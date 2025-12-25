Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Rqajapeth Police File Case Against Vyas Father And Son Stolen Construction Material Crime News

हा कसला व्यावसायिक? बांधकामाचे साहित्य चोरले, CCTV मध्ये घटना कैद; गुन्हा दाखल

Amravati Crime News: हे साहित्य व्यास पिता-पुत्र च त्यांच्या सहकाऱ्याने तेथून उचलून नेले, संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. फुटेज पोलिस्यांच्या ताब्यात देण्यात आहे.

Updated On: Dec 25, 2025 | 03:03 PM
हा कसला व्यावसायिक? बांधकामाचे साहित्य चोरले, CCTV मध्ये घटना कैद; गुन्हा दाखल

पिता-पुत्राने चोरले बांधकाम साहित्य (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

सातुर्णा परिसरातील प्रकरण,जागेचा होता वाद 
वाद चिघळण्याची शक्यता अधिक
राजापेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला

अमरावती: अमरावती-बडनेरा मार्मावरील (Amravati) सातुर्गा परिसरात सुरू असलेल्या जमीन वादाने आता गुन्हेगारी वळण घेतले आहे. बांधकाम साहित्य चोरी, धमकी व अतिक्रमणाच्या आरोपांमुळे शहरात चर्चेला उधाण आले आहे. याप्रकरणी प्रसिद्ध व्यावसायिक विष्णु प्रसाद व्यास, त्यांचा मुलगा ध्रुव आास व एका अन्य व्यक्तीविरुद्ध राजापेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राहुल हरीश आडवाणी (३२. रा. नवजीवन कॉलनी) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, त्यांनी व त्यांचे वडील हरीश आडवाणी यांनी सातुर्गा परिसरात सर्वे क्रमांक-१७/२/मधीला २० आर जमीन कायदेशीररित्या खरेदी केली आहे.

या भूखंडाचे अधिकृत मोजमाप २३ नोव्हेंबरला झाले आहे. मोजमापात रुंदी ८० फूट व लांबी २६१ फूट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, या जमिनीवर शेजारील भूखंडधारकांकडून सिमेंटची प्रिकास्ट भिंत उभारण्यात आली. याबाबत चर्चा करण्यासाठी राहुल आडवाणी गेले असता, त्यांना औषध दुकानात बोलावून शिवीगाळ व जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला  आहे. आपल्या भूखंडाच्या सुरक्षेसाठी आडवाणी यांनी तेथे सीसीटीवी कैमरे बसवले होते. त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही साहित्य व इतर बांधकाम साहित्य मिळून सुमारे ५ लाख ५० हजार रुपयांचा ऐवज ठेपला होता.

Crime News: अमली पदार्थ प्रतिबंधक शाखेची मोठी कारवाई; एका महिलेसह दोन तरुणांना रंगेहात अटक

तक्रारीनुसार, हे साहित्य व्यास पिता-पुत्र च त्यांच्या सहकाऱ्याने तेथून उचलून नेले, संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. फुटेज पोलिस्यांच्या ताब्यात देण्यात आहे. राजापेठ पोलिसांनी तक्रारीची दखल घेत गुन्हा नोंदवला आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक प्रकाश जगताप करीत आहेत.

वाद चिघळण्याची शक्यता अधिक
काही दिवसांपूर्वीच या प्रकरणात विष्णू व्यास यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राहुल आडवाणी पांच्यावर जमीन चळकावण्याचा आरोप केला होता. मात्र, आता थेट गुन्हा दाखल झाल्याने हा बाद केवळ खासगी स्वरूपाचा न राहता कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रान बनत चालल्याचे चित्र आहे. तपामाअंती नेमकी सत्यता काय समोर येते, याकडे आता शहराचे लक्ष लागले आहे.

हे देखील वाचा: विवाहित महिला घराबाहेरील बाथरूममध्ये गेली अन्…; देवरुखमध्ये घडली भयंकर घटना

एका महिलेसह दोन तरुणांना रंगेहात अटक

छत्रपती संभाजीनगर शहरात वाढत चाललेल्या अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात अमली पदार्थ प्रतिबंध शाखेने मोठी कारवाई केली आहे. नगर रोड न परिसरात नशेच्या गोळ्यांची विक्री करत असताना एका महिलेसह दोन तरुणांना रंगेहात पकडण्यात आले. त्यांच्याकडून नशेसाठी वापरण्यात ते येणाऱ्या नायट्रोसेन-१० गोळ्या, गावठी कट्टा, दोन जिवंत काडतुस, एक पैशांचे बंडल आणि कार असा एकूण १० लाख १० हजार ८०३ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. ही कारवाई २३ डिसेंबर रोजी राजी करण्यात आली आहे.

Web Title: Rqajapeth police file case against vyas father and son stolen construction material crime news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 25, 2025 | 02:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक
1

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

Buldhana: लाडक्या बहीण योजनेच्या पैशांवर डल्ला! पत्नी माहेरी गेली अन् नवऱ्याने दुसरीच ‘बायको’ बँकेत उभी केली;
2

Buldhana: लाडक्या बहीण योजनेच्या पैशांवर डल्ला! पत्नी माहेरी गेली अन् नवऱ्याने दुसरीच ‘बायको’ बँकेत उभी केली;

Wardha Crime: मानसिक रुग्णाचा नग्नावस्थेत तांडव; दंडुक्याच्या हल्ल्यात दोन ठार, पोलिसासह चौघे जखमी
3

Wardha Crime: मानसिक रुग्णाचा नग्नावस्थेत तांडव; दंडुक्याच्या हल्ल्यात दोन ठार, पोलिसासह चौघे जखमी

Gadchiroli Crime: मित्रानेच केला घात! सोन्याच्या चैनसाठी आरडी एजंटची दारू पाजून सत्तूरने निर्घृण हत्या; आधी दारू पाजली, नंतर…
4

Gadchiroli Crime: मित्रानेच केला घात! सोन्याच्या चैनसाठी आरडी एजंटची दारू पाजून सत्तूरने निर्घृण हत्या; आधी दारू पाजली, नंतर…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

Jan 23, 2026 | 06:15 AM
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM