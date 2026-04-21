Beed Crime: ‘मुलीचं लग्न माझ्याशी लावा’ नाही तर…, गुन्हा दाखल; बीडमध्ये धक्कादायक प्रकार

काय घडलं नेमकं?
एका तरुणाने सायंकाळी घराच्या पाठीमागून प्रवेश करून मायलेकींना धमकी दिली. आरोपी तरुणाने छतावरून उडी मारून घरात प्रवेश केला. “तुमच्या मुलीचे लग्न माझ्याशी लावून द्या, नाहीतर तिच्या वडिलांना जीवे मारील, अशी धमकी त्याने दिली. या प्रकरणी मुलीच्या आईने दिलेल्या तक्रारीवरून केज पोलीस ठाण्यात संबंधित तरुणाविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. केज पोलिसांकडून या प्रकरणाचा अधिकच तपास केला जात आहे.
बीडच्या अंबाजोगाई येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २८ वर्षीय महिलेवर लग्नाचे आमिष दाखवून दोन वर्षांपासून अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एवढेच नाही तर तिला धर्म स्वीकारल्याशिवाय लग्न करणार नाही अशी अट घातली. पीडित मुलीने या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपीचे नाव सलमान अजीज पठाण असे आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.
आरोपी सलमान अजीज पठाण यांनी तिला लग्नाचे स्वप्न दाखवून दोन वर्षांपूर्वी आपल्या जाळ्यात ओढले आणि तिच्याशी संबंध प्रस्थापित केले. पीडित महिलेने लग्नाचा विषय काढला त्यावेळी आरोपीने मुस्लिम धर्म स्वीकारल्याशिवाय लग्न करणार नाही अशी अट घातली. एवढेच नाही तर ‘तुला काय करायचे आहे ते कर’ असे म्हणत शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी ही दिली.
या धमकीला कंटाळून पीडितेने पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. सलमान अजीज पठाण याच्याविरुद्ध अंबाजोगाई शहर पोलीस ठाण्यात बीएनएस कलम 69, 352 आणि 351(2) अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. आरोपी सलमान हा फरार असून त्याचा शोध पोलिसांकडून घेण्यात येत आहे. दरम्यान धर्मांतरासाठी दबाव आणण्याच्या या घटनेमुळे जिल्हाभरात एकच खळबळ उडाली आहे.
Ans: बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यात.
Ans: लग्नाचे आमिष दाखवून महिलेवर दोन वर्षे अत्याचार.
Ans: दोन्ही प्रकरणांत गुन्हे दाखल करून तपास सुरू आहे.