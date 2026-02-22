Accident: चेन्नईतील गोल्डन बीचवर दुर्दैवी दुर्घटना; महाराष्ट्रातील 3 मुलं गेली वाहून; भंडाऱ्याची विद्यार्थिनी बुडाली

Odisha Crime: संतापजनक! अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर ५ नराधम शिक्षकांकडून सामूहिक बलात्कार, ओडिशातील घटना
काय घडलं नेमकं?
महाराष्ट्रातील काही विद्यार्थी इंटर्नशिपसाठी चेन्नईला गेले होते. ते चेन्नई येथील कॉग्निझंट या कंपनीत इंटर्नशिप करत होते. काही विध्यार्थी शनिवारी २१ फेब्रुवारी रोजी सुट्टीचा आनंद घेण्यासाठी (गोल्डन बीच) समुद्रकिनारी फिरायला गेले होते. ते समुद्रकिनारी सेल्फी घेत असतांना दुर्घटना घडली. तामिळनाडू सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 26 पैकी केवळ 3 विद्यार्थी पाण्यात उतरले होते. मुलं समुद्रात उतरून सेल्फी घेत होते. त्यावेळी समुद्रात १० ते १५ फुटांची लाट उसळली. आणि तीन मुलं समुद्रात ओढले गेले.
या तिघांमधून एक भंडारा येथील मुलगी होती. जिचं नाव मयुरी चौधरी असे आहे. तिचा या दुर्घटनेत मृत्यू झाला. तर जय पाटील यांचा शोध अद्याप लागलेला नाही आहे. त्यांचा शोध घेतला जातो आहे. राज केदारी सुरक्षितपणे बाहेर आला आहे. जय पाटील यांचे नातेवाईक हे चेन्नई येथे पोहोचेल आहेत. मयुरी चौधरी हिते नातेवाईक नागपूरहून चेन्नईसाठी रवाना झाले आहेत.
चेन्नई (तामिळनाडू) येथील गोल्डन बीचवर फिरण्यासाठी गेलेल्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या गटासोबत पाण्यात उतरताना दुर्घटना घडली असून या घटनेत महाराष्ट्रातील काही विद्यार्थी अडकल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ… — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) February 22, 2026
याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट केले
चेन्नई (तामिळनाडू) येथील गोल्डन बीचवर फिरण्यासाठी गेलेल्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या गटासोबत पाण्यात उतरताना दुर्घटना घडली असून या घटनेत महाराष्ट्रातील काही विद्यार्थी अडकल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ तामिळनाडू सरकारशी संपर्क साधला असून ते मदत व बचाव कार्यावर सतत देखरेख ठेवून आहेत.
Ans: समुद्रात सेल्फी घेताना मोठी लाट उसळून तीन विद्यार्थी ओढले गेले.
Ans: भंडारा जिल्ह्यातील मयुरी उर्फ माही हरिश्चंद्र चौधरी.
Ans: जय पाटील यांचा शोध सुरू आहे.