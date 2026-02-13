IND vs PAK : R Ashwin ने पाकिस्तानी गोलंदाज उस्मान तारिकच्या विरूद्ध दिला भारतीय फलंदाजांना गुरूमंत्र! Video Viral

भारत विरूद्ध पाकिस्तान सामना सुरू व्हायला काही तास शिल्लक आहेत. सध्या या सामन्यांची सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा पाहायला मिळत आहे. पाकिस्तानचा गोलंदाज उस्मान तारिक यांच्या बाॅलिंग कृतीवर मागील काही दिवसांपासून चर्चेचा विषय आहे. त्याच्या या बालिंग कृतीमुळे त्याला विकेट मिळण्यास देखील मदत होत आहे. भारताविरूद्ध सामन्यामध्ये पाकिस्तानसाठी हा खेळाडू ट्रम्प कार्ड ठरु शकतो. सोशल मिडियावरच नाही तर अनेक खेळाडूंनी देखील अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
तथापि, अश्विनने म्हटले आहे की तारिकची कृती नियमांच्या आत आहे. त्याने असेही म्हटले आहे की गोलंदाजाने त्याची सामान्य कृती बदलल्यानंतर अचानक विराम देणे बेकायदेशीर मानले जाऊ शकते, परंतु तारिकच्या बाबतीत, विराम त्याच्या नैसर्गिक कृतीचा भाग आहे आणि म्हणून तो बेकायदेशीर मानला जाऊ शकत नाही. या माजी भारतीय ऑफस्पिनरचा असा विश्वास आहे की फलंदाजांकडे नियमांच्या चौकटीत उत्तर आहे. जर गोलंदाज चेंडू टाकण्यापूर्वी थांबला तर फलंदाज क्रीजवरून दूर जाऊ शकतो आणि चेंडू आल्याची त्याला माहिती नव्हती असा दावा करू शकतो. यामुळे पंचांना कोणाला इशारा द्यायचा हे ठरवण्याचे आव्हान निर्माण होऊ शकते.
अश्विनच्या मते, जर फलंदाजांनी असेच करत राहिले तर सामन्यादरम्यान पंचांवर अतिरिक्त दबाव येईल आणि गोलंदाजाची लय बिघडू शकते. मोठ्या सामन्यांमध्ये वारंवार घडणाऱ्या घटनांमुळे गोलंदाजांना त्यांची अॅक्शन बदलावी लागू शकते, असेही ते म्हणाले. जरी त्याने हे देखील मान्य केले की भारतीय फलंदाज कदाचित ही युक्ती वापरणार नाहीत. पण जर तसे झाले तर क्रिकेटमध्ये ही एक उल्लेखनीय परिस्थिती असेल. अश्विनने कबूल केले की जर तो सामना खेळत असेल तर तो तारिकविरुद्ध नक्कीच ही युक्ती वापरून पाहील.
Ashwin has reportedly figured out a way to counter Usman Tariq’s bowling action pure experience, sharp cricketing brain. pic.twitter.com/KiLSUcR4F3 — muffatball vikrant (@Vikrant_1589) February 13, 2026
जर आपण त्या दृष्टीने पाहिले तर, जेव्हा फलंदाज काही वेगळे शॉट्स वापरतो, तेव्हा गोलंदाजाला थांबण्याचा पर्याय असतो, अशा परिस्थितीत, जर भारतीय संघाने उस्मान तारिकविरुद्ध अश्विनने सुचवलेली युक्ती अवलंबली तर सामन्यात गोंधळ उडण्याची खात्री आहे.