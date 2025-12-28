Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Brawl Over Obscene Behavior With A Young Woman In A Pub Knife Attack In The Middle Of The Street

Nagpur Crime: नागपूर हादरलं! पबमधील तरुणीशी अश्लील चाळ्यांवरून राडा, भररस्त्यात चाकूहल्ला; एका तरुणाचा मृत्यू,

नागपुरात दाबो पबमध्ये तरुणीशी अश्लील चाळे केल्याच्या आरोपावरून दोन गटांत वाद झाला. पबबाहेर हा वाद विकोपाला जाऊन दगड, लोखंडी रॉड व चाकूने हल्ला झाला. यात प्रणय नन्नावरेचा मृत्यू, तर मित्र गंभीर जखमी झाला.

Updated On: Dec 28, 2025 | 01:01 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • दाबो पबमध्ये डान्सदरम्यान तरुणीशी अश्लील चाळ्यांचा आरोप
  • वाद वाढून पबबाहेर भररस्त्यात हल्ला
  • चाकू, दगड व रॉड हल्ल्यात एका तरुणाचा मृत्यू
नागपूर: उपराजधानी नागपूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पबमध्ये नाचत असतांना तरुणीशी अश्लील चाळे केल्यामुळे दोन गटात भांडण झाला. याच वादातून हाणामारी आणि भररस्त्यावर दोन तरुणांवर दगड, लोखंडी रॉड आणि चाकूने हल्ला करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या हल्यात एका तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. तर दुसरा गंभीररीत्या जखमी आहे. ही घटना नागपुरातील विमानतळ चौकातील दाबो पबसमोरील रस्त्यावर शुक्रवारी पहाटे चार वाजताच्या सुमारास घडली. प्रणय नरेश नन्नावरे (वय 28 वर्षे, रा. महाल) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. तर गौरव ब्रीजलाल कारडा (32, चिखली, कळमना) असे जखमी तरुणाचे नाव आहे.

Madhyapradesh Crime: कौटुंबिक वादातून आईने दोन चिमुकल्यांना फासावर लटकावलं, नंतर स्वतःचीही आयुष्ययात्रा संपवली

काय घडलं नेमकं?

प्रणय हा शेअर मार्केटचा व्यवसाय करतो, तर गौरव एका सीएकडे नोकरी करत होता. प्रणय आणि गौरव या दोघांनी एका तरुणीला मुंबईवरून पार्टीसाठी बोलावले होते. या दरम्यान गुरुवारी रात्री दहा वाजताच्या सुमारास प्रणय, गौरव आणि त्यांची मैत्रीण हे तिघे विमानतळ परिसरातील दाबो या पबमध्ये गेले मध्यरात्रीनंतर हे तिघे डान्स करतांना पाच जणांच्या एका ग्रुपसोबत त्यांचा वाद झाला. यात काही तरुणांनी तरुणीशी अश्लील चाळे केल्याचा दावा करण्यात आला. त्यावरून दोन्ही गटात वाद पेटला. यवादाचे रूपांतर हाणामारीत होत असल्याचे लक्षात आले आणि पबच्या व्यवस्थापकांनी या दोन्ही गटांना पब बाहेर काढले.

त्यानंतर भररस्त्यात हा राडा झाला. यात प्रणय आणि गौरव पाच जणांच्या गटाने दगड, लोकांडी रॉड आणि चाकूने हल्ला केला. ज्यामध्ये प्रणयाचा जागीच मृत्यू झाला तर गौरवच्या बरगड्यांना मार लागला असून त्याच्यावर एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी पोलिसांनी पाच पैकी मेहुल रहाटे आणि हनी उर्फ तुषार अनिल नानकानी (रा. कामठी) यांना अटक केली आहे. तर अन्य तिघांचा शोध सुरु आहे. या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील कारवाई करत आहे.

दारूच्या नशेत शेजाऱ्याचा हैवानपणा! किरकोळ वादातून माय-लेकीची लाकडी दांड्याने निर्घृण हत्या

नागपूर येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. शेजाऱ्यानेच माय-लेकीची निर्घृण हत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. किरकोळ भांडणामुळे ही हत्या केल्याचे समोर आले आहे. आरोपीने लाकडी दांड्याने मायलेकीवर हल्ला चढवला. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. शेजारी हा हत्येच्या वेळी दारूच्या नशेत होता. आरोपीच नाव निलेश ठाकरे (31) असे आहे. तर मृतकाचे नाव पर्वता फुकट (65) व त्यांची मुलगी संगीता रिठे (40) असे आहे. ही घटना उमरेड गांगापुर कालवा परिसरातील झोपडपट्टीत शनिवारी घडली आहे. या घटनेने परिसर हादरला असून परिसरात खळबळ उडाली आहे.

गंगापूर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर भीषण अपघात; कार-दुचाकीची समोरासमोर धडक, एकाचा मृत्यू

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नागपुरातील ही घटना नेमकी कुठे घडली?

    Ans: विमानतळ चौकातील दाबो पबसमोर, पहाटे चारच्या सुमारास.

  • Que: वादाचे मुख्य कारण काय होते?

    Ans: पबमध्ये डान्स करत असताना तरुणीशी अश्लील चाळे केल्याचा आरोप.

  • Que: पोलिसांची काय कारवाई झाली आहे?

    Ans: खुनाचा गुन्हा दाखल करून दोघांना अटक, तीन आरोपी फरार.

Web Title: Brawl over obscene behavior with a young woman in a pub knife attack in the middle of the street

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 01:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Gadchiroli Crime: मित्रानेच केला घात! सोन्याच्या चैनसाठी आरडी एजंटची दारू पाजून सत्तूरने निर्घृण हत्या; आधी दारू पाजली, नंतर…
1

Gadchiroli Crime: मित्रानेच केला घात! सोन्याच्या चैनसाठी आरडी एजंटची दारू पाजून सत्तूरने निर्घृण हत्या; आधी दारू पाजली, नंतर…

Satara Crime: पाय बांधून दगडाने ठेचलं! ऊसतोड मजुराची हत्या, आरोपीने विष पिऊन संपवण्याचा प्रयत्न
2

Satara Crime: पाय बांधून दगडाने ठेचलं! ऊसतोड मजुराची हत्या, आरोपीने विष पिऊन संपवण्याचा प्रयत्न

Akola news: “तुझ्याशिवाय जगू शकत नाही…” प्रेमविरोधामुळे तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल
3

Akola news: “तुझ्याशिवाय जगू शकत नाही…” प्रेमविरोधामुळे तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल

Beed Crime: पत्नी, तिचा प्रियकर आणि सासूच्या त्रासाला कंटाळून पतीने उचलले टोकाचे पाऊल; बीड येथील घटना
4

Beed Crime: पत्नी, तिचा प्रियकर आणि सासूच्या त्रासाला कंटाळून पतीने उचलले टोकाचे पाऊल; बीड येथील घटना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
महापालिका निवडणुकीत बनावट ओबीसींनी 52 जागा बळकावल्या; ओबीसी संघटनांचा आरोप

महापालिका निवडणुकीत बनावट ओबीसींनी 52 जागा बळकावल्या; ओबीसी संघटनांचा आरोप

Jan 22, 2026 | 01:21 PM
लाडक्या बहिणींना मिळणार दिलासा; e-KYC करताना केलेली चूक येणार सुधारता, आता अंगणवाडी सेविका थेट…

लाडक्या बहिणींना मिळणार दिलासा; e-KYC करताना केलेली चूक येणार सुधारता, आता अंगणवाडी सेविका थेट…

Jan 22, 2026 | 01:21 PM
प्रीमियम साउंडचा अनुभव! मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये Realme Buds Air 8 लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह मिळणार दमदार बॅटरी

प्रीमियम साउंडचा अनुभव! मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये Realme Buds Air 8 लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह मिळणार दमदार बॅटरी

Jan 22, 2026 | 01:12 PM
BMC Mayor Reservation : मुंबईत महिला राज! BMC मध्ये सर्वसाधारण महिला महापौर आरक्षण सोडत जाहीर

BMC Mayor Reservation : मुंबईत महिला राज! BMC मध्ये सर्वसाधारण महिला महापौर आरक्षण सोडत जाहीर

Jan 22, 2026 | 01:07 PM
Mayor Reservation Maharashtra: २९ महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर, तुमच्या शहराचा महापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी

Mayor Reservation Maharashtra: २९ महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर, तुमच्या शहराचा महापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी

Jan 22, 2026 | 12:59 PM
Mount Maunganui : 24 तासात अडीच महिन्यांचा पाऊस! न्यूझीलंडच्या ‘बे ऑफ प्लेंटी’मध्ये हाहाकार; भूस्खलनाने सर्वकाही उद्ध्वस्त

Mount Maunganui : 24 तासात अडीच महिन्यांचा पाऊस! न्यूझीलंडच्या ‘बे ऑफ प्लेंटी’मध्ये हाहाकार; भूस्खलनाने सर्वकाही उद्ध्वस्त

Jan 22, 2026 | 12:54 PM
राजकीय घडामोडींना वेग! KDMC शिंदे सेना अन् मनसेच्या युतीने ठाकरेसेना नाराज, संजय राऊत शिवतीर्थावर दाखल

राजकीय घडामोडींना वेग! KDMC शिंदे सेना अन् मनसेच्या युतीने ठाकरेसेना नाराज, संजय राऊत शिवतीर्थावर दाखल

Jan 22, 2026 | 12:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM