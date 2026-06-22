सोमवार, 22 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Chhatrapati Sambhajinagar Accident Horrific Collision Between A Pickup Truck And A Two Wheeler 4 Members Of The Same Family Killed

Chhatrapati Sambhajinagar Accident: पिकअप-दुचाकीचा भीषण अपघात! एकाच कुटुंबातील 4 जणांचा मृत्यू

Updated On: Jun 22, 2026 | 10:08 AM IST
जाहिरात
सारांश

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यात भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. विवाहमांडवा–चौंडाळा रोडवर दुचाकी आणि पिकअप वाहनाच्या धडकेत एकाच कुटुंबातील चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला. आठवडी बाजार करून घरी परतताना चव्हाण कुटुंबाच्या दुचाकीला पिकअपने जोरदार धडक दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत तपास सुरू केला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पैठण तालुक्यात दुचाकी-पिकअपच्या धडकेत चार जणांचा मृत्यू.
  • मृतांमध्ये दोन महिला, एक पुरुष आणि एका चिमुकल्याचा समावेश.
  • पाचोड पोलिसांकडून अपघाताचा पुढील तपास सुरू.
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दुचाकी आणि पिकअप वाहनाची भीषण धडक झाली आहे. या दांडकेत एकाच कुटुंबातील चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. या घटनेनं सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. ही घटना पैठण तालुक्यातील विवाहमांडवा–चौंडाळा रोडवर घडली आहे.

कसा झाला अपघात?

पाचोड येथून आठवडी बाजार करून खंडाळा येथील पारधी वस्तीकडे चव्हाण कुटुंब परतत होते. त्यावेळी समोरून येणाऱ्या पिकअप वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार दंडक दिली. या भीषण अपघातात दुचाकीवरील दोन महिला, एक पुरुष आणि एका चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू झाला. अपघाताच्या घटनेनंतर स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून पाचोड पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पुढील तपास सुरू केला आहे.

Navi Mumbai: कोकेन-हायड्रोपोनिक गांजा तस्करी प्रकरणातील सराईत ड्रग माफिया NCBच्या जाळ्यात; PIT-NDPS अंतर्गत अटक

मृतांची नावे

या अपघातातील मृतांची नावे समोर आली आहे. या अपघातात सिद्धार्थ चव्हाण (वय 30 वर्ष), पायल सिद्धार्थ चव्हाण (वय 27), आव्हान्या सिद्धार्थ चव्हाण (वय 5) व संजना अभिषेक चव्हाण (वय 22 वर्ष) या चौघांचा मृत्यू झाला आहे. या अपघातामुळे संपूर्ण खंडाळा परिसरावर शोककळा पसरली आहे.

पुणे-बंगळुरु महामार्गावर भीषण अपघात; दोघांचा जागीच मृत्यू तर 5 जण जखमी

पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील डी-मार्टसमोरील परिसरात रविवारी पहाटे झालेल्या भीषण अपघातात दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर पाच जण गंभीर जखमी झाले आहेत. कोल्हापूरहून जेजुरीकडे निघालेल्या टेम्पो ट्रॅव्हलरने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकला जोरदार धडक दिल्याने हा अपघात घडला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सातारा तालुक्यातील म्हसवे गावाच्या हद्दीत पहाटे सुमारे साडेचार वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. कोल्हापूरहून जेजुरीकडे प्रवासी घेऊन जाणारा टेम्पो ट्रॅव्हलर वेगात असताना चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे ट्रॅव्हलरने महामार्गाच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकला जोरदार धडक दिली.

धडकेची तीव्रता इतकी भीषण होती की, टेम्पो ट्रॅव्हलरच्या पुढील भागाचा अक्षरशः चेंदामेंदा झाला. अपघाताच्या वेळी वाहनातील बहुतांश प्रवासी झोपेत असल्याने त्यांना धडकेचा मोठा फटका बसला. या दुर्घटनेत स्नेहल उत्तम कांबळे आणि एकनाथ (बापू) कांबळे यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर अन्य पाच जण गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. जखमींची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.जखमींची नावे मात्र समजू शकली नाही. अपघातानंतर महामार्गावर मोठा आवाज झाल्याने परिसरातील नागरिकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. स्थानिक नागरिकांनी आणि बचाव पथकांनी जखमींना वाहनातून बाहेर काढून तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले.

दरम्यान, शिवेंद्रसिंहराजे रेस्क्यू टीमचे कार्यकर्ते रोहित बनसोडे, बबलू पवार, अनिकेत भांडे, ऋषी रंकाळे आणि अजय शिंगे यांनी घटनास्थळी तत्काळ पोहोचून बचावकार्य हाती घेतले. जखमींना सुरक्षितपणे बाहेर काढून रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी त्यांनी मोलाचे योगदान दिले.

Beed Crime: किरकोळ कारणावरून तरुणाला संपवलं, गावकऱ्यांचा रास्ता रोको

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघात कुठे झाला?

    Ans: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील विवाहमांडवा–चौंडाळा रोडवर अपघात झाला.

  • Que: अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला?

    Ans: या अपघातात एकाच कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू झाला.

  • Que: अपघात कसा झाला?

    Ans:

Web Title: Chhatrapati sambhajinagar accident horrific collision between a pickup truck and a two wheeler 4 members of the same family killed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 22, 2026 | 10:08 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Navi Mumbai: कोकेन-हायड्रोपोनिक गांजा तस्करी प्रकरणातील सराईत ड्रग माफिया NCBच्या जाळ्यात; PIT-NDPS अंतर्गत अटक
1

Navi Mumbai: कोकेन-हायड्रोपोनिक गांजा तस्करी प्रकरणातील सराईत ड्रग माफिया NCBच्या जाळ्यात; PIT-NDPS अंतर्गत अटक

Beed Crime: किरकोळ कारणावरून तरुणाला संपवलं, गावकऱ्यांचा रास्ता रोको
2

Beed Crime: किरकोळ कारणावरून तरुणाला संपवलं, गावकऱ्यांचा रास्ता रोको

Solapur Crime: माढ्यात जुन्या वादातून सख्ख्या भावावर कोयत्याने हल्ला; डोक्यात 8 वार
3

Solapur Crime: माढ्यात जुन्या वादातून सख्ख्या भावावर कोयत्याने हल्ला; डोक्यात 8 वार

‘अल निनो’मुळे संभाजीनगरवर पाणीटंचाईचं संकट! गावात दवंडी देण्याचे आदेश; जिल्हा प्रशासनाचा मोठा प्लॅन सज्ज
4

‘अल निनो’मुळे संभाजीनगरवर पाणीटंचाईचं संकट! गावात दवंडी देण्याचे आदेश; जिल्हा प्रशासनाचा मोठा प्लॅन सज्ज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chhatrapati Sambhajinagar Accident: पिकअप-दुचाकीचा भीषण अपघात! एकाच कुटुंबातील 4 जणांचा मृत्यू

Chhatrapati Sambhajinagar Accident: पिकअप-दुचाकीचा भीषण अपघात! एकाच कुटुंबातील 4 जणांचा मृत्यू

Jun 22, 2026 | 10:08 AM
BSNL Recharge Offer: सरकारी कंपनीची खास ऑफर; ‘या’ प्लॅनवर मिळणार फ्री बोनस डेटा… जाणून घ्या किंमत

BSNL Recharge Offer: सरकारी कंपनीची खास ऑफर; ‘या’ प्लॅनवर मिळणार फ्री बोनस डेटा… जाणून घ्या किंमत

Jun 22, 2026 | 10:07 AM
‘महाभारत’मधील कुंतीचं सीक्रेट मॅरेज! दीड वर्षांनंतर पतीची झलक दाखवत केला खुलासा

‘महाभारत’मधील कुंतीचं सीक्रेट मॅरेज! दीड वर्षांनंतर पतीची झलक दाखवत केला खुलासा

Jun 22, 2026 | 10:01 AM
US-Iran Talks: अमेरिका-इराण चर्चेची पहिली फेरी पूर्ण; 60 दिवसांत अंतिम निर्णय; कतार अन् पाकिस्तानने सांगितली आतली बातमी

US-Iran Talks: अमेरिका-इराण चर्चेची पहिली फेरी पूर्ण; 60 दिवसांत अंतिम निर्णय; कतार अन् पाकिस्तानने सांगितली आतली बातमी

Jun 22, 2026 | 09:51 AM
उन्हामुळे चेहरा काळवंडला आहे? दुधाच्या सायीमध्ये मिक्स करा ‘हा’ पदार्थ, आठवडाभरात त्वचेवर येईल चमकदार ग्लो

उन्हामुळे चेहरा काळवंडला आहे? दुधाच्या सायीमध्ये मिक्स करा ‘हा’ पदार्थ, आठवडाभरात त्वचेवर येईल चमकदार ग्लो

Jun 22, 2026 | 09:43 AM
Aasiya Kazi Welcome Baby Girl: टीव्हीवरील प्रसिद्ध अभिनेत्री झाली आई, घरी छोट्या परीचं आगमन; चाहत्यांना दिली गुडन्यूज

Aasiya Kazi Welcome Baby Girl: टीव्हीवरील प्रसिद्ध अभिनेत्री झाली आई, घरी छोट्या परीचं आगमन; चाहत्यांना दिली गुडन्यूज

Jun 22, 2026 | 09:34 AM
Masik Durgashtami 2026: मासिक दुर्गाष्टमीच्या दिवशी देवी दुर्गेला या वस्तू करा अर्पण, तुमच्या अडचणी होतील दूर

Masik Durgashtami 2026: मासिक दुर्गाष्टमीच्या दिवशी देवी दुर्गेला या वस्तू करा अर्पण, तुमच्या अडचणी होतील दूर

Jun 22, 2026 | 09:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा