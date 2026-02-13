Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Ai Manufacturing Center To Be Set Up In Mumbai Iit Bombay Signs Mou With Columbia University

मुंबईत मॅन्युफॅक्चरिंग सुरू होणार AI सेंटर, आयआयटी बॉम्बेने कोलंबिया विद्यापीठासोबत केला सामंजस्य करार

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या उपस्थितीत उत्पादन क्षेत्रासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेंटर स्थापन करण्यासाठी सहकार्य करार झाला. आयआयटी बॉम्बे आणि कोलंबिया विद्यापीठ यांनी हा करार केला आहे.

Updated On: Feb 13, 2026 | 02:35 PM
मुंबईत मॅन्युफॅक्चरिंग सुरू होणार AI सेंटर, आयआयटी बॉम्बेने कोलंबिया विद्यापीठासोबत केला सामंजस्य करार

मुंबईत मॅन्युफॅक्चरिंग सुरू होणार AI सेंटर, आयआयटी बॉम्बेने कोलंबिया विद्यापीठासोबत केला सामंजस्य करार

Follow Us:
Follow Us:
  • मुंबईत उभारणार अत्याधुनिक AI मॅन्युफॅक्चरिंग सेंटर
  • IIT बॉम्बे आणि कोलंबिया विद्यापीठाची भागीदारी
  • भारताच्या टेक भविष्यासाठी मोठं पाऊल
मुंबई: केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या उपस्थितीत इंडियन इनस्टट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी बॉम्बे) आणि अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठाने उत्पादन क्षेत्रासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर (एआय सेंटर) स्थापन करण्यासाठी सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली. शिक्षण मंत्रालयाने आतापर्यंत चार स्वतंत्र एआय सेंटर सुरू केले आहेत आणि हे पाचवे असेल, आयआयटी बॉम्बे यांनी येथे एक निवेदन जारी केले ज्यामध्ये म्हटले आहे की या करारावर आयआयटी बॉम्बेचे संचालक प्राध्यापक शिरीष केदारे आणि कोलंबिया विद्यापीठाचे वरिष्ठ प्रोव्होस्ट प्राध्यापक सौलेमान कचानी यांनी स्वाक्षरी केली. दिल्लीतील भारत मंडपम येथे झालेल्या या कार्यक्रमाला शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुकांता मजुमदार, उच्च शिक्षण सचिव डॉ. विनीत जोशी, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता सचिव संजय कुमार आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन, आयआयटी बॉम्बे आणि कोलंबिया विद्यापीठातील प्राध्यापकांसह उपस्थित होते.

भारताच्या उत्पादन परिसंस्थेला बळकटी देणे

आयआयटी मुबईचे संचालक प्राध्यापक शिरीष केदारे म्हणाले की, कोलंबिया आयआयटी बॉम्बे एआय सेंटर हे प्रगत, मानव-केंद्रित एआयद्वारे भारताच्या उत्पादन परिसंस्थेला बळकटी देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. अत्याधुनिक औद्योगिक एआय पायाभूत सुविधा निर्माण करून, हा उपक्रम उद्योग आधुनिकीकरणाला समर्थन देईल, लघु आणि मध्यम उद्योगांना सक्षम करेल, स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देईल आणि भविष्यासाठी तयार प्रतिभा विकसित करेल. ही भागीदारी राष्ट्र उभारणीसाठी आमची वचनबद्धता दर्शवते, भारताला एआय संचालित उत्पादन नवोपक्रमात जागतिक नेता म्हणून स्थापित करेल. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

‘या’ क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल

हे नवीन एआय सेंटर देशातील उत्पादनाच्या सर्व क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करेल, ज्यामध्ये सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, औद्योगिक उत्पादन, औषधनिर्माण, अन्न प्रक्रिया, रिफायनिंग आणि पेट्रोकेमिकल्ससह प्रक्रिया उद्योग, बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा विकास तसेच वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स यांचा समावेश आहे.

आयआयटी बॉम्बे आणि कोलंबिया विद्यापीठ यांनी उत्पादन क्षेत्रासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेंटर स्थापन करण्यासाठी सहकार्य करार केला. हा करार केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या उपस्थितीत भारत मंडपम येथे झाला. या करारावर आयआयटी बॉम्बेचे संचालक शिरीष केदारे आणि कोलंबिया विद्यापीठाचे वरिष्ठ प्रोव्होस्ट सौलेमान कचानी यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

हे केंद्र भारताच्या उत्पादन परिसंस्थेला बळकटी देण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल मानले जात असून अत्याधुनिक AI पायाभूत सुविधा उभारून उद्योग आधुनिकीकरण, MSME आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन तसेच भविष्यासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. नवीन AI सेंटर सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, औद्योगिक उत्पादन, औषधनिर्माण, अन्न प्रक्रिया, पेट्रोकेमिकल्स, बांधकाम, पायाभूत सुविधा तसेच वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स अशा विविध उत्पादन क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Ai manufacturing center to be set up in mumbai iit bombay signs mou with columbia university

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 02:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

I Love You… मेसेज वाचताच रिप्लाय करताय? थांबा, प्रेमाच्या नावाखाली सुरु आहेत हे धोकादायक स्कॅम्स
1

I Love You… मेसेज वाचताच रिप्लाय करताय? थांबा, प्रेमाच्या नावाखाली सुरु आहेत हे धोकादायक स्कॅम्स

Nothing घेऊन आला सर्वात भारी ऑफर! केवळ 99 रुपयांत मिळणार CMF Buds 2, अशी डील पुन्हा मिळणार नाही…
2

Nothing घेऊन आला सर्वात भारी ऑफर! केवळ 99 रुपयांत मिळणार CMF Buds 2, अशी डील पुन्हा मिळणार नाही…

Honor X6d: स्मार्टफोनचे बजेट सेगमेंट हादरले! पावरफुल बॅटरी आणि तगड्या प्रोसेसरसह नव्या डिव्हाईसची एंट्री, किंमत खिशाला परवडणारी
3

Honor X6d: स्मार्टफोनचे बजेट सेगमेंट हादरले! पावरफुल बॅटरी आणि तगड्या प्रोसेसरसह नव्या डिव्हाईसची एंट्री, किंमत खिशाला परवडणारी

Free Fire Max: गेममध्ये सुरु आहेत टॉप-क्लास ईव्हेंट्स… प्लेअर्सना मिळणार ईवो गन स्किन आणि आऊटफिट्ससह बरंच काही
4

Free Fire Max: गेममध्ये सुरु आहेत टॉप-क्लास ईव्हेंट्स… प्लेअर्सना मिळणार ईवो गन स्किन आणि आऊटफिट्ससह बरंच काही

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मुंबईत मॅन्युफॅक्चरिंग सुरू होणार AI सेंटर, आयआयटी बॉम्बेने कोलंबिया विद्यापीठासोबत केला सामंजस्य करार

मुंबईत मॅन्युफॅक्चरिंग सुरू होणार AI सेंटर, आयआयटी बॉम्बेने कोलंबिया विद्यापीठासोबत केला सामंजस्य करार

Feb 13, 2026 | 02:35 PM
India-Russia Deal: अमेरिकेचा दबाव झुगारून भारताचा रशियाशी १० हजार कोटींचा करार; S-400 साठी खरेदी करणार २८८ क्षेपणास्त्रे!

India-Russia Deal: अमेरिकेचा दबाव झुगारून भारताचा रशियाशी १० हजार कोटींचा करार; S-400 साठी खरेदी करणार २८८ क्षेपणास्त्रे!

Feb 13, 2026 | 02:29 PM
IND vs PAK : R Ashwin ने पाकिस्तानी गोलंदाज उस्मान तारिकच्या विरूद्ध दिला भारतीय फलंदाजांना गुरूमंत्र! Video Viral

IND vs PAK : R Ashwin ने पाकिस्तानी गोलंदाज उस्मान तारिकच्या विरूद्ध दिला भारतीय फलंदाजांना गुरूमंत्र! Video Viral

Feb 13, 2026 | 02:27 PM
३०४ परीक्षा निष्क्रिय! मुंबई विद्यापीठाने चक्क १२५ परीक्षा केल्या बंद; शून्य विद्यार्थ्यांची नोंदणी

३०४ परीक्षा निष्क्रिय! मुंबई विद्यापीठाने चक्क १२५ परीक्षा केल्या बंद; शून्य विद्यार्थ्यांची नोंदणी

Feb 13, 2026 | 02:24 PM
India Bangladesh Relations : बांगलादेशच्या निवडणुकीचा भारतावर काय होणार परिणाम? संबंध सुधारणार की आणखी बिघडणार

India Bangladesh Relations : बांगलादेशच्या निवडणुकीचा भारतावर काय होणार परिणाम? संबंध सुधारणार की आणखी बिघडणार

Feb 13, 2026 | 02:22 PM
Dharashiv News : वाशीमध्ये रंगणार धाराशिव ग्रंथोत्सव; ग्रंथदिंडी, परिसंवाद, कविसंमेलनासह विविध उपक्रमांची मेजवानी

Dharashiv News : वाशीमध्ये रंगणार धाराशिव ग्रंथोत्सव; ग्रंथदिंडी, परिसंवाद, कविसंमेलनासह विविध उपक्रमांची मेजवानी

Feb 13, 2026 | 02:18 PM
Mumbai Police Action on Illegal Bangladeshi: बांगलादेशी घुसखोरांना आश्रय दिल्यास तुरुंगवास; राज्य सरकारचा कडक इशारा

Mumbai Police Action on Illegal Bangladeshi: बांगलादेशी घुसखोरांना आश्रय दिल्यास तुरुंगवास; राज्य सरकारचा कडक इशारा

Feb 13, 2026 | 02:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM