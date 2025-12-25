Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Sharad Pawar Ncp Left Mva Kolhapur Local Body Elections Maharashtra Politics

Maharashtra Politics: भाकरी फिरणार अन् MVA तुटणार? ‘हा’ पक्ष बाहेर पडणार? तिसरी आघाडी…

राष्ट्रवादीकडे मजबूत संघटनात्मक बांधणी असून अनेक प्रभागांत पक्षाचे पारंपरिक मतदार आहेत. मात्र, महाविकास आघाडीत काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेशी जागावाटपावरून सातत्याने मतभेद होत आहेत.

Updated On: Dec 25, 2025 | 04:40 PM
Maharashtra Politics: भाकरी फिरणार अन् MVA तुटणार? 'हा' पक्ष बाहेर पडणार? तिसरी आघाडी...

शरद पवार mva मधून बाहेर पडण्याची शक्यता (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरात मोठी हालचाल
स्थानिक पातळीवरील मतभेद झाले तीव्र
शरद पवार गट मविआमधून बाहेर पडण्याची शक्यता

कोल्हापूर: कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहराच्या राजकारणात मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये जागावाटप, नेतृत्व आणि स्थानिक पातळीवरील मतभेद तीव्र होत असतानाच शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून वेगळा मार्ग स्वीकारण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) महाविकास आघाडीतून बाहेर पडून तिसऱ्या आघाडीची तयारी करत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, कोल्हापूर शहरात राष्ट्रवादीकडे मजबूत संघटनात्मक बांधणी असून अनेक प्रभागांत पक्षाचे पारंपरिक मतदार आहेत. मात्र, महाविकास आघाडीत काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेशी जागावाटपावरून सातत्याने मतभेद होत आहेत. विशेषतः ‘विजयी उमेदवार देण्याची क्षमता’ आणि स्थानिक नेत्यांना डावलले जात असल्याच्या तक्रारी राष्ट्रवादीतून पुढे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र लढत देण्याचा विचार गांभीर्याने सुरू असल्याचे सांगितले जाते.

Uddhav Thackeray-Raj Thackeray Alliance Live: ‘शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली’: राज ठाकरेंकडून घोषणा

शरद पवार यांची राजकीय शैली नेहमीच परिस्थितीचा बारकाईने अंदाज घेऊन निर्णय घेणारी राहिली आहे. कोल्हापूरसारख्या सहकार, शिक्षण आणि स्थानिक नेतृत्वाला महत्त्व असलेल्या शहरात स्वतंत्र आघाडी उभी केल्यास निर्णायक भूमिका बजावता येईल, असा राष्ट्रवादीतील नेत्यांचा दावा आहे. संभाव्य तिसऱ्या आघाडीत स्थानिक पातळीवरील अपक्ष, लहान पक्ष तसेच नाराज नेत्यांचा समावेश होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

दरम्यान, महाविकास आघाडीतील इतर पक्षांनी मात्र अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. काँग्रेस आणि शिवसेना (ठाकरे गट) आघाडी एकत्रितपणे निवडणूक लढवण्याच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे सांगितले जात असले तरी, राष्ट्रवादीच्या हालचालींमुळे आघाडीत अस्वस्थता वाढली आहे. जर राष्ट्रवादीने खरोखरच वेगळी चूल मांडली, तर कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक त्रिकोणी किंवा चौरंगी लढतीत रूपांतरित होण्याची दाट शक्यता आहे. एकूणच, कोल्हापूर महापालिका निवडणूक केवळ महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी एवढ्यावर मर्यादित न राहता, तिसऱ्या आघाडीमुळे अधिक चुरशीची ठरणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. शरद पवार राष्ट्रवादीचा अंतिम निर्णय काय असेल, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Maharashtra Politics: ‘युती झाली पण गळती…’; ठाकरेंच्या पक्षाला मोठा धक्का; ‘या’ नेत्याने सोडली साथ

ठाकरेंच्या पक्षाला मोठा धक्का

मुंबई महापालिका निवडणुकीत ठाकरे गटाला आणि मनसेला किती जागा मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्यात आज नव्या युतीची सुरुवात झाली आहे. मात्र युतीची घोषणा होताच छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मनसेला धक्का बसला आहे. मनसेचे जिल्हाप्रमुख यांनी राजीनामा दिल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे निवडणूक होण्याआधीच मनसेला मोठा धक्का बसला आहे. त्यामुळे युती झाली असली तरी पक्षात सुरू असलेली गळती कशी थांबवली जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

Web Title: Sharad pawar ncp left mva kolhapur local body elections maharashtra politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 25, 2025 | 04:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: कोल्हापुरात राजकीय भूकंप? हसन मुश्रीफांना मोठा धक्का; नेमका विषय काय?
1

Maharashtra Politics: कोल्हापुरात राजकीय भूकंप? हसन मुश्रीफांना मोठा धक्का; नेमका विषय काय?

Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार
2

Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

पुण्यात पुन्हा राजकीय हालचालींना वेग! काका-पुतणे पुन्हा एकत्र; राष्ट्रवादीच्या इच्छुकांची अजित पवारांनी घेतली परीक्षा
3

पुण्यात पुन्हा राजकीय हालचालींना वेग! काका-पुतणे पुन्हा एकत्र; राष्ट्रवादीच्या इच्छुकांची अजित पवारांनी घेतली परीक्षा

बारामतीतील कृषी प्रदर्शनात गर्दी; तरुण शेतकरी, महिला वर्गांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
4

बारामतीतील कृषी प्रदर्शनात गर्दी; तरुण शेतकरी, महिला वर्गांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सकाळी जोर लावून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग रात्री झोपण्याआधी करा ‘या’ बारीक दाण्यांचे सेवन, घाण पडून जाईल बाहेर

सकाळी जोर लावून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग रात्री झोपण्याआधी करा ‘या’ बारीक दाण्यांचे सेवन, घाण पडून जाईल बाहेर

Jan 22, 2026 | 08:53 AM
आता जावेद जाफरीने AR Rahman यांना दिली साथ, वाढत्या वादाबद्दल स्पष्टच म्हणाले; ‘जगाप्रमाणे इंडस्ट्रीही बदलली…’

आता जावेद जाफरीने AR Rahman यांना दिली साथ, वाढत्या वादाबद्दल स्पष्टच म्हणाले; ‘जगाप्रमाणे इंडस्ट्रीही बदलली…’

Jan 22, 2026 | 08:50 AM
Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती

Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती

Jan 22, 2026 | 08:46 AM
सांगली जिल्हा बँकेवर दरोडा टाकणारे दरोडेखोर अखेर सापडले; सव्वा तीन कोटींचा मारला होता डल्ला

सांगली जिल्हा बँकेवर दरोडा टाकणारे दरोडेखोर अखेर सापडले; सव्वा तीन कोटींचा मारला होता डल्ला

Jan 22, 2026 | 08:36 AM
Celebration of Life Day : धावपळीत जगणं विसरलात का? आजच्या दिवशी करा स्वतःशी मैत्री; वाचा ‘का’ आहे आजचा दिवस खास

Celebration of Life Day : धावपळीत जगणं विसरलात का? आजच्या दिवशी करा स्वतःशी मैत्री; वाचा ‘का’ आहे आजचा दिवस खास

Jan 22, 2026 | 08:35 AM
IND vs NZ : भारतीय संघाच्या अडचणी वाढल्या! चालू सामन्यात वाहू लागले रक्त! स्टार अष्टपैलू खेळाडूच्या बोटाला गंभीर दुखापत

IND vs NZ : भारतीय संघाच्या अडचणी वाढल्या! चालू सामन्यात वाहू लागले रक्त! स्टार अष्टपैलू खेळाडूच्या बोटाला गंभीर दुखापत

Jan 22, 2026 | 08:33 AM
‘याचे परिणाम वाईट होतील…’ सूर्यकुमार यादव प्रकरणात वाढ; 100 कोटींच्या मानहानी खटल्यावर खुशी मुखर्जी संतापली

‘याचे परिणाम वाईट होतील…’ सूर्यकुमार यादव प्रकरणात वाढ; 100 कोटींच्या मानहानी खटल्यावर खुशी मुखर्जी संतापली

Jan 22, 2026 | 08:31 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM