Bihar crime: तरुणीने दिला नकार, तरुणाने घरात घुसून चेहऱ्यावर फेकला अॅसिड; आरोपी अटकेत

बिहारच्या पूर्व चंपारणमध्ये एकतर्फी प्रेमातून तरुणाने घरात घुसून तरुणीवर अॅसिड हल्ला केला. झोपेत असताना हल्ला करण्यात आला. आरोपी नातेवाईक असून पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे.

Updated On: Jan 28, 2026 | 02:38 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • खुटौना गावात घरात घुसून तरुणीवर अॅसिड हल्ला
  • एकतर्फी प्रेम व जबरदस्तीच्या लग्नाचा दबाव कारणीभूत
  • आरोपी नातेवाईक, पोलिसांनी तात्काळ अटक केली
बिहार: बिहार येथून एक धक्कदायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. तरुणाने एकतर्फी प्रेमातून अॅसिड फेकत हल्ला केल्याचे समोर आले आहे. नंतर त्या तरुणीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.तरुणीवर उपचार सुरु आहे. पोलिसांनी गांभीर्य लक्षात घेत आरोपीला अटक केली आहे. ही घटना बिहारच्या पूर्व चंपारण जिल्ह्यातील पटाही पोलीस ठाणे परिसरात घडली.

शाळेतील मध्यान्ह भोजनातून तब्बल 12 विद्यार्थ्यांना विषबाधा; पालकांमध्ये तीव्र संताप

काय घडलं नेमक?

खुटौना गावात ही धक्कादायक घटना घडली. तरुणी तिच्या आईसोबत झोपली असतांना हल्लेखोर घरात शिरला आणि त्याने लाईट बंद करून तरुणीवर अॅसिड फेकत घटनास्थळावरून पळ काढला. अपघात झाल्याचे लक्षात येताच तरुणीनं आरडाओरड केलं. स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि नंतर या प्रकरणाची माहिती पोलिसांना देण्यात आली होती.

या प्रकरणाचा पोलिसांकडे जबाब देखील नोंदवण्यात आला होता. पटाही पोलिसांनी आरोपीवर पोलीस ठाण्यात एफआरआय दाखल केला होता, नंतर आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या. मुलीने आरोपी मुलाचा मोबाईल नंबर ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकला होता. याच रागातून तरुणाने मुलीवर अॅसिड फेकल्याचं सांगण्यात येत आहे. एलकतर्फी प्रकरणातून ही घटना घडल्याची माहिती पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

आरोपीला अटक?

या प्रकरणातील आरोपीचे नाव प्रियांशु कुमार असे आहे. महिलेच्या चुलत भावाच्या मामाचा मुलगा आहे. आरोपी हा पीडितेच्या नातेवाइक असल्याची माहिती समोर आली. आरोपी हा पीडितेला जबरदस्ती लग्नासाठी आग्रह धरत होता. मात्र तरुणीने नकार दिला म्हणून त्याने हा टोकाचा पाऊल उचलला.

बिहारमध्ये धक्कादायक प्रकार! समलिंगी संबंधांना नकार दिल्याने आत्याकडून 16 वर्षीय भाचीची हत्या

बिहार राज्यात एका घटनेने खळबळ उडाली आहे. मुंगेर जिल्ह्यात ही घटना घडली आहे. या घटनेने माणसाला लाज वाटेल अस कृत्य एका महिलेने केल आहे. मुफस्सिल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका महिलेने आपल्याच जवळच्या असणाऱ्या भाचीचा खून केल्याची घटना घडली आहे. त्याच कारण वाचून तुम्हाला पण आश्चर्याचा धक्का बसेल. कारण त्या महिलेने आपल्या भाचीला समलिंगी संबंध ठेवण्यासाठी दबाव आणला आणि त्याला नकार दिल्याने तिने भाचीचा खून केल्याची घटना घडली आहे.

Uttarpradesh Crime: गर्भवती पत्नीच्या उपचारासाठी पैसे घेऊन जात होता, रस्त्यात त्याची हत्या करून मृतदेह मंदिराच्या गेटला लटकवला

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: बिहारच्या पूर्व चंपारण जिल्ह्यातील पटाही पोलीस ठाणे परिसरात.

  • Que: हल्ल्याचं कारण काय होतं?

    Ans: एकतर्फी प्रेम, नकार आणि लग्नासाठीचा जबरदस्तीचा आग्रह.

  • Que: आरोपीवर काय कारवाई झाली?

    Ans: एफआयआर दाखल करून आरोपीला अटक करण्यात आली असून तपास सुरू आहे.

Published On: Jan 28, 2026 | 02:38 PM

