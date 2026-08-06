Chattisgarh Crime: ‘तो मला मारहाण करतोय’… बहिणीला फोन, दुसऱ्याच दिवशी B.Ed विद्यार्थिनीची हत्या; नेमकं प्रकरण काय?

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काय नेमकं प्रकरण?
मृत विद्यार्थिनी मूळची छत्तीसगढमधील कांकेर जिल्ह्यातील कोकपूर गावची रहिवासी आहे. ती रायपूरच्या विकास महाविद्यालयात शिक्षण घेत होती. गेल्या सहा- सात महिन्यांपासून ही विद्यार्थिनी सावंत बघेल नावाच्या तरुणासोबत लिव्ह-इनमध्ये राहत होती. सावंत बघेल हा मूळचा कोंडागावचा आहे. तो डीएलएडचे शिक्षण घेत आहे. दोघांची गेल्या अनेक वर्षांपासून ओळख होती आणि त्यांनी एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला होता. ते दोघे सोबत राहत असतांना सावंत तिच्यावर सतत संशय घेत होता. यामुळे त्यांच्यात वारंवार वाद आणि भांडणे होत होते, असे पोलीस तपासात स्पष्ट झाले आहे.
हत्येच्या आदल्या दिवशी विद्यार्थिनीने तिच्या बहिणीला फोन करून सावंतने आपल्याला बेदम मारहाण केल्याचे सांगितले होते. दुसऱ्याच दिवशी या आरोपी विद्यार्थिनीला मारहाण केली आणि त्यानंतर तिचा गळा आवळला. तिची प्रकृती खालावल्याने आरोपी तिला आंबेडकर रुग्णालयात घेऊन गेला, जिथे डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. त्यांनतर आरोपी रुग्णालयातून पसार झाला. मात्र पोलिसांनी त्याला शोधून काढले.
पोलीस तपास सुरु?
पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. सध्या पोलीस शवविच्छेदन अहवाल, घटनास्थळावरून मिळालेले पुरावे आणि आरोपीच्या जबाबाच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई करत आहेत.
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धक्कादायक! १३ वर्षीय मुलीवर सामूहिक अत्याचार; दुचाकीवरून फिरवण्याचा बहाण्याने नेले…
छत्तीसगड येथून एक धक्कादायक आणि संतापजनक प्रकार समोर आली आहे. प्रियकराने आपल्या मित्रांसोबत मिळून १३ वर्षीय मुलीवर सामूहिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. प्रियकराने तिला दुकाचीवरून फिरवण्याच्या बहाण्याने रेल्वे स्थानकावर घेऊन गेले आणि तिथे हा गुन्हा घडला. ही घटना बिलासपूर येथे घडली.
Ans: गळा आवळून.
Ans: तिच्या बहिणीला.
Ans: आरोपीला ताब्यात घेऊन हत्येचा गुन्हा दाखल केला.