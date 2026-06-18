Solapur Crime: रेल्वे रुळावर तरुणाचा मृतदेह, तर पाय मावशीच्या घरावर; आत्महत्या की घातपात? पंढरपूर हादरलं

पोलिसांचं काय म्हणणं
या प्रकरणातील मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव रोहित असे आहे. रेल्वेचे इंजिन ड्रायव्हरने घटनेनंतर लगेचच रेल्वे समोर एकाने उडी मारल्याची नोंद रेल्वे कंट्रोलला दिली होती, तसा त्याचा जबाब पोलिसांकडे असल्याचा दावाही पोलीस निरीक्षक दशरथ वाघमोडे यांनी केला आहे.त्यामुळे पोलीस ठाण्यात आकस्मित मृत्यूची नोंद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
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कुटुंबियांचे काय म्हणणे आहे…
रेल्वेच्या धडकेनंतर मृत रोहितच्या शरीराचे तुकडे झाले होते. त्यातील एक तुकडा तिथून शंभर मीटरवर असणाऱ्या मावशीच्या घरावर लावलेला आढळला. यामुळे कुटुंबीयांनी ही आत्महत्या नसून हत्या असल्याचे सांगितले. रोहितची काही लोकांसोबत तक्रार झाल्यानंतर त्याला आधी मारण्यात आले व नंतर रेल्वे समोर टाकण्यात आल्याचा आरोप कुटुंबाकडून होत आहे. माझा एकुलता एक मुलगा गेला असून मला न्याय पाहिजे, अशी विनवणी रोहितची आई करीत आहे. या कुटुंबाकडून आपल्या मुलाचा घात केल्याप्रकरणी काही संशयित लोकांची नावेही सांगितली जात आहेत.
रोहितच्या कुटुंबीयांची आर्त हाक
आता पोलिसांनी मृतदेहाची विटंबना केल्याप्रकरणी अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तसेच, सोशल मीडियावर चुकीच्या बातम्या पसरल्याचेही पोलीस निरीक्षक दशरथ वाघमोडे सांगत आहेत. कुटुंबीयांनी एवढे ठामपणे प्रश्न उपस्थित केले असून पोलिसांनी पुन्हा एकदा या घटनेचा तपास करावा जेणेकरून ही आत्महत्या आहे की घातपात हे समोर येईल. रोहितच्या मृतदेहातील पाय रेल्वे रुळावरून त्याच्या घरावर कसा आला? याच उत्तर देखील मिळेल. आता तपासात काय समोर येतं याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
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Ans: रेल्वे रुळावर तरुणाचा मृतदेह आढळला, तर त्याच्या शरीराचा एक भाग मावशीच्या घरावर आढळल्याचे समोर आले.
Ans: पोलिसांनी हा प्रकार आत्महत्या असल्याचे सांगितले असून रेल्वे चालकाचा जबाब आणि इतर पुरावे असल्याचा दावा केला आहे.
Ans: रोहितची हत्या करून त्याचा मृतदेह रेल्वेसमोर टाकण्यात आल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला असून निष्पक्ष तपासाची मागणी केली आहे.