गर्भवती करा, १० लाख रुपये कमवा! बिहारमध्ये ‘प्रेग्नंट जॉब सर्व्हिस’च्या नावाखाली मोठा स्कॅम उघड

बिहारच्या नवादा जिल्ह्यात सायबर फसवणुकीचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अपत्यहीन जोडप्यांच्या भावना आणि आर्थिक गरजांचा गैरफायदा घेत सायबर ठगांनी ‘ऑल इंडिया प्रेग्नंट जॉब सर्व्हिस’ नावाने बनावट योजना सुरु केली आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 11:24 AM
गर्भवती करा, १० लाख रुपये कमवा! बिहारमध्ये 'प्रेग्नंट जॉब सर्व्हिस'च्या नावाखाली मोठा स्कॅम उघड

(फोटो सौजन्य: istock)

  • अपत्यहीन महिलांना गर्भवती करण्याचा दावा करत, ठग्यांनी आता नवी योजना सुरु केली आहे.
  • १० लाखांपर्यंत कमाईचे आमिष दाखवून ठगांनी लोकांकडून नोंदणी शुल्काच्या नावाखाली पैसे उकळले जातात.
  • पोलिसांनी छापा टाकून आरोपींना अटक केली आहे.
बिहारच्या नवादा जिल्ह्यात सायबर फसवणुकीची घटना उघडकीस आली आहे. सायबर ठगांनी अपत्यहीन जोडप्यांच्या भावना आणि गरजांचा गैरफायदा घेऊन जाळे विणले, ज्याला त्यांनी ‘ऑल इंडिया प्रेग्नंट जॉब सव्र्हिस’ असे नाव दिले. प्रत्यक्षात, हा संपूर्ण खेळ एका खोट्या अजेंड्यावर आधारित होता. ठग लोकांना फोन करून दावा करायचे की, त्यांच्याकडे अपत्यहीन महिलांना गर्भवती करण्याचे विशेष तंत्र आहे. या बदल्यात ते ग्राहकांना १० लाख रुपयांपर्यंत कमाईचे आमिष दाखवायचे. एखाद्या व्यक्तीने अपत्यहीन महिलेला गर्भवती केले, तर त्याला मोठी रक्कम दिली जाईल, असे सांगितले जायचे. या आमिषाला बळी पडून अनेक लोक ‘नोंदणी शुल्क’ म्हणून पैसे जमा करायचे.

Solapur: एसटीचा पास नाही म्हणून कंडक्टरने पाचवीतील चिमुकल्याला थेट हायवेवर उतरवलं; विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्न

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ही टोळी प्रामुख्याने अशा लोकांना लक्ष्य करायची जे आर्थिक अडचणीत किंवा झटपट पैसे कमवण्याचे स्वप्न पाहत होते. फोन कॉलद्वारे मोठ्या थापा मारल्या जायच्या, बनावट दावे केले जायचे आणि हे काम पूर्णपणे कायदेशीर व सुरक्षित असल्याचे भासवले जायचे. याच विश्वासाचा फायदा घेऊन फसवणूक करणारे लोक नोंदणी शुल्काच्या नावाखाली हजारो ते लाखो रुपये उकळायचे

संपूर्ण गाव सायबर ठगांचा अड्डा

नवादा पोलिसांना गुप्त माहिती मिळाली की, हिसुआ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मनवा गावात सायबर फसवणुकीचा अड्डा चालवला जात आहे. माहिती मिळताच पोलिसांनी कारवाई करत एका घरावर छापा टाकला आणि तिथून दोन आरोपींना रंगेहाथ पकडले. त्यापैकी एक अल्पवयीन असून दुसऱ्याची ओळख रंजन कुमार अशी आहे. आरोपींनी कबूल केले की, ते केवळ पुरुषांनाच नाही, तर अपत्यहीन महिलांना जाळ्यात ओढायचे.

Washim Crime: वाशीम रेल्वे स्थानकाजवळ सापडलेल्या त्या महिलेच्या मृतदेहाचा गूढ उलगडलं; आरोपी अटकेत

मोबाईल आणि पुरावे हस्तगत

पोलिसांनी आरोपींकडून ४ मोबाईल जप्त केले. या मोबाईलमध्ये मोठ्या संख्येने कॉल रेकॉर्डस, मेसेज आणि संशयास्पद चॅट्स मिळण्याची शक्यता आहे. सायबर सेलचे पथक आता या मोबाईलची कसून चौकशी करत आहे, जेणेकरून ही टोळी किती काळापासून सक्रिय होती आणि त्यांनी किती लोकांना शिकार बनवले आहे, याचा शोध घेता येईल.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: All india pregnant job service fake scam bihar

Published On: Jan 11, 2026 | 11:20 AM

