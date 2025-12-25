Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Karnatak Crime: रक्ताचं नातंच ठरलं खुनी! दारूच्या व्यसनातून त्रास देणाऱ्या तरुणाचा भावाने व मेहुण्याने केला निर्घृण खून

कर्नाटकच्या धारवाड जिल्ह्यात दारूच्या व्यसनातून कुटुंबाला त्रास देणाऱ्या विठ्ठल कुराडीची सख्ख्या भावाने व मेहुण्याने मंदिरासमोर निर्घृण हत्या केली. बहिणीचा छळ व सायकल जाळण्याच्या रागातून गुन्हा घडल्याचे तपासात उघड झाले.

Updated On: Dec 25, 2025 | 12:14 PM
crime (फोटो सौजन्य: SOCIAL MEDIA )
  • रामनाकोप्पा गावातील विठ्ठल कुराडीचा मंदिरासमोर खून
  • बहिणीचा छळ आणि सायकल जाळल्याच्या रागातून हत्या
  • भाऊ अन्नाप्पा व मेहुणा पुंडलिक अटकेत, गुन्ह्याची कबुली
कर्नाटकात: कर्नाटकातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका मंदिरासमोर रक्ताच्या थारोळ्यात तरुणाचा मृतदेह सापडला होता. पोलिसांनी या हत्येचं उलगडा केला आहे. त्यांनी तपासाची चक्रे फिरवत स्वतःच्या वागण्याने त्रासलेल्या मेहुण्याने आणि सख्ख्या भावाने मिळून एका तरुणाची हत्या केल्याचे उघड झाले आहे. विठ्ठल कुराडी असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे.

Rajasthan Crime: आधी प्रेयसीची हत्या केली, नंतर तिच्या मृतदेहाचे तुकडे करून पोत्यात भरले आणि… ;अंगावर काटा आणणारी घटना

नेमकं प्रकरण काय?

विठ्ठल कुराडी धारवाडच्या रामनकोप्पा गावातील रहिवासी आहे. एका मंडप डेकोरेशनच्या दुकानात तो काम करत होता. त्याला दारूचे चांगलेच व्यसन जडले. या व्यसनामुळे तो घरी गेल्यावर पत्नी कस्तुरीशी दररोज भांडण करायचा, तिला मारहाण करत होता. या छळाला कंटाळून कस्तुरी आपल्या तीन मुलांना घेऊन माहेरी निघून गेली होती. पण विठ्ठलचा त्रास तिथेच थांबला नव्हता.

विठ्ठलच्या मृत्यूमागे दोन वेगळी कारणे

विठ्ठलाच्या मृत्यूमागे दोन वेगळी कारणे होती. पहिला त्याचा मेहुणा पुंडलीक आपल्या बहिणीला होणाऱ्या त्रासामुळे पेटून उठला होता. तर दुसरीकडे, विठ्ठलच सक्खा भाऊ अन्नाप्पा देखील त्याला मारण्याचा कट रचत होता. कारण काही दिवसांपूर्वी विठ्ठलने अन्नाप्पाची सायकल चोरली होती आणि रागाच्या भरात ती जाळून खाक केली होती. अश्या दोन वेगवेगळ्या कारणामुळे विठ्ठलचे दोन जवळचे नातेवाईक त्याचे कट्टर शत्रू बनले होते.

कसला रचला मृत्यूचा सापळा

२३ डिसेंबर रोजी विठ्ठल आपल्या मामाच्या गावी गेला होता. तिथे तो एका मंदिरासमोर झोपला होता. याच संधीचा फायदा घेत पुंडलिक आणि अन्नाप्पा तिथे पोहोचले. त्यांनी आधी विठ्ठलला विश्वासात घेऊन भरपूर दारू पाजली. विठ्ठल नशेत धुंद होताच, दोघांनी धारदार शस्त्रांनी त्याच्यावर सपासप वार केले. या हल्ल्यात विठ्ठलचा जागीच मृत्यू झाला.

आरोपीला अटक

पोलिसांना माहिती मिळताच पोलीस स्टेशनच्या पथकाने घटनेचा पंचनामा करून तपास सुरु केला. विठ्ठलाचे कुणाशी वाद होते, याची माहिती काढली असता भाऊ आणि मेहुण्यावर संशय बळावला. पोलिसांनी खाक्या दाखवताच दोघांनीही आपला गुन्हा कबुल केला. सायकल जाळल्याची बदला आणि बहिणीचा छळ थांबवण्यासाठी आपण हे पाऊल उचलल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या दोन्ही आरोपी पोलिसांच्या कोठडीत आहे. पोलीस अधिक तपास करत आहे.

Telangana News: तेलंगणामधील हृदयद्रावक घटना! शाळेत खेळताना घसरला, हातातील पेन्सिल घशात घुसली; शाळकरी मुलाचा मृत्यू

Published On: Dec 25, 2025 | 11:48 AM

