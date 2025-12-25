Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Tenant Attempts To Burn Landlady Alive By Dousing Her With Petrol After She Refused His Marriage Proposal

Bengluru Crime: बंगळूरू हादरलं! लग्नाला नकार दिल्याने भाडेकरूने घरमालकिणीला पेट्रोल टाकून जाळण्याचा प्रयत्न

बंगळूरूच्या बसवेश्वरनगरमध्ये धक्कादायक घटना घडली. मुलीशी लग्नाला नकार दिल्याने भाडेकरू मुत्तू अभिमन्यूने घरमालकिणी गीतावर पेट्रोल ओतून आग लावली. गीताची प्रकृती गंभीर असून आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात आहे.

Updated On: Dec 25, 2025 | 04:58 PM
crime (फोटो सौजन्य: SOCIAL MEDIA )
Follow Us:
Follow Us:
  • आरोपी मुत्तू अभिमन्यू घरात भाड्याने राहत होता
  • मुलीच्या शिक्षणासाठी आईने लग्नास नकार दिला होता
  • गीतावर पेट्रोल ओतून आग; प्रकृती गंभीर, आरोपी अटकेत
कर्नाटक:  मध्ये घडलेल्या या घटनेने सगळ्यांना हादरा बसला आहे .बंगळूरूच्या बसवेश्वरनगर मध्ये एका भाडेकरूने घर मालकिणीच्याच अंगावर पेट्रोल टाकून जाळल असल्याची घटना घडली आहे . त्याला कारण होत ते म्हणजे भडेकरूला तिच्या मुलीशी लग्न करायचं होत . लग्न करण्यात आईने नकार दिला होता . नकार त्याला सहन झाला नाही . त्याने अंगावर पेट्रोल टाकून तिला जाळण्याचा प्रयत्न केला . या नंतर तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आल होत .ती सध्या गंभीर जखमी आहे .तिच्यावर उपचार सुरू आहेत .

त्यांच्याच घरात होता राहायला मुलीवर जडलं प्रेम

मुत्तू अभिमन्यू अस त्या आरोपीचं नाव आहे . तो त्यांच्या घरात भाड्याने राहायला होता . गीतावर त्याने पेट्रोल टाकून आग लावून दिली .तिची मुलगी ही बीबीएच्या वर्गात शिकत आहे . त्याने तिच्यावर प्रेम असल्याचं सांगितलं होत . मात्र प्रेमास आईने नकार दिला होता . घरात कमावते कोणी नाही . तिला शिकवायचं आहे या उद्देशाने तिने लग्न करण्यास नकार दिला . त्या नंतर तो तिला दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत होता . मात्र आईने नकार दिल्याने त्याने थेट आग लावून दिली .

आरोपीला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

सध्या गीता ची स्थिती गंभीर आहे . तिला वाचवण्याचे प्रयत्न डॉक्टर कडून केले जात आहेत. प्रेमात आई अडथळा ठरली म्हणणं त्याने हे कृत्य केल आहे . पोलिसांनी जेव्हा याचा तपास केला तेव्हा तो यांच्याच घरात रहायला असल्याचं स्पष्ट झाल . पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे . त्याच्यावर पुढील कारवाई केली जात आहे . मात्र या घटनेने बंगळूर शहर हादरून गेल आहे . आरोपीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.

रक्ताचं नातंच ठरलं खुनी! दारूच्या व्यसनातून त्रास देणाऱ्या तरुणाचा भावाने व मेहुण्याने केला निर्घृण खून

कर्नाटकातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका मंदिरासमोर रक्ताच्या थारोळ्यात तरुणाचा मृतदेह सापडला होता. पोलिसांनी या हत्येचं उलगडा केला आहे. त्यांनी तपासाची चक्रे फिरवत स्वतःच्या वागण्याने त्रासलेल्या मेहुण्याने आणि सख्ख्या भावाने मिळून एका तरुणाची हत्या केल्याचे उघड झाले आहे. विठ्ठल कुराडी असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: बंगळूरूच्या बसवेश्वरनगर परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: हल्ल्याचे कारण काय होते?

    Ans: मुलीशी लग्न करण्यास आईने नकार दिल्याचा राग.

  • Que: आरोपीवर काय कारवाई झाली?

    Ans: पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेऊन पुढील तपास सुरू केला आहे.

Web Title: Tenant attempts to burn landlady alive by dousing her with petrol after she refused his marriage proposal

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 25, 2025 | 04:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Madhyapradesh Crime: पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात पत्नीची केली हत्या
1

Madhyapradesh Crime: पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात पत्नीची केली हत्या

Latur Crime: लातूरमध्ये मातेची क्रूरता! पती उशिरा आल्याच्या रागातून दीड वर्षीय चिमुकलीची चाकूने हत्या
2

Latur Crime: लातूरमध्ये मातेची क्रूरता! पती उशिरा आल्याच्या रागातून दीड वर्षीय चिमुकलीची चाकूने हत्या

Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…
3

Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प
4

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Panchayat Season 5 कधी होणार प्रदर्शित? कलाकारांपासून ते कथानकाच्या ट्विस्टपर्यंत, जाणून घ्या सर्वकाही…

Panchayat Season 5 कधी होणार प्रदर्शित? कलाकारांपासून ते कथानकाच्या ट्विस्टपर्यंत, जाणून घ्या सर्वकाही…

Jan 21, 2026 | 08:30 PM
Bhaskar Jadhav: “बाळासाहेबांनी जातीचं राजकारण नाकारलं अन्….”, भास्कर जाधवांनी सांगितला ९५ सालचा तो ऐतिहासिक किस्सा

Bhaskar Jadhav: “बाळासाहेबांनी जातीचं राजकारण नाकारलं अन्….”, भास्कर जाधवांनी सांगितला ९५ सालचा तो ऐतिहासिक किस्सा

Jan 21, 2026 | 08:28 PM
बॉलिवूड अभिनेत्री उर्वशी रौतेलाने खरेदी केली ‘या’ दोन आलिशान कार, किंमत वाचाल तर धडकीच भरेल

बॉलिवूड अभिनेत्री उर्वशी रौतेलाने खरेदी केली ‘या’ दोन आलिशान कार, किंमत वाचाल तर धडकीच भरेल

Jan 21, 2026 | 08:21 PM
पुरुषांनो सावधान! वाढत चालली वंधत्वाची समस्या, Fertility वर गंभीर परिणाम; काय आहे कारण

पुरुषांनो सावधान! वाढत चालली वंधत्वाची समस्या, Fertility वर गंभीर परिणाम; काय आहे कारण

Jan 21, 2026 | 08:21 PM
गुडघेदुखीला करा आता राम राम! ‘या’ औषधी वनस्पतीने शरीराच्या सर्व वेदना होतील दूर; रात्रीही लागेल शांत झोप

गुडघेदुखीला करा आता राम राम! ‘या’ औषधी वनस्पतीने शरीराच्या सर्व वेदना होतील दूर; रात्रीही लागेल शांत झोप

Jan 21, 2026 | 08:15 PM
Nanded मध्ये ‘हिंद-दी-चादर’ शताब्दी कार्यक्रम; आरोग्य यंत्रणा सज्ज, १० लाखांहून अधिक भाविकांसाठी…

Nanded मध्ये ‘हिंद-दी-चादर’ शताब्दी कार्यक्रम; आरोग्य यंत्रणा सज्ज, १० लाखांहून अधिक भाविकांसाठी…

Jan 21, 2026 | 08:05 PM
‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तु’ एकाच वेळी अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध; ‘अल्ट्रा प्ले’, ‘अल्ट्रा झकास’वर सीरिज रिलीज

‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तु’ एकाच वेळी अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध; ‘अल्ट्रा प्ले’, ‘अल्ट्रा झकास’वर सीरिज रिलीज

Jan 21, 2026 | 08:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM