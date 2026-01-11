Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Washim Crimethe Mystery Surrounding The Womans Body Found Near Washim Railway Station Has Been Solved

Washim Crime: वाशीम रेल्वे स्थानकाजवळ सापडलेल्या त्या महिलेच्या मृतदेहाचा गूढ उलगडलं; आरोपी अटकेत

वाशीम रेल्वे स्थानकाजवळील विश्राम कक्ष परिसरात अज्ञात महिलेवर अत्याचार करून दगडाने ठेचून हत्या करण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली. सीसीटीव्ही व तपासाच्या आधारे पोलिसांनी आरोपी संतोष खंडारेला अटक केली आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 09:34 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • वाशीम रेल्वे स्थानकाजवळ अर्धनग्न अवस्थेत महिलेचा मृतदेह आढळला
  • कपाळावर गंभीर जखमा, दगडाने ठेचून हत्या
  • सीसीटीव्हीच्या आधारे अमरावतीहून आरोपी ताब्यात
वाशीम: वाशीम येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. वाशीमच्या रेल्वे स्थानक परिसरातून एका ४५ वर्षीय महिलेचा मृतदेह आढळून आला होता. पोलिसांनी पाहणी केल्यानंतर महिलेची हत्या करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले होते. महिलेचा डोकं मोठया दगडाने ठेवण्यात आला होता, तर महिलेच्या अंगावरचे कपडे अस्ताव्यस्थ होते. पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी केली असता त्यांना मृतदेहाशेजारी पुरुषाचा बेल्ट खाण्याचे साहित्य मिळाले. त्यावरून पोलिसांनी आरोपीला शोधून काढले. आरोपीला ताब्यात घेतले आणि चौकशी केल्यानंतर महिलेच्या हत्येचं गूढ उलगडलं.

Haryana Crime: पतीकडून होणाऱ्या शारीरिक छळाचा संताप; प्रियकराने उशीने दाबलं तोंड तर पत्नीने गुप्तांगावर….

काय घडलं नेमकं?

वाशीम रेल्वे स्थानक परिसरातील विषम कक्षणजीक एका अज्ञात महिलेची दगडाने ठेचून निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची घटना शुक्रवारी (९ जानेवारी) सकाळच्या सुमारास उघडकीस आली. या प्रकरणी वाशिम शहर पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. महिलेची वय ४५ ते ५० वर्ष अशी आहे. महिला बेशुद्धावस्थेत पड्लेलू असल्याची माहिती रेल्वे स्टेशन अधीक्षक कार्यालयाकडून पोलिसांना देण्यात आली. त्यानंतर पोलीस अधिकारी व कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. पाहणीदरम्यान विश्रामगृहाच्या विरुद्ध दिशेला असलेल्या संरक्षण भिंतीलगत अंदाजे महिला अर्धनग्न अवस्थेत आढळून आली. महिलेच्या कपाळावर जखमा आढळून होत्या. जखमांमुळे मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झालेला होता. त्यामुळे तिचा मृत्यू झाला होता.

पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी केली असता त्यांना टोकदार दगड आढळून आला. परिसरात देशी व विदेशी दारूच्या रिकाम्या बाटल्याही सापडल्या होत्या. त्याचबरोबर पॅन्टचा बेल्ट आणि इतर खाण्याचे साहित्य मिळाले. पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली. तेव्हा आरोपी त्यांना सापडला.

आरोपीला अमरावतीतून अटक

पोलिसांनी अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर तालुक्यातील अडुळा बाजार येथील संतोष रामराव खंडारे याला अकोला रेल्वे स्थानक परिसरातूनच अटक केली. त्याची चौकशी करण्यात आली. त्यात त्याने हत्या केल्याची कबुली दिली. आरोपीने सांगितले की त्याने आधी महिलेवर अत्याचार केला आणि त्यानंतर दगडाने ठेचून तिला मारले. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीविरूधात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस पुढील कारवाई करत असून तपास सुरु आहे.

Hyderabad Crime: आईने 10 महिन्यांच्या बाळाला विष दिल, नंतर स्वतःही संपवलं आयुष्य, सासूनेही उचलले टोकाचे पाऊल; काय नेमकं प्रकरण?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: वाशीम रेल्वे स्थानक परिसरातील विश्राम कक्षाजवळ.

  • Que: हत्या कशी करण्यात आली?

    Ans: आधी अत्याचार, त्यानंतर दगडाने ठेचून हत्या.

  • Que: पोलीस कारवाई काय?

    Ans: आरोपी अटकेत, खुनाचा गुन्हा दाखल, पुढील तपास सुरू.

Web Title: Washim crimethe mystery surrounding the womans body found near washim railway station has been solved

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 09:34 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Madhyapradesh Crime: पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात पत्नीची केली हत्या
1

Madhyapradesh Crime: पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात पत्नीची केली हत्या

Latur Crime: लातूरमध्ये मातेची क्रूरता! पती उशिरा आल्याच्या रागातून दीड वर्षीय चिमुकलीची चाकूने हत्या
2

Latur Crime: लातूरमध्ये मातेची क्रूरता! पती उशिरा आल्याच्या रागातून दीड वर्षीय चिमुकलीची चाकूने हत्या

Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…
3

Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प
4

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तु’ एकाच वेळी अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध; ‘अल्ट्रा प्ले’, ‘अल्ट्रा झकास’वर सीरिज रिलीज

‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तु’ एकाच वेळी अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध; ‘अल्ट्रा प्ले’, ‘अल्ट्रा झकास’वर सीरिज रिलीज

Jan 21, 2026 | 08:00 PM
Viral Video: मरणाची चाहूल लागताच पेटवून घेतो अंग! भस्म होऊन, राखेतून पुन्हा जन्माला येतो ‘हा’ पक्षी

Viral Video: मरणाची चाहूल लागताच पेटवून घेतो अंग! भस्म होऊन, राखेतून पुन्हा जन्माला येतो ‘हा’ पक्षी

Jan 21, 2026 | 07:59 PM
Republic Day 2026: शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; ‘हे’ असणार यंदाचे खास आकर्षण

Republic Day 2026: शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; ‘हे’ असणार यंदाचे खास आकर्षण

Jan 21, 2026 | 07:57 PM
IND vs NZ 1st T20I : ऑरेंज सिटीमध्ये स्फोटक अर्धशतकाचा ‘अभिषेक’; जामठा स्टेडियमवर चौकार-षटकारांचा पाऊस 

IND vs NZ 1st T20I : ऑरेंज सिटीमध्ये स्फोटक अर्धशतकाचा ‘अभिषेक’; जामठा स्टेडियमवर चौकार-षटकारांचा पाऊस 

Jan 21, 2026 | 07:49 PM
KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब

KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब

Jan 21, 2026 | 07:42 PM
ICC T20 World Cup 2026 : बांगलादेशचा घमंड चकनाचूर! विरोधात पडली मतं; ICC कडून दुसऱ्या पर्यायाचा विचार 

ICC T20 World Cup 2026 : बांगलादेशचा घमंड चकनाचूर! विरोधात पडली मतं; ICC कडून दुसऱ्या पर्यायाचा विचार 

Jan 21, 2026 | 07:39 PM
मुंबई उपनगरात पालिका शाळेला संरक्षण खात्याची परवानगी नाही! विद्यार्थ्यांची उडतेय तारांबळ

मुंबई उपनगरात पालिका शाळेला संरक्षण खात्याची परवानगी नाही! विद्यार्थ्यांची उडतेय तारांबळ

Jan 21, 2026 | 07:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM