Stock Market Recommendation: नवीन वर्षाआधी बाजारात तेजी! तज्ज्ञांचे हे ‘हॉट स्टॉक्स’ कोणते?

Stock Market Recommendation: २०२५ हे वर्ष संपत आहे आणि ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला बाजारात तेजी दिसून येऊ शकते. अलिकडच्या तेजीनंतर, शेअर बाजार मजबूत असल्याचे दिसून येते. सुधारित आर्थिक परिस्थिती, एफआयआयचा परतावा आणि अमेरिकेसोबतचे सकारात्मक व्यापार करार यामुळे बाजारातील भावनांना आधार मिळू शकतो. गुंतवणूकदार आता अशा क्षेत्रांवर आणि शेअर्सवर लक्ष ठेवून आहेत; जे येत्या काळात बाजारातील या तेजीमुळे त्यांना फायदा देऊ शकतात. सीएनबीसी-आवाजवर, समृद्धी सांता यांनी अशा काही स्टॉकची माहिती दिली.
हेही वाचा: Share Market Holiday: 2026 मध्ये शेअर बाजार कधी राहील बंद? जाणून घ्या सविस्तर
जे भविष्यात गुंतवणूकदारांना लक्षणीय नफा देऊ शकतात. एसबीआय सिक्युरिटीजचे सनी अग्रवाल, आनंद राठी शेअर्स अँड स्टॉक ब्रोकर्सचे नरेंद्र सोलंकी आणि एमओएफएसएलचे सिद्धार्थ खेमका सध्याच्या बाजार परिस्थिती आणि भविष्यातील संधींबद्दल त्यांची मतं मांडली आहेत. नरेंद्र सोलंकी यांना स्टॉकमध्ये लॉयड्स मेटल, केआयएमएस आणि भारती एअरटेल या स्टॉकवर सर्वाधिक विश्वास आहे. सोलंकी यांनी लॉयड्स मेटलचे शेअर्स १,६१० रुपयांच्या लक्ष्य किमतीसह खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की, कंपनीचा पोर्टफोलिओ चांगला वैविध्यपूर्ण आहे. कमाईमध्ये वाढ होण्याचीही जोरदार आशा असून ८०० रुपयांच्या लक्ष्य किमतीसह केआयएमएस आणि २,५०० रुपयांच्या लक्ष्य किमतीसह भारती एअरटेल खरेदी करण्याची शिफारस करतात.
हेही वाचा: India–Bangladesh Relations: भारत–बांगलादेश संबंधात तणाव; बांगलादेश भारतावर कशासाठी अवलंबून आहे?
सनी अग्रवाल एचडीएफसी बँक, सीसीएल उत्पादने आणि प्रिकॉलवर विश्वास व्यक्त करतात. ते एका वर्षाच्या कालावधीसाठी १,१५० रुपयांच्या लक्ष्य किमतीसह एचडीएफसी बँकेचे शेअर्स खरेदी करण्याची शिफारस करतात. बँकेची ठेवींची वाढ आणि मालमत्तेची गुणवत्ता चांगली आहे. सनी यांनी PRICOL ला ८१५ रुपयांना आणि CCL PRODUCTS ला १,१३० रुपयांना खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. दुसरीकडे सिद्धार्थ खेमका यांनी २,१५० रुपयांच्या लक्ष्य किमतीसह HCLTECH चे शेअर्स खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. महिंद्रा अँड महिंद्रासाठी त्यांची ४,२७५ रुपयांची लक्ष्य किंमत देखील आहे. खेमका यांनी MAX FINANCIAL वर देखील सकारात्मक मत व्यक्त केले आहे, त्यांनी ते २,१०० रुपयांच्या लक्ष्य किमतीसह खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे.