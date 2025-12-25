Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Rajasthan Crime: आधी प्रेयसीची हत्या केली, नंतर तिच्या मृतदेहाचे तुकडे करून पोत्यात भरले आणि… ;अंगावर काटा आणणारी घटना

राजस्थानच्या जयपूरमध्ये प्रियकराने प्रेयसीचा निर्घृण खून करून मृतदेहाचे तुकडे पोत्यात भरून ठेवल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. शेजाऱ्यांना संशय आल्याने प्रकरण उघड झाले असून पोलिसांनी 4 तासांत आरोपीला अटक केली.

Dec 25, 2025 | 11:15 AM
crime (फोटो सौजन्य: SOCIAL MEDIA )
  • जयपूरमध्ये बबिता शर्माचा प्रियकर जितेंद्र सिंगकडून खून
  • मृतदेहाचे तुकडे पोत्यात भरून घराबाहेर टाकले
  • पैशाच्या तगाद्यामुळे खून केल्याची आरोपीची कबुली
राजस्थान: राजस्थानच्या जयपूरमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ही बातमी वाचून तुमच्या अंगावर काटा येईल. घटना ही तशीच आहे. एका प्रियकराने आपल्या प्रेयसीचा खून केला आणि खून केल्यानंतर त्याने तिचे तुकडे हे पोत्यात भरून ठेवले आणि त्या नंतर तो तिथून फरार झाला. पोत्यात मृतदेह भरून ठेवल्याने काही काळ कोणाला याची कल्पना नव्हती. मात्र ज्या घरात त्याने पोत्यात भरून मृतदेह ठेवला होता. त्याचा कसा उलगडा झाला पाहा. शेजारची घर मालकीण सकाळी उठली तेव्हा तिला एक पोत आढळून आल आणि जेव्हा हे पोत उघडलं तेव्हा तिला त्या पोत्यात मृतदेह आढळून आला. तिने आरडा ओरड केल्यावर पोलीस दाखल झाले आणि या घटनेचा शोध सुरू झाला.

Telangana News: तेलंगणामधील हृदयद्रावक घटना! शाळेत खेळताना घसरला, हातातील पेन्सिल घशात घुसली; शाळकरी मुलाचा मृत्यू

४ तासात हत्येचा उलगडा, प्रियकराला केली अटक

पोलिसांनी तपासाची चक्र फिरवत या प्रकरणात कारवाई केली आहे. जितेंद्र सिंग अस या आरोपीचं नाव आहे. तो बबिताचा प्रियकर होता. त्याने आपल्याच प्रेयसीचा खून केला आणि कोणाला कळू नये म्हणून मृतदेह त्याने पोत्यात बांधून ठेवला. बबिता शर्मा अस या मुलीचं नाव होत. ज्या पोत्यात मृतदेहाचे तुकडे ठेवले होते. त्या जवळ श्वान पथक बोलवण्यात आल होत. त्याने पोत्याजवळ चक्कर मारल्या त्या नंतर त्याचा उलगडा झाला आहे. आरोपीने आपला गुन्हा कबूल केल आहे. त्या नुसार त्याच्यावर हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कारण ऐकून तुम्हाला धक्का बसेल

बबिता आणि जितेंद्र यांचे प्रेम संबंध होते. हे प्रेम संबंध होते. बबिता ही जितेंद्र कडे पैशाचा तगादा लावत होती. त्याला तो कंटाळून गेला होता. त्या नंतर त्याने खुनाचा प्लान आखला आणि त्याने खून करायच ठरवलं. त्याने बबिताला कंटाळून स्वतःच राहत घर पण विकल होत. त्याचा राग मनात धरून त्याने तिचा काटा काढला. घरी बोलवलं आणि त्याने धारदार शस्त्राने गळा चिरून त्याने खून केला. त्याने संशय येवू नये म्हणून मृतदेह हा विकलेल्या घराच्या बाहेर नेवून टाकला. आता या प्रकरणांचा तपास केला जात आहे. जितेंद्रच्या नातेवाईक यांच्याशी संपर्क साधून अधिक माहिती गोळा केली जात आहे. मात्र या घटनेने सगळ्यांना धक्का बसला आहे.

Nashik Crime: लहान मुली बेपत्ता की अपहरण?तीन ठिकाणांहून मुलींना फूस लावून पळवले; शहरात खळबळ

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कशी उघडकीस आली?

    Ans: घराबाहेर संशयास्पद पोत दिसल्याने शेजाऱ्यांनी उघडले आणि मृतदेह आढळला.

  • Que: आरोपी कोण आहे?

    Ans: मृत बबिता शर्माचा प्रियकर जितेंद्र सिंग.

  • Que: खून करण्यामागचं कारण काय होतं?

    Ans: पैशाच्या तगाद्याला कंटाळून आरोपीने खून केल्याचे कबूल केले आहे.

Dec 25, 2025 | 11:15 AM

