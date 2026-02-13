India-Russia Deal: अमेरिकेचा दबाव झुगारून भारताचा रशियाशी १० हजार कोटींचा करार; S-400 साठी खरेदी करणार २८८ क्षेपणास्त्रे!

India-Russia Deal: भारताने रशियाकडून तेल खरेदी बंद करावी, यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिकेकडून सातत्याने दबाव टाकला जात आहे. यावरून देशात राजकारणही चांगलंच तापलं आहे. या सगळ्यात एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. भारताने रशियासोबत तब्बल ₹10,000 कोटींचा करार केला आहे.
एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने गुरुवारी अनेक प्रमुख संरक्षण करारांना मान्यता दिली. यामध्ये फ्रान्सकडून 114 राफेल लढाऊ विमानांच्या संभाव्य खरेदीसह इतर महत्त्वाच्या निर्णयांचा समावेश आहे. जगातील आघाडीची हवाई संरक्षण प्रणाली, S-400 बाबतही एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. भारताने रशियाकडून S-400 प्रणालीसाठी सुमारे ₹10,000 कोटी किमतीच्या 288 क्षेपणास्त्रांच्या खरेदीला मान्यता दिली आहे. गेल्या वर्षी ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान S-400 ची क्षमता जगासमोर आली होती. नवीन क्षेपणास्त्रांच्या खरेदीमुळे हवाई संरक्षण प्रणालीची घातक क्षमता आणखी मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.
अहवालानुसार, गेल्या वर्षी ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान, पाकिस्तानी विमाने आणि त्यांच्या तळांना लक्ष्य करण्यासाठी S-400 प्रणालीमधून असंख्य क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली होती. यामुळे क्षेपणास्त्रांचा साठा लक्षणीयरीत्या कमी झाला. हा शस्त्रसाठा पुन्हा भरण्यासाठी हा नवीन करार मंजूर करण्यात आला आहे. (India Russia Relations)
कोणत्याही संभाव्य धोक्याचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी लष्कराने S-400 शस्त्रागारात अधिक लांब आणि कमी पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा समावेश करण्याची योजना आखली आहे. गुरुवारी झालेल्या मंजुरीमुळे 120 लहान पल्ल्याच्या आणि 168 लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांची खरेदी केली जाईल. संपूर्ण प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण केली जाईल. भारताला या वर्षी जून आणि नोव्हेंबरमध्ये रशियाकडून S-400 चे उर्वरित दोन स्क्वॉड्रन मिळणार असल्याने सरकारची मंजुरी मिळाली आहे, ज्यामुळे देशाची हवाई संरक्षण क्षमता आणखी मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.
गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनानुसार, संरक्षण मंत्र्यांनी अंदाजे ₹3.60 लाख कोटींच्या अंदाजे किमतीच्या विविध संरक्षण प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. भारतीय हवाई दलासाठी (IAF) मल्टी-रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (MRFA), डसॉल्ट राफेल, कॉम्बॅट मिसाइल आणि एअरक्राफ्ट-बेस्ड हाय अल्टिट्यूड स्यूडो-सॅटेलाइट्सच्या खरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, “एमआरएफए खरेदीमुळे भारतीय हवाई दलाची संघर्षाच्या सर्व पैलूंवर हवाई वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची क्षमता बळकट होईल आणि लांब पल्ल्याच्या आक्रमक कारवायांद्वारे भारतीय हवाई दलाची प्रतिकारशक्ती लक्षणीयरीत्या वाढेल. खरेदी करण्यात येणाऱ्या बहुतेक एमआरएफए क्षेपणास्त्रांची निर्मिती भारतात करण्याची योजना आहे. लढाऊ क्षेपणास्त्रे खोलवर प्रवेश आणि उच्च अचूकतेसह जमिनीवरील हल्ल्याची क्षमता आणखी मजबूत करतील.