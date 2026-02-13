मुंबईत मॅन्युफॅक्चरिंग सुरू होणार AI सेंटर, आयआयटी बॉम्बेने कोलंबिया विद्यापीठासोबत केला सामंजस्य करार

आयआयटी मुबईचे संचालक प्राध्यापक शिरीष केदारे म्हणाले की, कोलंबिया आयआयटी बॉम्बे एआय सेंटर हे प्रगत, मानव-केंद्रित एआयद्वारे भारताच्या उत्पादन परिसंस्थेला बळकटी देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. अत्याधुनिक औद्योगिक एआय पायाभूत सुविधा निर्माण करून, हा उपक्रम उद्योग आधुनिकीकरणाला समर्थन देईल, लघु आणि मध्यम उद्योगांना सक्षम करेल, स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देईल आणि भविष्यासाठी तयार प्रतिभा विकसित करेल. ही भागीदारी राष्ट्र उभारणीसाठी आमची वचनबद्धता दर्शवते, भारताला एआय संचालित उत्पादन नवोपक्रमात जागतिक नेता म्हणून स्थापित करेल. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
हे नवीन एआय सेंटर देशातील उत्पादनाच्या सर्व क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करेल, ज्यामध्ये सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, औद्योगिक उत्पादन, औषधनिर्माण, अन्न प्रक्रिया, रिफायनिंग आणि पेट्रोकेमिकल्ससह प्रक्रिया उद्योग, बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा विकास तसेच वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स यांचा समावेश आहे.
आयआयटी बॉम्बे आणि कोलंबिया विद्यापीठ यांनी उत्पादन क्षेत्रासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेंटर स्थापन करण्यासाठी सहकार्य करार केला. हा करार केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या उपस्थितीत भारत मंडपम येथे झाला. या करारावर आयआयटी बॉम्बेचे संचालक शिरीष केदारे आणि कोलंबिया विद्यापीठाचे वरिष्ठ प्रोव्होस्ट सौलेमान कचानी यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.
