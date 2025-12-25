Bengluru Crime: बंगळूरू हादरलं! लग्नाला नकार दिल्याने भाडेकरूने घरमालकिणीला पेट्रोल टाकून जाळण्याचा प्रयत्न

त्यांच्याच घरात होता राहायला मुलीवर जडलं प्रेम
मुत्तू अभिमन्यू अस त्या आरोपीचं नाव आहे . तो त्यांच्या घरात भाड्याने राहायला होता . गीतावर त्याने पेट्रोल टाकून आग लावून दिली .तिची मुलगी ही बीबीएच्या वर्गात शिकत आहे . त्याने तिच्यावर प्रेम असल्याचं सांगितलं होत . मात्र प्रेमास आईने नकार दिला होता . घरात कमावते कोणी नाही . तिला शिकवायचं आहे या उद्देशाने तिने लग्न करण्यास नकार दिला . त्या नंतर तो तिला दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत होता . मात्र आईने नकार दिल्याने त्याने थेट आग लावून दिली .
आरोपीला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात
सध्या गीता ची स्थिती गंभीर आहे . तिला वाचवण्याचे प्रयत्न डॉक्टर कडून केले जात आहेत. प्रेमात आई अडथळा ठरली म्हणणं त्याने हे कृत्य केल आहे . पोलिसांनी जेव्हा याचा तपास केला तेव्हा तो यांच्याच घरात रहायला असल्याचं स्पष्ट झाल . पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे . त्याच्यावर पुढील कारवाई केली जात आहे . मात्र या घटनेने बंगळूर शहर हादरून गेल आहे . आरोपीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.
