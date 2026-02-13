Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
AUS vs ZIM : T20 World Cup 2026 मध्ये मोठा उलटफेर! झिम्बाब्वेने कांगारूंंना 23 धावांनी केले पराभूत

१३ फेब्रुवारी रोजी ऑस्ट्रेलिया आणि झिम्बाब्वे यांच्यात कोलंबो येथे खेळला गेला. या विश्वचषकामध्ये मोठा उलटफेर पाहायला मिळाला आहे. या सामन्यामध्ये झिम्बाब्वेच्या संघाने ऑस्ट्रेलियाला 23 धावांनी पराभूत केले.

Updated On: Feb 13, 2026 | 02:54 PM
फोटो सौजन्य - Zimbabwe Cricket सोशल मिडिया

Australia vs zimbabwe highlights : टी-२० विश्वचषक २०२६ चा १९ वा लीग सामना आज म्हणजेच शुक्रवार, १३ फेब्रुवारी रोजी ऑस्ट्रेलिया आणि झिम्बाब्वे यांच्यात कोलंबो येथे खेळला गेला. या सामन्यामध्ये झिम्बाब्वेच्या संघाने कमालीची कामगिरी केली आणि या विश्वचषकामध्ये मोठा उलटफेर पाहायला मिळाला आहे. या सामन्यामध्ये झिम्बाब्वेच्या संघाने ऑस्ट्रेलियाला 23 धावांनी पराभूत केले. या सामन्यामध्ये झिम्बाब्वेच्या संघाने ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करुन सुपर 8 ची पकड मजबूत केली आहे. झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजी आक्रमणासमोर कांगारूंचा एकही फलंदाज क्रीजवर टिकू शकला नाही.

या पराभवामुळे कांगारूंचा सुपर ८ मध्ये जाण्याचा मार्ग अधिकच कठीण झाला आहे. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार ट्रॅव्हिस हेडने नाणेफेक जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. झिम्बाब्वेला प्रथम फलंदाजी करताना चांगली सुरुवात मिळाली. संपूर्ण डावात फक्त २ विकेट पडल्या, परंतु संघाला फक्त १६९ धावाच मिळाल्या.  ऑस्ट्रेलियासमोर १७० धावांचे लक्ष्य होते. झिम्बाब्वेकडून ब्रायन बेनेटने ६४ धावांची खेळी केली. १७० धावांच्या प्रत्युत्तरात ऑस्ट्रेलियाची सुरुवात खराब झाली. २५ धावांच्या आत ३ विकेट गमावल्या.

झिम्बाब्वेच्या १७० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाची सुरुवात खराब झाली. जोश इंगलिस फक्त आठ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर कॅमेरॉन ग्रीन एकही धाव न काढता बाद झाला. चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला येत असलेला टिम डेव्हिडही फलंदाजीत अपयशी ठरला आणि फक्त दोन चेंडूंनंतर बाद झाला. कर्णधार ट्रॅव्हिस हेडने १५ चेंडूत १७ धावा करून ब्रॅड इव्हान्सच्या गोलंदाजीवर बाद झाला.

ग्लेन मॅक्सवेलही फॉर्ममध्ये नव्हता, त्याने ३२ चेंडूत ३१ धावा केल्या. मॅट रेनशॉने एका टोकाला धरून ४४ चेंडूत ६५ धावा केल्या. तथापि, त्याची खेळी कांगारू संघाला मदत करू शकली नाही. झिम्बाब्वेची गोलंदाजी विनाशकारी होती, ब्लेसिंग मुझाराबानीने त्याच्या चार षटकांच्या स्पेलमध्ये फक्त १७ धावा देऊन चार बळी घेतले. ब्रॅड इव्हान्सने ३.३ षटकात २३ धावा देऊन तीन बळी घेतले.

IND vs PAK : R Ashwin ने पाकिस्तानी गोलंदाज उस्मान तारिकच्या विरूद्ध दिला भारतीय फलंदाजांना गुरूमंत्र! Video Viral

नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या झिम्बाब्वेने दमदार सुरुवात केली. ब्रायन बेनेट आणि तादिवानाशे मारुमानी यांनी पहिल्या विकेटसाठी ६१ धावा जोडल्या. मारुमानी २१ चेंडूत ३५ धावा काढून बाद झाला. त्यानंतर बेनेटला रायन बर्लच्या रूपात एक चांगला साथीदार मिळाला आणि दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ७० धावांची महत्त्वाची भागीदारी रचली.

३० चेंडूत ३५ धावा काढल्यानंतर बर्लला कॅमेरॉन ग्रीनने बाद केले. तथापि, बेनेटने एका टोकाला एकत्र धरले आणि ५६ चेंडूत ६४ धावांची दमदार खेळी खेळली, ज्यामुळे झिम्बाब्वेला २० षटकांत २ बाद १६९ धावांपर्यंत मजल मारता आली.

Published On: Feb 13, 2026 | 02:37 PM

