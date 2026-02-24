Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
वाळवा तालुक्यात बिबट्याची मोठी दहशत! गावालगत वारंवार हल्ले, शिवारात भीतीचं सावट

वाळवा तालुक्यात बिबट्याच्या वाढत्या वावरामुळे भीतीचे सावट पसरले आहे. अलीकडेच झालेल्या हल्ल्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप आणि असुरक्षिततेची भावना वाढली आहे. शेतकरी व मजुरांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 07:51 PM
Leopard attack
  • वाळवा तालुक्यात बिबट्याचा वावर प्रचंड वाढला
  • दहशतीमुळे दैनंदिन जनजीवन विस्कळीत
  • वनविभागाच्या उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह
Kolhapur News: वाळवा तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्याचा वावर प्रचंड वाढला असून, यामुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचे सावट पसरले आहे. शेतशिवार, ऊसतोड क्षेत्र, नदीकाठ आणि गावालगतच्या परिसरात बिबट्याचे वारंवार दर्शन होत असल्याने ग्रामस्थ धास्तावले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी पेठ-नायकलवाडी रस्त्यावर दुचाकीवरून जाणाऱ्या एका युवकावर आणि अल्पवयीन मुलावर बिबट्याने अचानक हल्ला केल्याची घटना घडली, ज्यामुळे संतापाची लाट उसळली आहे.

दैनंदिन जनजीवन विस्कळीत

बिबट्याच्या दहशतीमुळे शेतकऱ्यांच्या वेळापत्रकात मोठा बदल झाला आहे. शेतीकामासाठी पहाटे लवकर किंवा सायंकाळी उशिरा शेतात जाणे आता जिवावर बेतणारे ठरत आहे. ऊसतोड मजूर, महिला आणि दूध उत्पादक शेतकरी रोजचा प्रवास करताना जीव मुठीत धरून बाहेर पडत आहेत. अनेक गावांमध्ये पालकांनी मुलांना घराबाहेर पाठवणे बंद केले असून, शाळा आणि क्लासेसच्या वेळेवरही याचा परिणाम झाला आहे. सायंकाळ होताच गावांतील रस्ते ओस पडत असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.

वनविभागाच्या उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह

वनविभागाने काही ठिकाणी पिंजरे लावले असले आणि गस्त वाढवल्याचा दावा केला असला, तरी ग्रामस्थांच्या मते या उपाययोजना अपुऱ्या आहेत. बिबट्याचा वावर केवळ एका विशिष्ट क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून तो वेगाने विस्तारत आहे. त्यामुळे अधिक पिंजरे बसवणे, रात्रीची गस्त वाढवणे, ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करणे आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे या मागण्यांसाठी ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत.

ग्रामस्थांचे आवाहन

जोपर्यंत बिबट्याचा बंदोबस्त होत नाही, तोपर्यंत नागरिकांनी समूहाने बाहेर पडावे, हातात काठी आणि टॉर्च ठेवावा तसेच रात्रीच्या वेळी विनाकारण घराबाहेर पडू नये, असे आवाहन स्थानिक प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. मात्र, वनविभागाने तातडीने बिबट्याला जेरबंद करून या दहशतीतून मुक्त करावे, हीच मुख्य मागणी आता जोर धरत आहे.

Published On: Feb 24, 2026 | 07:51 PM

