Bihar crime: तरुणीने दिला नकार, तरुणाने घरात घुसून चेहऱ्यावर फेकला अॅसिड; आरोपी अटकेत

काय घडलं नेमक?
खुटौना गावात ही धक्कादायक घटना घडली. तरुणी तिच्या आईसोबत झोपली असतांना हल्लेखोर घरात शिरला आणि त्याने लाईट बंद करून तरुणीवर अॅसिड फेकत घटनास्थळावरून पळ काढला. अपघात झाल्याचे लक्षात येताच तरुणीनं आरडाओरड केलं. स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि नंतर या प्रकरणाची माहिती पोलिसांना देण्यात आली होती.
या प्रकरणाचा पोलिसांकडे जबाब देखील नोंदवण्यात आला होता. पटाही पोलिसांनी आरोपीवर पोलीस ठाण्यात एफआरआय दाखल केला होता, नंतर आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या. मुलीने आरोपी मुलाचा मोबाईल नंबर ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकला होता. याच रागातून तरुणाने मुलीवर अॅसिड फेकल्याचं सांगण्यात येत आहे. एलकतर्फी प्रकरणातून ही घटना घडल्याची माहिती पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
आरोपीला अटक?
या प्रकरणातील आरोपीचे नाव प्रियांशु कुमार असे आहे. महिलेच्या चुलत भावाच्या मामाचा मुलगा आहे. आरोपी हा पीडितेच्या नातेवाइक असल्याची माहिती समोर आली. आरोपी हा पीडितेला जबरदस्ती लग्नासाठी आग्रह धरत होता. मात्र तरुणीने नकार दिला म्हणून त्याने हा टोकाचा पाऊल उचलला.
Ans: बिहारच्या पूर्व चंपारण जिल्ह्यातील पटाही पोलीस ठाणे परिसरात.
Ans: एकतर्फी प्रेम, नकार आणि लग्नासाठीचा जबरदस्तीचा आग्रह.
Ans: एफआयआर दाखल करून आरोपीला अटक करण्यात आली असून तपास सुरू आहे.