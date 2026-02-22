Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Accident Unfortunate Accident On Golden Beach In Chennai 3 Children From Maharashtra Were Swept Away Bhandara Student Drowned

Accident: चेन्नईतील गोल्डन बीचवर दुर्दैवी दुर्घटना; महाराष्ट्रातील 3 मुलं गेली वाहून; भंडाऱ्याची विद्यार्थिनी बुडाली

चेन्नई येथील गोल्डन बीचवर सेल्फी घेताना 10-15 फुटांच्या लाटेत तीन विद्यार्थी ओढले गेले. भंडाऱ्याची मयुरी चौधरी हिचा मृत्यू, जय पाटील बेपत्ता; देवेंद्र फडणवीस यांनी मदतकार्याबाबत संपर्क साधला.

Updated On: Feb 22, 2026 | 02:51 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • 26 पैकी 3 विद्यार्थी पाण्यात उतरले
  • 10-15 फुटांची लाट उसळली
  • मयुरी उर्फ माही चौधरी (भंडारा) मृत, तर एक बेपत्ता
चेन्नई: चेन्नई येथे एक दुर्दैवी घटना घडल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्रातील ३ मुले वाहून गेल्याचे समोर आले आहे. गोल्डन बीच इथे ही धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आहे आहे. ते समुद्रकिनारी सेल्फी घेत असतांना ही दुर्घटना घडली. या दुर्दैवी घटनेत भंडारा जिल्ह्यातील वरठी येथील मयुरी उर्फ माही हरिश्चंद्र चौधरी हिचा मृत्यू झाला आहे. तर एकाचा शोध सुरु आहे. त्यातून एक मुलगा सुरक्षितपणे बचावला.

Odisha Crime: संतापजनक! अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर ५ नराधम शिक्षकांकडून सामूहिक बलात्कार, ओडिशातील घटना

काय घडलं नेमकं?

महाराष्ट्रातील काही विद्यार्थी इंटर्नशिपसाठी चेन्नईला गेले होते. ते चेन्नई येथील कॉग्निझंट या कंपनीत इंटर्नशिप करत होते. काही विध्यार्थी शनिवारी २१ फेब्रुवारी रोजी सुट्टीचा आनंद घेण्यासाठी (गोल्डन बीच) समुद्रकिनारी फिरायला गेले होते. ते समुद्रकिनारी सेल्फी घेत असतांना दुर्घटना घडली. तामिळनाडू सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 26 पैकी केवळ 3 विद्यार्थी पाण्यात उतरले होते. मुलं समुद्रात उतरून सेल्फी घेत होते. त्यावेळी समुद्रात १० ते १५ फुटांची लाट उसळली. आणि तीन मुलं समुद्रात ओढले गेले.

या तिघांमधून एक भंडारा येथील मुलगी होती. जिचं नाव मयुरी चौधरी असे आहे. तिचा या दुर्घटनेत मृत्यू झाला. तर जय पाटील यांचा शोध अद्याप लागलेला नाही आहे. त्यांचा शोध घेतला जातो आहे. राज केदारी सुरक्षितपणे बाहेर आला आहे. जय पाटील यांचे नातेवाईक हे चेन्नई येथे पोहोचेल आहेत. मयुरी चौधरी हिते नातेवाईक नागपूरहून चेन्नईसाठी रवाना झाले आहेत.

याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट केले

चेन्नई (तामिळनाडू) येथील गोल्डन बीचवर फिरण्यासाठी गेलेल्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या गटासोबत पाण्यात उतरताना दुर्घटना घडली असून या घटनेत महाराष्ट्रातील काही विद्यार्थी अडकल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ तामिळनाडू सरकारशी संपर्क साधला असून ते मदत व बचाव कार्यावर सतत देखरेख ठेवून आहेत.

Tamilnadu Crime: महिलेवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न; विरोध केल्यावर पती आणि दोन वर्षांच्या मुलासह निर्घृण हत्या

तमिळनाडूच्या चेन्नई येथून तिहेरी हत्याकांडाची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणासह त्याची पत्नी आणि त्यांच्या दोन वर्षांच्या मुलाची हत्या केल्याची धक्कदायक माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी तीन संशयितांना अटक केली असून तपासादरम्यान, मृत महिलेवर आधी लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न करण्यात आले. मात्र तिने याला नकार दिला. यालाच संतापून आरोपीने तिची आणि तिच्या कुटुंबीयांची हत्या केली असे सांगण्यात येत आहे.

तुला खूप माज आलाय म्हणत तरुणावर हल्ला; लाकडी काठीने अन् लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: दुर्घटना कशी घडली?

    Ans: समुद्रात सेल्फी घेताना मोठी लाट उसळून तीन विद्यार्थी ओढले गेले.

  • Que: मृत व्यक्ती कोण?

    Ans: भंडारा जिल्ह्यातील मयुरी उर्फ माही हरिश्चंद्र चौधरी.

  • Que: कोण बेपत्ता आहे?

    Ans: जय पाटील यांचा शोध सुरू आहे.

Web Title: Accident unfortunate accident on golden beach in chennai 3 children from maharashtra were swept away bhandara student drowned

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 22, 2026 | 02:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

द्रविड वास्तुकलेने समृद्ध, समुद्रकिनारी उभे असलेले भारताचे प्राचीन मंदिर; 8 व्या शतकात केली उभारणी…
1

द्रविड वास्तुकलेने समृद्ध, समुद्रकिनारी उभे असलेले भारताचे प्राचीन मंदिर; 8 व्या शतकात केली उभारणी…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Accident: चेन्नईतील गोल्डन बीचवर दुर्दैवी दुर्घटना; महाराष्ट्रातील 3 मुलं गेली वाहून; भंडाऱ्याची विद्यार्थिनी बुडाली

Accident: चेन्नईतील गोल्डन बीचवर दुर्दैवी दुर्घटना; महाराष्ट्रातील 3 मुलं गेली वाहून; भंडाऱ्याची विद्यार्थिनी बुडाली

Feb 22, 2026 | 02:51 PM
पीएमपीच्या ताफ्यात 45 ई-बसेस दाखल; उर्वरित 110 बसेसची पुणेकरांना प्रतिक्षा कायम…

पीएमपीच्या ताफ्यात 45 ई-बसेस दाखल; उर्वरित 110 बसेसची पुणेकरांना प्रतिक्षा कायम…

Feb 22, 2026 | 02:42 PM
अनुराग कश्यपचा संताप! ‘The Kerala Story 2’ला ‘प्रोपगंडा फिल्म’ म्हणत दिग्दर्शकावर साधला थेट निशाणा

अनुराग कश्यपचा संताप! ‘The Kerala Story 2’ला ‘प्रोपगंडा फिल्म’ म्हणत दिग्दर्शकावर साधला थेट निशाणा

Feb 22, 2026 | 02:40 PM
राजकीय वाद पेटला! मीरा-भाईंदरचा विकास आराखडा पुन्हा रद्द? राज्य सरकार घेणार अंतिम निर्णय

राजकीय वाद पेटला! मीरा-भाईंदरचा विकास आराखडा पुन्हा रद्द? राज्य सरकार घेणार अंतिम निर्णय

Feb 22, 2026 | 02:37 PM
SL vs ENG : दासुन शनाकाने नाणेफेक जिंकले, श्रीलंका गोलंदाजी करणार! नजर टाका Playing 11 वर

SL vs ENG : दासुन शनाकाने नाणेफेक जिंकले, श्रीलंका गोलंदाजी करणार! नजर टाका Playing 11 वर

Feb 22, 2026 | 02:37 PM
Sharad Pawar Health Update: शरद पवारांची प्रकृती बिघडली; पुण्याच्या रुबी हॉलमध्ये उपचार सुरू

Sharad Pawar Health Update: शरद पवारांची प्रकृती बिघडली; पुण्याच्या रुबी हॉलमध्ये उपचार सुरू

Feb 22, 2026 | 02:33 PM
श्रद्धेचा चमत्कार! जंगलाचा शिकारी झाला भक्त, शंकराच्या चरणी केलं नतमस्तक अन् अद्भुत Video Viral

श्रद्धेचा चमत्कार! जंगलाचा शिकारी झाला भक्त, शंकराच्या चरणी केलं नतमस्तक अन् अद्भुत Video Viral

Feb 22, 2026 | 02:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM