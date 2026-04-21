Railway News : पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी; वाराणसीसाठी ‘अमृत भारत’ एक्सप्रेसला मंजूरी

Amrit Bharat Express Pune to Varanasi : पुणे करांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. उत्तर भारताती महत्त्वाच्या तीर्थ क्षेत्रांना भेट देणे आता सोपे होणार आहे. यासाठी रेल्वे गाड्यांना मंजूरी देण्यात आली आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 02:48 PM
  • पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी
  • आता तीर्थ यात्रा होणार सोपी
  • वाराणसीसाठी ‘अमृत भारत’ एक्सप्रेसला मंजूरी
Pune to Varanasi Train Update : पुणे : पुणे करांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. उत्तर भारतातील महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांशी थेट रेल्वे जोडणीची मागणी अखेर पूर्ण होणार आहे. पुण्यातून तीर्थक्षेत्र वाराणसीला जाण्यासाठी रेल्वे गाड्यांची कमतरता होती. आता दोन महत्त्वाच्या रेल्वे गाड्यांना मंजुरी मिळाली आहे. यामध्ये हडपसर (पुणे) ते बनारस (वाराणसी) दरम्यान नवीन ‘अमृत भारत’ रेल्वे सुरू करण्याचा आणि सध्याची पुणे-जबलपूर स्पेशल ट्रेन नियमित करण्याचे दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे उत्तर भारतात जाणाऱ्या प्रवाशांची सोय होणार आहे.

पुणे (Pune) आणि परिसरातून मोठ्या संख्येने भाविक काशी,वाराणसी आणि प्रयागराजला जात असतात. प्रवाशांची ही गरज ओळखून केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी हडपसर ते बनारस दरम्यान नवीन रेल्वे सुरू करण्याची मागणी केली होती. रेल्वे मंत्रालयाने याला सकारात्मक प्रतिसाद देत ‘अमृत भारत’ या रेल्वेला मंजुरी दिली आहे. ही गाडी हडपसर टर्मिनलवरून सुटणार असून, यामुळे पुणे रेल्वे स्थानकावरील ताण कमी होण्यास मदत होईल.तसेच प्रवाशांना थेट वाराणसीपर्यंत जलद सेवा मिळेल.

या गाड्यांमुळे फक्त पर्यटनच नाही तर व्यापार आणि रोजगाराच्या संधींनाही चालना मिळणार आहे. लवकरच या दोन्ही गाड्यांचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर होऊन त्या प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होतील. त्यामुळे आगामी सुट्ट्यांच्या काळात पुणेकरांचा प्रवास अधिक सुखकर होणार आहे.

पुणे-जबलपूर गाडी आता नियमित

पुणे आणि जबलपूर दरम्यान धावणारी विशेष गाडी (०२१३१/०२१३२) आता कायमस्वरूपी नियमित करण्यात आली आहे. यापुढे ही गाडी गाडी संख्या २०१६१/२०१६२ ‘पुणे-जबलपूर एक्सप्रेस’ म्हणून ओळखली जाईल. ही गाडी नियमित झाल्यामुळे प्रवाशांना आता वर्षभर आगाऊ आरक्षण करणे सोपे होणार असून, विशेष गाड्यांचे जास्त तिकीट दरही कमी होऊन सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे.

केंद्रीय राज्यमंत्री, मुरलीधर मोहोळ यांनी पुणे आणि उत्तर भारताला जोडणाऱ्या रेल्वे गाड्यांची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना काशी-प्रयागराजच्या तीर्थयात्रेसाठी थेट आणि आरामदायी रेल्वे हवी होती.अमृत भारत एक्सप्रेसच्या मंजुरीमुळे आणि पुणे-जबलपूर गाडी नियमित झाल्यामुळे लाखो प्रवाशांचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे.

Published On: Apr 21, 2026 | 02:48 PM

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
