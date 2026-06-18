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Ahilyanagar Crime: प्रेयसीचा खून करून दोन दिवस मृतदेह घरात लपवला, नंतर जंगलात जाळला; थरारक हत्याकांड

Updated On: Jun 18, 2026 | 11:04 AM IST
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सारांश

श्रीगोंद्यात चारित्र्याच्या संशयातून 24 वर्षीय प्रियकराने 17 वर्षीय अल्पवयीन प्रेयसीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. आरोपीने मृतदेह दोन दिवस घरात लपवून ठेवला आणि नंतर वडिलांच्या मदतीने जंगलात नेऊन पेट्रोल टाकून जाळला. पोलिसांनी बाप-लेकाला अटक केली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • चारित्र्याच्या संशयातून प्रियकराने अल्पवयीन प्रेयसीची हत्या केली.
  • मृतदेह दोन दिवस घरात लपवून नंतर जंगलात जाळण्यात आला.
  • मित्राला केलेल्या फोनमुळे गुन्ह्याचा उलगडा झाला; बाप-लेक अटकेत.
अहिल्यानगर: अहिल्यानगर येथून एक थरारक हत्याकांड समोर आलं आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिपमधे राहणाऱ्या एका अल्पवयीन तरुणीची हत्या तिच्याच प्रियाराराने केल्याचे समोर आले आहे. आपल्या प्रेयसीची हत्या केल्यांनतर आरोपीने दोन दिवस मृतदेह घरातच ठेवला होता. यानंतर वडिलांच्या मदतीने मृतदेहाची विल्हेवाट लावली. मात्र एक फोन कॉल आणि या थरारक हत्याकांडाचा उलगडा झाला. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. ही घटना अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा येथे घडली.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील आरोपीचे नाव शुभम सुखदेव ओहळ (वय २४) असे आहे. शुभम आणि या प्रकरणातील मृत मुलीचे गेल्या काही महिन्यांपासून प्रेमसंबंध होते. ते दोघे ‘लिव्ह-इन’मध्ये एकत्र राहत होते. मात्र शुभम तिच्यावर संशय घेत होता. यामुळे दोघांमध्ये वारंवार खटके उडत होते. घटनेच्या रात्री देखील याच कारणावरून त्यांच्यात तीव्र भांडण झाल. या भांडणात शुभमने रागाच्या भरात लोखंडी रॉड आणि फरशीच्या तुकड्याने मुलीच्या डोक्यावर जीवघेणा प्रहार केला. हा वार इतका भीषण होता की त्या अल्पवयीन मुलीचा जागीच मृत्यू झाला.

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या हल्ल्यांनंतर शुभम घाबरला त्याने मुलीचा मृतदेह एका गादीत गुंडाळला आणि दोन दिवस घरातच लपवून ठेवला. यानंतर तो घराला कुलूप लावून नगरला पळून गेला. तिथून तो आपल्या वडिलांना सोबत घेऊन परत आला. दोघांनी मध्यरात्रीपर्यंत योग्य संधीची वाट पाहिली आणि तिसऱ्या दिवशी मृतदेह जंगलात नेऊन पेट्रोल ओतून पेटवून दिला. प्रचंड घाबरलेल्या शुभमने अहिल्यानगरातील आपल्या एका मित्राला फोन केला आणि “मी माझ्या बायकोला मारून टाकले,” अशी कबुली दिली. आपणही या गुन्ह्यात अडकू या भीतीने त्या मित्राने तात्काळ कोतवाली पोलिसांना फोन करून ही माहिती दिली.

आरोपी अटकेत

पोलिसांना माहिती मिळताच आरोपींच्या संशयास्पद हालचालींवर पाळत ठेवून पोलिसांनी मुख्य आरोपींना घरातूनच ताब्यात घेतले. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव शुभम सुखदेव ओहळ (वय २४) आणि वडील सुखदेव ओहळ असे आहे. या प्रकरणात एकूण ३ संशयितांवर खून आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत असून कारवाई सुरु आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: अल्पवयीन मुलीची हत्या का करण्यात आली?

    Ans: चारित्र्याच्या संशयातून झालेल्या वादानंतर प्रियकराने तिची हत्या केल्याचा आरोप आहे.

  • Que: हत्या केल्यानंतर आरोपीने काय केले?

    Ans: त्याने मृतदेह दोन दिवस घरात लपवून ठेवला आणि नंतर वडिलांच्या मदतीने जंगलात नेऊन पेट्रोल टाकून जाळला.

  • Que: पोलिसांना या गुन्ह्याची माहिती कशी मिळाली?

    Ans: आरोपीने मित्राला फोन करून गुन्ह्याची कबुली दिली. मित्राने पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर प्रकरण उघडकीस आले.

Web Title: Ahilyanagar crime girlfriend murdered body hidden at home for two days and later burned in the forest a chilling murder case

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Published On: Jun 18, 2026 | 11:04 AM

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