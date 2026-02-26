Accident News: भीषण ट्रक अपघात चालकाचा मृत्यू; राजापूरमधील घटना

ओणी तिवंदामात परिसरात भीषण अपघात
ट्रकने दिली दुसऱ्या ट्रकला जोरदार धडक
एका चालकाचा जागीच मृत्यू
राजापूर:मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील ओणी तिवंदामात परिसरात सकाळी एक भीषण अपघाताची घटना घडली. भरधाव वेगात असलेल्या ट्रकने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या दुसन्या ट्रकला जोरदार धडक दिल्याने एका चालकाचा जागीच मृत्यू झाला आहे. सकाळी पावणे अकराच्या सुमारास ही घटना घडली, एक ट्रक गोवा ते मुंबई या दिशेने जात असताना ओणी सिकंदामाळ येथील एका धान्यासमोर रस्त्याच्या कडेला उभा होता. याच दरम्यान गोव्यावरून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या दुसन्या भरधाव ट्रकने या उभ्या ट्रकला पाठीमागून भीषण भडक दिली.
धडक इतकी भीषण होती की दुसऱ्या ट्रकच्या केबिनचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. या ट्रकच्या मालकाचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच राजापूर पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी तातडीने वाहने बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली, घटनेचा पंचनामा करून मृतदेह ताब्यात घेतला आहे. महामानांवर उभ्या असलेल्या वाहनांमुळे अपघातांचे सत्र सुरूच आहे. राजापूर पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.
Test Drive दरम्यान Accident झाला तर?
Test Drive: जेव्हा कोणी नवीन कार खरेदी करण्याचा विचार करतो, तेव्हा कार फायनल करण्यापूर्वी ‘टेस्ट ड्राइव्ह’ घेणे ही एक सामान्य आणि आवश्यक पद्धत आहे. तुम्हीही कार खरेदी करताना स्पीड, कंफर्ट, ड्रायव्हिंग एक्सपिरियन्स आणि फीचर्स तपासण्यासाठी टेस्ट ड्राइव्ह घेतली असेलच. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का, जर टेस्ट ड्राइव्ह दरम्यान कारचा अपघात झाला तर तिच्या दुरुस्तीचा खर्च नक्की कोण देणार? चालक, शोरूम मालक की विमा कंपनी? चला जाणून घेऊया…
कारची टेस्ट ड्राइव्ह सहसा सार्वजनिक रस्त्यांवर घेतली जाते, जिथे इतर वाहनांचीही वर्दळ असते. अशा परिस्थितीत तुमच्या किंवा दुसऱ्याच्या चुकीमुळे अपघात झाला तर काय होईल? समजा, तुम्ही नियम पाळून गाडी चालवत आहात, पण समोरून येणाऱ्या एखाद्या बेदरकार चालकाने तुमच्या गाडीला धडक दिली, तर अशा वेळी होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई नक्की कोणी करायची, असा प्रश्न निर्माण होतो. टेस्ट ड्राइव्हसाठी वापरली जाणारी कार ही कंपनीच्या किंवा शोरूमच्या मालकीची असते.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.