या भावनेन तिच्यावर हे कृत्य करण्यात आल.

गाडीवर आले होते हल्लेखोर

तीन जण गाडीवर आले होते. आलेल्या हल्लेखोरांनी तिच्यावर एसिड टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ती त्या हल्ल्या मधून वाचली आहे. तिला सध्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आळ आहे. तिच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. मात्र पोलिसांनी एहसान च्या घरावर धाड टाकली तेव्हा काही साहित्य त्याच्या घरी आढळून आल. एसिड ची बॉटल, एसिड टाकून भिजवलेले कपडे आढळून आले आहेत. सध्या आता आरोपीला ताब्यात घेतल आहे. पुढील तपास केला जात आहे. पोलीस आता घटनेचा तपास करत आहे. कोणाचे नक्की संबंध होते? हल्ला करण्याच कारण काय? दुपारी का देण्यात आली? याचा तपास आता केला जात आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अ‍ॅसिड हल्ल्याचा कट का रचला गेला?

    Ans: नवऱ्याचे ब्यूटी पार्लर महिलेशी संबंध असल्याच्या संशयातून.

  • Que: या प्रकरणातील मुख्य आरोपी कोण आहे?

    Ans: नितू देवी ही मुख्य आरोपी असून तिने सुपारी दिली होती.

  • Que: पोलिसांना काय पुरावे सापडले?

    Ans: अ‍ॅसिडची बाटली, भिजवलेले कपडे, रोख रक्कम आणि मोबाईल जप्त करण्यात आले.

Published On: Dec 25, 2025 | 05:17 PM

