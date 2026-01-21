Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Tamil Nadu Crime The Fire At The Lic Building Was Not An Accident Woman Manager Murdered A Colleague Hatched The Horrific Plot

Tamilnadu Crime: LIC इमारतीतील आग अपघात नव्हता! महिला मॅनेजरचा खून; सहकाऱ्यानेच रचला भयानक कट

मदुराईतील LIC इमारतीत लागलेली आग अपघात नसून खून असल्याचा उलगडा झाला आहे. वरिष्ठ मॅनेजर ए. कल्याणी नम्बी यांना सहकारी डी. रामने प्रलंबित डेथ क्लेम घोटाळा लपवण्यासाठी पेट्रोल ओतून जिवंत जाळले. आरोपी अटकेत.

Updated On: Jan 21, 2026 | 11:48 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • LIC आगीमागे अपघात नव्हे तर नियोजित खून असल्याचा पोलिस निष्कर्ष
  • डेथ क्लेम घोटाळा उघडकीस येण्याच्या भीतीतून सहकाऱ्याने रचला कट
  • आरोपी डी. राम अटकेत; पुरावे व साक्षींमुळे गुन्हा उघड
तामिळनाडू: तामिळनाडू येथील मदुराईत गेल्या महिन्यात वेस्ट वेली स्ट्रीटवरील LIC इमारतीत आग लागली होती. त्या आगीत महिला मॅनेजरचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात नवीन माहिती समोर आली आहे. हा अपघात नव्हता तर थंड्या डोक्याने रचलेला खून होता. हि हत्या दुसऱ्या तिसऱ्या व्यक्तीने नाही तर त्यांच्या सहकार्यानेच केल्याचे समोर आले आहे. हत्या झालेल्या महिलेचे नाव ए. कल्याणी नम्बी असे आहे. त्या वरिष्ठ शाखा व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत होते. तर आरोपीचे नाव डी. राम असे आहे. तो सहकारी सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत होता. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.

Nashik Crime: वडिलांच्या निधनानंतर १५ दिवसांतच २१ वर्षीय मुलाने विहिरीत उडी मारून संपवलं जीवन; कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

कसा समोर आला कट?

१७ डिसेंबर रोजी ही घटना घडली. राम याने पोलिसांना सांगितले होते की, एक मुखवटाधारी व्यक्ती चोरीच्या उद्देशाने कार्यालयात शिरला त्याने कल्याणी यांचे दागिने चोरले आणि तिथे आग लावून पळून गेला. त्यात कल्याणी यांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. तर राम स्वतः किरकोळ भाजला होता. मात्र पोलिसांच्या तपासात राम याने रचलेला हा बनाव फसला.

रामच्या केबिनमध्ये पेट्रोल भरलेल्या पाण्याच्या बाटल्या आणि दुचाकीतून पेट्रोल काढण्यासाठी वापरलेली नळी सापडली. पोलिसांनी ते सगळं जप्त केलं आहे. चौकशीदरम्यान रामने दिलेल्या जबाबांमध्ये वारंवार तफावत आढळल्याने पोलिसांना त्याच्यावर संशय बळावला. कल्याणी यांनी त्या रात्री मुलाला फोन करून पोलिसांना कळवण्यास सांगितले होते, हा पुरावा निर्णायक ठरला.

हत्या कारण्यामागेचे कारण काय?

तर कल्याणी यांच्याजवळ राम यांची तक्रार विमान एजंटनी केली. राम याने 40 हून अधिक ‘डेथ क्लेम्स’ (मृत्यू दावे) प्रलंबित ठेवले आहेत असे त्यांनी कल्याणीला सांगितले. कल्याणी यांनी याबाबत रामला जाब विचारला आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळवणार असल्याचे सांगितले. आपला भ्रष्टाचार उघड होईल या भीतीने रामने कल्याणी यांचा काटा काढण्याचे आणि फायली जाळून टाकण्याचे ठरवले.

कशी केली हत्या?

रात्री 8.30 च्या सुमारास रामने इमारतीचा मुख्य वीजपुरवठा बंद केला आणि दुरुस्तीसाठी वीज बोर्डाला खोटा ईमेल पाठवला. कल्याणी बाहेर पडू नये म्हणून त्याने मुख्य काचेच्या दरवाजाला साखळी लावून कुलूप ठोकले. त्यानंतर त्याने पेट्रोल ओतून आग लावली. कल्याणी मदतीसाठी ओरडत असतांना रामने त्यांच्यावर पेट्रोल ओतून आग आणखी भडकवली. त्यानंतर स्वतःच्या केबिनलाही आग लावून याला अपघाताचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला. यवत तो स्वतः देखील थोडा भाजला.

 

पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल 25 कोटींचे अमली पदार्थ पकडले

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: तामिळनाडूतील मदुराई येथील LIC इमारतीत.

