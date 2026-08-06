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Mumbai Crime: सख्खे भाऊच बनले जल्लाद! दोन भावांनी सख्ख्या भावाच्या कुटुंबावर केले सपासप वार; बाप-लेकाचा मृत्यू

Updated On: Aug 06, 2026 | 11:11 AM IST
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सारांश

मुंबईतील विक्रोळी पार्कसाईट परिसरात मोठ्या आवाजात गाणी लावण्याच्या वादातून दोन भावांनी सख्ख्या भावाच्या कुटुंबावर धारदार शस्त्राने हल्ला केला. या हल्ल्यात सुनील विश्वकर्मा आणि त्यांचा 14 वर्षीय मुलगा श्लोक यांचा मृत्यू झाला, तर पत्नी आणि धाकटा मुलगा गंभीर जखमी झाले. पोलिसांनी दोन्ही आरोपी भावांना ताब्यात घेत तपास सुरू केला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • विक्रोळीतील राहुल नगर येथे गाणी लावण्याच्या वादातून भावांमध्ये रक्तरंजित हल्ला झाला.
  • हल्ल्यात सुनील विश्वकर्मा आणि त्यांचा 14 वर्षीय मुलगा श्लोक यांचा मृत्यू, पत्नी व धाकटा मुलगा गंभीर जखमी.
  • पार्कसाईट पोलिसांनी दोन्ही आरोपी भावांना ताब्यात घेऊन हल्ल्यामागील नेमके कारण शोधण्यास सुरुवात केली.
मुंबई: मुंबईच्या पूर्व उपनगरातून विक्रोळी येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एकाच कुटुंबातील तीन भावांमध्ये वाद होऊन दोन भावांनी एका भावाच्या अख्ख्या कुटुंबावर धारधार शस्त्राने सपासप वार केले आहे. यामध्ये दोघांचा मृत्यू झाला आहे. तर दोन जण गंभीर जखमी आहेत. घडलेली घटना विक्रोळी पार्कसाईट परिसरातील राहुल नगर भागात घडली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

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काय घडलं नेमकं?

विश्वकर्मा कुटुंब हे राहुल नगर येथे वास्तव्याला आहे. विश्वकर्मा कुटुंबातील चार सख्खे भाऊ एकाच घरात राहत होते. यापैकी दोघेजण घराच्या पोटमाळ्यावर राहत होते. मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव सुनील विश्वकर्मा (वय 40) आणि त्यांचा मुलगा श्लोक विश्वकर्मा असे आहे. सुनील विश्वकर्मा यांनी घरात पहाटे मोठ्या आवाजात गाणी लावली होती. यावरून सुनील विश्वकर्मा आणि त्यांच्या दोन भावांमध्ये शा‍ब्दिक वाद झाला. हा वाद एवढा टोकाला गेला की यांच्यामध्ये हाणामारी सुरु झाली. त्यादरम्यान संपूर्ण कुटुंबावर धारधार शास्त्राने वार केले. यामध्ये सुनील विश्वकर्मा आणि त्यांचा १४ वर्षीय मुलगा श्लोक हे दोघेही रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळले. सुनील विश्वकर्मा यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर श्लोक याला रुग्णलयात नेत असतांना वाटेतच त्याची प्राणज्योत मालवली. सुनील विश्वविक्रमा यांची पत्नी अंजू विश्वकर्मा आणि लहान मुलगा विवान विश्वकर्मा हे दोघे या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाले आहे. त्यांच्यावर सध्या राजावाडी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

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आरोपी अटकेत असून तपास सुरु

या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली. पोलिसांना माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी सुरेंद्र विश्वकर्मा आणि सुरज विश्वकर्मा या दोघांना ताब्यात घेतले आहे. त्यांची चौकशी पोलीस करत आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी सापडलेल्या वस्तू ताब्यात घेत फॉरेन्सिक पथकाकडून तपास सुरु केला आहे. या हल्ल्यामागे केवळ गाणी लावण्यावरून हा वाद झालेला असावा असं नसून आणखी काहीतरी मोठे कारण असू शकते त्यादृष्टीने पोलिसांकडून पुढील तपास सुरु आहे. पोलीस या दोघांची कसून चौकशी करत आहेत. पुढील कारवाई सुरु आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: मुंबईतील विक्रोळी पार्कसाईटच्या राहुल नगरमध्ये.

  • Que: हल्ल्यात किती जणांचा मृत्यू झाला?

    Ans: दोघांचा.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: दोन्ही आरोपी भावांना ताब्यात घेऊन तपास सुरू केला.

Web Title: Mumbai crime biological brothers turn into executioners two brothers brutally hacked their own brothers family father and son killed

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Published On: Aug 06, 2026 | 11:11 AM

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