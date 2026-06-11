Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Pathardi Armed Robbery Kharwandi Kasar Two Families Looted

Ahilyanagar Crime : पाथर्डीत सशस्त्र दरोडेखोरांचा धुमाकूळ; दोन कुटुंबांना मारहाण करत साडेचार लाखांची लूट

Updated On: Jun 11, 2026 | 05:39 PM IST
जाहिरात
सारांश

Ahilyanagar Crime News: पाथर्डी तालुक्यातील खरवंडी कासार परिसरात सशस्त्र दरोडेखोरांनी दोन कुटुंबांवर हल्ला करत मारहाण करून सुमारे साडेचार लाखांचा ऐवज लुटल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, नागरिकांमध्ये दहशत पसरली आहे.

पाथर्डीत सशस्त्र दरोडेखोरांचा धुमाकूळ; दोन कुटुंबांना मारहाण करत साडेचार लाखांची लूट

पाथर्डीत सशस्त्र दरोडेखोरांचा धुमाकूळ; दोन कुटुंबांना मारहाण करत साडेचार लाखांची लूट

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Ahilyanagar Crime News Marathi : पाथर्डी तालुक्यातील खरवंडी कासार परिसरातील किर्तनवाडी येथे पहाटेच्या सुमारास एका सशस्त्र टोळीने दोन कुटुंबांवर थरारक दरोडा टाकल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. अज्ञात सात जणांच्या या टोळीने घरात घुसून दोन्ही कुटुंबांतील सदस्यांना चाकूचा धाक दाखवत लोखंडी गजाने बेदम मारहाण केली. या घटनेत दरोडेखोरांनी सोन्याचे दागिने आणि रोख रक्कम असा एकूण सुमारे साडेचार लाख रुपयांचा ऐवज लंपास केला असून, या प्रकारामुळे संपूर्ण परिसरात घबराटीचे वातावरण पसरले आहे. घरात घुसलेल्या आरोपींनी थेट कपाटांचे कुलूप तोडून सोन्याचे दागिने व रोकड शोधण्यास सुरुवात केली. यावेळी रावसाहेब किर्तने यांना जाग आली आणि त्यांनी प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दरोडेखोरांनी त्यांच्यावर लोखंडी गज व धारदार हत्याराने हल्ला केला.

Fraud News : नोकरीचे आमिष दाखवून तरुणीची फसवणूक; तब्बल लाखो रुपयांना घातला गंडा

किर्तने यांच्या घरावर दरोडा टाकल्यानंतर याच टोळीने अवघ्या ८०० मीटर अंतरावर राहणाऱ्या बाबासाहेब दशरथ बटुळे यांच्या घरावर हल्ला केला. येथेही आरोपींनी बाबासाहेब बटुळे आणि त्यांच्या पत्नीला मारहाण करत सुमारे १ लाख ६३ हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने आणि ४० हजार रुपयांची रोख रक्कम लुटली. याशिवाय, परिसरातीलच भागवत बाबुराव बटुळे व शांताराम बप्पा बटुळे यांच्याही घरात चोरी करण्याचा प्रयत्न या टोळीने केला, मात्र तो अयशस्वी ठरला. या वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आणि भीतीचे वातावरण आहे. पोलिसांनी या दरोड्याचा तातडीने छडा लावून आरोपींना तात्काळ बेड्या ठोकाव्यात, अशी मागणी स्थानिक ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.

घटनेची माहिती मिळताच पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, अतिरिक्त अधीक्षक वैभव कलुबर्मे तसेच उपविभागीय पोलिस अधिकारी नीरज राजगुरू यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. स्थानिक पोलिसांना सूचना दिल्या. पाथर्डीचे पोलिस निरीक्षक विलास पुजारी यांच्या नेतृत्वाखाली एक पथक व स्थानिक गुन्हे शाखेचे एक पथक तपास करत आहे. दरम्यान, खरवंडी कासार परिसरात गेल्या काही महिन्यांपासून जबरी चोरी व दरोड्यांच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

बलात्कारानंतर जीव वाचवण्यासाठी पीडिता नग्नावस्थेत धावली; 2020 च्या प्रकरणात नराधमाला कोर्टाने सुनावली ‘ही’ शिक्षा

Web Title: Pathardi armed robbery kharwandi kasar two families looted

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 11, 2026 | 05:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mira Bhayander : मोठी दुर्घटना टळली! भाईंदरच्या उत्तनमध्ये जमिनीत जिवंत तोफगोळा सापडला; एनएसजीच्या कारवाईत सुरक्षित निकामी
1

Mira Bhayander : मोठी दुर्घटना टळली! भाईंदरच्या उत्तनमध्ये जमिनीत जिवंत तोफगोळा सापडला; एनएसजीच्या कारवाईत सुरक्षित निकामी

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा
2

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Madhyapradesh Crime: थरारक हत्याकांड! मुलीला बाहेर पाठवलं, आईला संपवलं, नंतर आरोपीनेही संपवलं जीवन; काय घडलं नेमकं?
3

Madhyapradesh Crime: थरारक हत्याकांड! मुलीला बाहेर पाठवलं, आईला संपवलं, नंतर आरोपीनेही संपवलं जीवन; काय घडलं नेमकं?

POCSO Crime: 7 वर्षीय मुलाला फूस लावून धार्मिक स्थळी नेट अश्लील चाळे; CCTV मध्ये कैद घटना
4

POCSO Crime: 7 वर्षीय मुलाला फूस लावून धार्मिक स्थळी नेट अश्लील चाळे; CCTV मध्ये कैद घटना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyanagar Crime : पाथर्डीत सशस्त्र दरोडेखोरांचा धुमाकूळ; दोन कुटुंबांना मारहाण करत साडेचार लाखांची लूट

Ahilyanagar Crime : पाथर्डीत सशस्त्र दरोडेखोरांचा धुमाकूळ; दोन कुटुंबांना मारहाण करत साडेचार लाखांची लूट

Jun 11, 2026 | 05:39 PM
ONGC कडून प्रोजील ग्रीन एनर्जीला 2,000 कोटी रुपयांहून अधिकचा पवन ऊर्जा प्रकल्प; IPO पूर्वी मोठी कामगिरी

ONGC कडून प्रोजील ग्रीन एनर्जीला 2,000 कोटी रुपयांहून अधिकचा पवन ऊर्जा प्रकल्प; IPO पूर्वी मोठी कामगिरी

Jun 11, 2026 | 05:30 PM
M.Tech Scholarship 2026: M.Tech विद्यार्थ्यांसाठी UGC ची मोठी भेट; दरमहा ७,८०० रुपयांसह दरवर्षी मिळणार अतिरिक्त आर्थिक मदत!

M.Tech Scholarship 2026: M.Tech विद्यार्थ्यांसाठी UGC ची मोठी भेट; दरमहा ७,८०० रुपयांसह दरवर्षी मिळणार अतिरिक्त आर्थिक मदत!

Jun 11, 2026 | 05:25 PM
Karad News: मुलाच्या पहिल्या वाढदिवसाला घरी येण्यापूर्वीच काळाचा घाला! उरीत कर्तव्य बजावताना शहापूरचे सुपुत्र अर्जुन जाधव हुतात्मा

Karad News: मुलाच्या पहिल्या वाढदिवसाला घरी येण्यापूर्वीच काळाचा घाला! उरीत कर्तव्य बजावताना शहापूरचे सुपुत्र अर्जुन जाधव हुतात्मा

Jun 11, 2026 | 05:23 PM
India Nepal Relations : नेपाळचे सूर बदलले! भारतासोबत सीमा वादावर चर्चेतून तोडगा काढण्यास तयार

India Nepal Relations : नेपाळचे सूर बदलले! भारतासोबत सीमा वादावर चर्चेतून तोडगा काढण्यास तयार

Jun 11, 2026 | 05:17 PM
Aamchya Ladkya Naik Bai : ‘अभी तो शूटिंग सुरु हुई है’ झाला हो श्रीगणेशा! ऐश्वर्या नारकरची नवी मालिका, मुहूर्त पडला पार

Aamchya Ladkya Naik Bai : ‘अभी तो शूटिंग सुरु हुई है’ झाला हो श्रीगणेशा! ऐश्वर्या नारकरची नवी मालिका, मुहूर्त पडला पार

Jun 11, 2026 | 05:13 PM
ST workers DA : एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ताही वाढवणार; प्रताप सरनाईक यांची मोठी घोषणा

ST workers DA : एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ताही वाढवणार; प्रताप सरनाईक यांची मोठी घोषणा

Jun 11, 2026 | 05:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
ऐप में पढ़ें