  • Que: मृत महिला अधिकारी कोण?

    Ans: वरिष्ठ शाखा व्यवस्थापक ए. कल्याणी नम्बी.

  • Que: खुनामागचे कारण काय?

    Ans: प्रलंबित डेथ क्लेम्सचा भ्रष्टाचार लपवणे.

Web Title: Tamil nadu crime the fire at the lic building was not an accident woman manager murdered a colleague hatched the horrific plot

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 11:48 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik Crime: वडिलांच्या निधनानंतर १५ दिवसांतच २१ वर्षीय मुलाने विहिरीत उडी मारून संपवलं जीवन; कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर
1

Nashik Crime: वडिलांच्या निधनानंतर १५ दिवसांतच २१ वर्षीय मुलाने विहिरीत उडी मारून संपवलं जीवन; कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सावकारी जाचाने व्यापाऱ्याची आत्महत्या; 42 सेकंदांचा व्हिडिओ व्हायरल, मी आता थकलोय…
2

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सावकारी जाचाने व्यापाऱ्याची आत्महत्या; 42 सेकंदांचा व्हिडिओ व्हायरल, मी आता थकलोय…

Gadchiroli Accident: अंत्यविधीवरून परतताना काळाचा घाला; दीना नदी पुलावर चारचाकी कोसळून भीषण अपघात, दोघांचा मृत्यू
3

Gadchiroli Accident: अंत्यविधीवरून परतताना काळाचा घाला; दीना नदी पुलावर चारचाकी कोसळून भीषण अपघात, दोघांचा मृत्यू

Kerala News: बसमधील गैरवर्तनाचा आरोप, इन्फ्लुएन्सर तरुणीचा व्हिडीओ व्हायरल; 42 वर्षीय तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल
4

Kerala News: बसमधील गैरवर्तनाचा आरोप, इन्फ्लुएन्सर तरुणीचा व्हिडीओ व्हायरल; 42 वर्षीय तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tamilnadu Crime: LIC इमारतीतील आग अपघात नव्हता! महिला मॅनेजरचा खून; सहकाऱ्यानेच रचला भयानक कट

Tamilnadu Crime: LIC इमारतीतील आग अपघात नव्हता! महिला मॅनेजरचा खून; सहकाऱ्यानेच रचला भयानक कट

Jan 21, 2026 | 11:48 AM
‘Mr President, F*** Off…’ युरोपियन संसदेत हाय व्होल्टेज ड्रामा! डॅनिश खासदाराने Trumpची काढली खरडपट्टी; पहा VIDEO

‘Mr President, F*** Off…’ युरोपियन संसदेत हाय व्होल्टेज ड्रामा! डॅनिश खासदाराने Trumpची काढली खरडपट्टी; पहा VIDEO

Jan 21, 2026 | 11:47 AM
Infinix Note Edge: बाजारात धडकला नवा बजेट स्मार्टफोन! लूक, कॅमेरा, बॅटरी… सर्वच भारी; जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

Infinix Note Edge: बाजारात धडकला नवा बजेट स्मार्टफोन! लूक, कॅमेरा, बॅटरी… सर्वच भारी; जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

Jan 21, 2026 | 11:47 AM
Suryoday Small Finance Bank: सुरक्षित कर्जवाढीच्या दिशेने सूर्यदयो बँकेचे पाऊल; महाराष्ट्रातून गोल्ड लोन सेवा सुरू

Suryoday Small Finance Bank: सुरक्षित कर्जवाढीच्या दिशेने सूर्यदयो बँकेचे पाऊल; महाराष्ट्रातून गोल्ड लोन सेवा सुरू

Jan 21, 2026 | 11:45 AM
T20 World Cup Crisis: बांगलादेश-भारत वादात नवा ट्विस्ट, पाकिस्तानची उडी; ICC वर जगाची नजर, काय घेणार निर्णय?

T20 World Cup Crisis: बांगलादेश-भारत वादात नवा ट्विस्ट, पाकिस्तानची उडी; ICC वर जगाची नजर, काय घेणार निर्णय?

Jan 21, 2026 | 11:38 AM
आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या नमकीन बिस्किटांना छिद्र का असतात? कारण वाचून व्हाल आश्चयचकित

आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या नमकीन बिस्किटांना छिद्र का असतात? कारण वाचून व्हाल आश्चयचकित

Jan 21, 2026 | 11:19 AM
Zilla Parishad Election 2026: जिल्हा परिषदेसाठीही पक्षप्रवेशाचा ट्रेंड सुरू ! शिरुरचे माजी आमदाराचा भाजपमध्ये प्रवेश

Zilla Parishad Election 2026: जिल्हा परिषदेसाठीही पक्षप्रवेशाचा ट्रेंड सुरू ! शिरुरचे माजी आमदाराचा भाजपमध्ये प्रवेश

Jan 21, 2026 | 11:19 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM