Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

कधी होणार, कधी होणार? कोकण रेल्वे मार्गावरील ‘या’ टर्मिनस अद्याप अपूर्णच

२०२६-२७ध्या कॅपिटल बजेटमध्ये तरतूद करून सावंतवाडीला पूर्ण क्षमतेचे टर्मिनस बनवावे , अशी अपेक्षा कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनचे उपाध्यक्ष सागर तळवडेकर यांनी व्यक्त केली.

Updated On: Feb 23, 2026 | 03:02 PM
कधी होणार, कधी होणार? कोकण रेल्वे मार्गावरील ‘या’ टर्मिनस अद्याप अपूर्णच

कोकण रेल्वे (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

सावंतवाडी टर्मिनसचे काम अपूर्णच
मूळ ठरावानुसार अंमलबजावणीची रेल्वे प्रवासी संघटनेची मागणी
तातडीची गरज म्हणून मूळ ठरावात केला बदल

सावंतवाडी:  सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचे काम अद्यापही मूळ आराखड्याप्रमाणे पूर्ण झालेले नाही. केवळ क्रिमान आवश्यक कामे करून प्रवाशांची बोळवण करण्यात आली आहे. त्यामुळे २०१४ च्या मूळ बोर्ड रिझोल्यूशननुसार (Sindhudurg) या टर्मिनसची उर्वरित कामे २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करून पूर्ण करावीत, अशी आग्रही मागणी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना, सावंतवाडी यांनी केली आहे.

या संदभांत संघटनेचे उपाध्यक्ष सागर तळवडेकर यांनी कोकण रेल्वे महामंडळाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा यांना निवेदन पाठवले आहे. डिसेंबर २०१४ मध्ये कोकण रेल्वेच्या संचालक मंडळाने सावंतवाडी स्थानकाचे ‘प्रवासी टर्मिनस’ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी २१.२१ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.

यात दोन नवीन खूप लाईन्स, हाय-लेव्हल आयलंड प्लॅटफॉर्म, वॉशेबल ऍप्रनसह स्वतंत्र स्टेबलिंग लाईन, नवीन पादचारी पूल आणि आरओबी या सुविधांचा समावेश होता. मात्र, प्रशासनाने तत्कालीन तातडीची गरज म्हणून मूळ ठरावात बदल केला आणि केवळ ११.४२ कोटी रुपये साचून एक तूप लाईन व प्लॅटफॉर्म क्रमांक ३ चे काम पूर्ण केले. यामुळे सावंतवाडीला पूर्ण क्षमतेचे टर्मिनस मिळण्याचे स्वप्न अद्याप अधुरेच आहे.

कोकणवासियांसाठी खूशखबर! होळीसाठी मध्य रेल्वेकडून 186 विशेष गाड्या, मुंबई-सावंतवाडी ट्रेन कधी आणि किती वाजता? पाहा वेळापत्रक

मूळ आराखड्यातील तिस-या रुळाचे (लूप लाईन) काम त्वरित हाती घ्यावे. टर्मिनस इमारत स्थानकाच्या पूर्व बाजूला सुसज्ज टर्मिनस इमारत उभारण्यात यावी, गाडांमध्ये पाणी भरण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्यात यावी. हे टर्मिनस पूर्ण क्षमतेने विकसित झाल्यास येथून मुंबई, पुणे यासारख्या शहरासाठी थेट रेल्वे सुरू करणे शक्य होईल.  प्रलंबित प्रश्नाकडे लक्ष वैधताना कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेने या सुविधांमुळे पर्यटक, ज्येष्ठ नागरिक आणि रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. दरम्याब केवळ किमान आवश्यक कामे करणे हे तात्पुरते समाधान असू शकते, पण ते अंतिम उद्दिष्ट नाही. २०२६-२७ध्या कॅपिटल बजेटमध्ये तरतूद करून सावंतवाडीला पूर्ण क्षमतेचे टर्मिनस बनवावे , अशी अपेक्षा कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनचे उपाध्यक्ष सागर तळवडेकर यानी व्यक्त केली.

Kokan Railway: कोकणवासियांसाठी खुशखबर! ‘या’ गाड्यांना कणकवली,सिंधुदुर्गात मिळणार थांबा

कोकणवासियांसाठी खूशखबर!

होळी आणि शिमग्यासाठी मोठ्य संख्येने कोकणात प्रवास करतात. याचपार्श्वभूमीवर मध्य रेल्वेने कोकणासह देशभरात जाणाऱ्या विशेष 186 गाड्या सुरु करणार आहेत. त्यापैकी 94 ट्रेन होळीसाठी विशेष असतील आणि 94 नियमित ट्रेन असतील. या विशेष गाड्यांसाठी तिकीट बुकिंग १८ फेब्रुवारीपासून सुरू होईल. मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, “एआरपीनंतरच्या प्रवासांसाठी बुकिंग लागू असलेल्या संबंधित पुढील एआरपी तारखांना सुरू होईल. सामान्य शुल्कात यूटीएस प्रणालीद्वारे अनारक्षित डबे बुक करता येतील. प्रवासी तिकीट बुकिंगसाठी रेलवन अॅप देखील डाउनलोड करू शकतात.”

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही. 

Web Title: Work pending for sawantwadi railway terminus kokan railway

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 03:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तीन महिन्यांच्या चिमूकल्याचा अंत अन् आईने उचलले भयंकर पाऊल; राहत्या घरी थेट…
1

तीन महिन्यांच्या चिमूकल्याचा अंत अन् आईने उचलले भयंकर पाऊल; राहत्या घरी थेट…

Ratnagiri News: रेल्वेतून पडून जखमी झालेल्या प्रवाशाचा मृत्यू
2

Ratnagiri News: रेल्वेतून पडून जखमी झालेल्या प्रवाशाचा मृत्यू

पोलिस होण्याचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार! ‘या’ जिल्ह्यात होणार भरती; 87 पदांसाठी हजारो अर्ज दाखल
3

पोलिस होण्याचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार! ‘या’ जिल्ह्यात होणार भरती; 87 पदांसाठी हजारो अर्ज दाखल

कब है होली? Kokan Railway ला पडला विसर? शिमगोत्सवाच्या ‘प्लॅनिंग’ वर संताप; 3 दिवस आधीच…
4

कब है होली? Kokan Railway ला पडला विसर? शिमगोत्सवाच्या ‘प्लॅनिंग’ वर संताप; 3 दिवस आधीच…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BMC Swikrut Nagarsevak: ‘स्वीकृत ‘ची निवड लांबणीवर? इच्छुकांची नाराजी टाळण्यासाठी राजकीय पक्षांचा सावध पवित्रा

BMC Swikrut Nagarsevak: ‘स्वीकृत ‘ची निवड लांबणीवर? इच्छुकांची नाराजी टाळण्यासाठी राजकीय पक्षांचा सावध पवित्रा

Feb 23, 2026 | 04:48 PM
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सोडविण्यासाठी शासन वचनबद्ध; राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी अभिभाषणामध्ये मांडले मत

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सोडविण्यासाठी शासन वचनबद्ध; राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी अभिभाषणामध्ये मांडले मत

Feb 23, 2026 | 04:41 PM
युरेका! आता एक दोन नव्हे तर 10 वर्षांच्या मान्सूनचा अंदाज शक्य; IITM ची ‘ही’ प्रणाली चर्चेत

युरेका! आता एक दोन नव्हे तर 10 वर्षांच्या मान्सूनचा अंदाज शक्य; IITM ची ‘ही’ प्रणाली चर्चेत

Feb 23, 2026 | 04:38 PM
ज्वाज्वल इतिहासाचा घोर अपमान; सीकरीमध्ये छत्रपती शिवराय अन् राणी पद्मावतीचे फोटो थेट वॉशरुममध्ये, संतापजनक Video Viral

ज्वाज्वल इतिहासाचा घोर अपमान; सीकरीमध्ये छत्रपती शिवराय अन् राणी पद्मावतीचे फोटो थेट वॉशरुममध्ये, संतापजनक Video Viral

Feb 23, 2026 | 04:36 PM
IND vs SA: “भारताने आता इगो सोडायला हवा…”, तिलक वर्मावर संतापलेल्या गावस्करांनी Team India ला सुनावले खडे बोल

IND vs SA: “भारताने आता इगो सोडायला हवा…”, तिलक वर्मावर संतापलेल्या गावस्करांनी Team India ला सुनावले खडे बोल

Feb 23, 2026 | 04:29 PM
Karjat News : रस्त्याच्या दुरुस्तीच्या कामाला स्थानिकांचा हातभार; खड्डे भरण्यासाठी गावकरी उतरले रस्त्यावर

Karjat News : रस्त्याच्या दुरुस्तीच्या कामाला स्थानिकांचा हातभार; खड्डे भरण्यासाठी गावकरी उतरले रस्त्यावर

Feb 23, 2026 | 04:28 PM
सौंदाळा गावातील ग्रामसभेत जातमुक्तीचा ठराव मंजूर; हर्षवर्धन सपकाळांनी केले कौतुक

सौंदाळा गावातील ग्रामसभेत जातमुक्तीचा ठराव मंजूर; हर्षवर्धन सपकाळांनी केले कौतुक

Feb 23, 2026 | 04:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
UDAY SAMANT : रत्नागिरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या महायुती उमेदवारांची बैठक संपन्न

UDAY SAMANT : रत्नागिरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या महायुती उमेदवारांची बैठक संपन्न

Feb 23, 2026 | 03:52 PM
12वी परिक्षेमध्ये कॉपी आणि पेपरफुटी प्रकरणावरून गृहराज्यमंत्री भोयर यांची प्रतिक्रिया

12वी परिक्षेमध्ये कॉपी आणि पेपरफुटी प्रकरणावरून गृहराज्यमंत्री भोयर यांची प्रतिक्रिया

Feb 23, 2026 | 03:49 PM
Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 22, 2026 | 10:59 PM
Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Feb 22, 2026 | 10:53 PM
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM