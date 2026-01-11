गर्भवती करा, १० लाख रुपये कमवा! बिहारमध्ये ‘प्रेग्नंट जॉब सर्व्हिस’च्या नावाखाली मोठा स्कॅम उघड

Solapur: एसटीचा पास नाही म्हणून कंडक्टरने पाचवीतील चिमुकल्याला थेट हायवेवर उतरवलं; विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्न
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ही टोळी प्रामुख्याने अशा लोकांना लक्ष्य करायची जे आर्थिक अडचणीत किंवा झटपट पैसे कमवण्याचे स्वप्न पाहत होते. फोन कॉलद्वारे मोठ्या थापा मारल्या जायच्या, बनावट दावे केले जायचे आणि हे काम पूर्णपणे कायदेशीर व सुरक्षित असल्याचे भासवले जायचे. याच विश्वासाचा फायदा घेऊन फसवणूक करणारे लोक नोंदणी शुल्काच्या नावाखाली हजारो ते लाखो रुपये उकळायचे
संपूर्ण गाव सायबर ठगांचा अड्डा
नवादा पोलिसांना गुप्त माहिती मिळाली की, हिसुआ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मनवा गावात सायबर फसवणुकीचा अड्डा चालवला जात आहे. माहिती मिळताच पोलिसांनी कारवाई करत एका घरावर छापा टाकला आणि तिथून दोन आरोपींना रंगेहाथ पकडले. त्यापैकी एक अल्पवयीन असून दुसऱ्याची ओळख रंजन कुमार अशी आहे. आरोपींनी कबूल केले की, ते केवळ पुरुषांनाच नाही, तर अपत्यहीन महिलांना जाळ्यात ओढायचे.
मोबाईल आणि पुरावे हस्तगत
पोलिसांनी आरोपींकडून ४ मोबाईल जप्त केले. या मोबाईलमध्ये मोठ्या संख्येने कॉल रेकॉर्डस, मेसेज आणि संशयास्पद चॅट्स मिळण्याची शक्यता आहे. सायबर सेलचे पथक आता या मोबाईलची कसून चौकशी करत आहे, जेणेकरून ही टोळी किती काळापासून सक्रिय होती आणि त्यांनी किती लोकांना शिकार बनवले आहे, याचा शोध घेता येईल.
