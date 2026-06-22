Chhatrapati Sambhajinagar Accident: पिकअप-दुचाकीचा भीषण अपघात! एकाच कुटुंबातील 4 जणांचा मृत्यू

कसा झाला अपघात?
पाचोड येथून आठवडी बाजार करून खंडाळा येथील पारधी वस्तीकडे चव्हाण कुटुंब परतत होते. त्यावेळी समोरून येणाऱ्या पिकअप वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार दंडक दिली. या भीषण अपघातात दुचाकीवरील दोन महिला, एक पुरुष आणि एका चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू झाला. अपघाताच्या घटनेनंतर स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून पाचोड पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पुढील तपास सुरू केला आहे.
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मृतांची नावे
या अपघातातील मृतांची नावे समोर आली आहे. या अपघातात सिद्धार्थ चव्हाण (वय 30 वर्ष), पायल सिद्धार्थ चव्हाण (वय 27), आव्हान्या सिद्धार्थ चव्हाण (वय 5) व संजना अभिषेक चव्हाण (वय 22 वर्ष) या चौघांचा मृत्यू झाला आहे. या अपघातामुळे संपूर्ण खंडाळा परिसरावर शोककळा पसरली आहे.
पुणे-बंगळुरु महामार्गावर भीषण अपघात; दोघांचा जागीच मृत्यू तर 5 जण जखमी
पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील डी-मार्टसमोरील परिसरात रविवारी पहाटे झालेल्या भीषण अपघातात दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर पाच जण गंभीर जखमी झाले आहेत. कोल्हापूरहून जेजुरीकडे निघालेल्या टेम्पो ट्रॅव्हलरने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकला जोरदार धडक दिल्याने हा अपघात घडला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सातारा तालुक्यातील म्हसवे गावाच्या हद्दीत पहाटे सुमारे साडेचार वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. कोल्हापूरहून जेजुरीकडे प्रवासी घेऊन जाणारा टेम्पो ट्रॅव्हलर वेगात असताना चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे ट्रॅव्हलरने महामार्गाच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकला जोरदार धडक दिली.
धडकेची तीव्रता इतकी भीषण होती की, टेम्पो ट्रॅव्हलरच्या पुढील भागाचा अक्षरशः चेंदामेंदा झाला. अपघाताच्या वेळी वाहनातील बहुतांश प्रवासी झोपेत असल्याने त्यांना धडकेचा मोठा फटका बसला. या दुर्घटनेत स्नेहल उत्तम कांबळे आणि एकनाथ (बापू) कांबळे यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर अन्य पाच जण गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. जखमींची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.जखमींची नावे मात्र समजू शकली नाही. अपघातानंतर महामार्गावर मोठा आवाज झाल्याने परिसरातील नागरिकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. स्थानिक नागरिकांनी आणि बचाव पथकांनी जखमींना वाहनातून बाहेर काढून तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले.
दरम्यान, शिवेंद्रसिंहराजे रेस्क्यू टीमचे कार्यकर्ते रोहित बनसोडे, बबलू पवार, अनिकेत भांडे, ऋषी रंकाळे आणि अजय शिंगे यांनी घटनास्थळी तत्काळ पोहोचून बचावकार्य हाती घेतले. जखमींना सुरक्षितपणे बाहेर काढून रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी त्यांनी मोलाचे योगदान दिले.
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Ans: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील विवाहमांडवा–चौंडाळा रोडवर अपघात झाला.
Ans: या अपघातात एकाच कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू झाला.
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