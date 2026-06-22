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Navi Mumbai: कोकेन-हायड्रोपोनिक गांजा तस्करी प्रकरणातील सराईत ड्रग माफिया NCBच्या जाळ्यात; PIT-NDPS अंतर्गत अटक

Updated On: Jun 22, 2026 | 08:38 AM IST
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सारांश

नवी मुंबई पोलिसांनी अंमली पदार्थांविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र केली आहे. ड्रग्ज विक्री, साठवणूक किंवा संशयास्पद हालचाली आढळल्यास नागरिकांनी तात्काळ पोलिसांना माहिती द्यावी, असे आवाहन अमली पदार्थ विरोधी पथकाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीप निगडे यांनी केले आहे. माहिती देणाऱ्याची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाणार आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • नवी मुंबई पोलिसांची ड्रग्जविरोधात करडी नजर.
  • संशयास्पद हालचालींची माहिती देण्याचे नागरिकांना आवाहन.
  • माहिती देणाऱ्याची ओळख गोपनीय ठेवण्याचे पोलिसांचे आश्वासन.
नवी मुंबई/ सावन वैश्य: आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ तस्करीविरोधात नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) मुंबई विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. सराईत ड्रग तस्कर नवीन गुरुनाथ चिचकर याला PIT-NDPS कायद्यांतर्गत प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेण्यात आले आहे. कोकेन, हायड्रोपोनिक गांजा, कॅनाबिस गमीज आणि LSD तस्करीच्या नेटवर्कशी संबंधित असलेल्या चिचकरवर NCBने मोठा शिकंजा आवळला आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

एनसीबीच्या माहितीनुसार, चिचकर हा कोकेन, हायड्रोपोनिक गांजा, कॅनाबिस गमीज आणि एलएसडी यांसारख्या अंमली पदार्थांच्या तस्करीत सक्रिय होता. एनसीबी, नवी मुंबई पोलीस तसेच इतर तपास यंत्रणांनी त्याला यापूर्वी चार वेळा अटक केली होती.

२०२१ मध्ये एलएसडी आणि गांजाच्या व्यावसायिक प्रमाणातील प्रकरणात नाव समोर आल्यानंतर तो भारतातून फरार झाला होता. तपासादरम्यान त्याने थायलंड, मलेशिया, हाँगकाँग, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई ) आणि वनुआटू येथील आंतरराष्ट्रीय ड्रग पुरवठादारांशी संबंध प्रस्थापित केल्याचे उघड झाले. जानेवारी २०२५ मध्ये एनसीबीने केलेल्या कारवाईत ११.५४० किलो कोकेन, हायड्रोपोनिक गांजा आणि कॅनाबिस गमीज जप्त करण्यात आले होते. या तपासात थायलंडमध्ये बसून चिचकर अमेरिकेतून कोकेनची खरेदी करून भारतात पुरवठ्याचे जाळे चालवत असल्याचे निष्पन्न झाले. नवी मुंबईतील हायड्रोपोनिक गांजा तस्करी प्रकरणातही त्याचा सहभाग समोर आला होता.

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एनसीबीच्या विनंतीनंतर इंटरपोलने त्याच्याविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली होती. त्यानंतर मे २०२५ मध्ये मलेशियातून त्याला भारतात आणण्यात आले आणि एनसीबीने त्याला अटक केली. तपासादरम्यान एनसीबीने आर्थिक चौकशी करून ड्रग तस्करीतून मिळालेल्या उत्पन्नाशी संबंधित १० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या चल व अचल मालमत्ता गोठवल्या आहेत. ही कारवाई SAFEMA कायद्यांतर्गतही मंजूर करण्यात आली आहे.

एनसीबीने स्पष्ट केले की, चिचकर पुन्हा ड्रग तस्करीत सक्रिय होण्याची शक्यता असल्याने समाजहित आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी त्याच्यावर पी.आय.टी -एनडीपीएस कायद्यांतर्गत प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या महसूल विभागाच्या पी.आय.टी -एनडीपीएस (PIT-NDPS) विभागाने १५ मे २०२६ रोजी जारी केलेला ताबा आदेश १६ जून २०२६ रोजी अंमलात आणण्यात आला. या आदेशानुसार नवीन चिचकर याची पुण्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातून चेन्नई येथील पुझल मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.

PIT-NDPS कायदा काय?

PIT-NDPS Act, 1988 हा अंमली पदार्थांच्या अवैध तस्करीत वारंवार सहभागी होणाऱ्या सराईत आरोपींवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यासाठीचा विशेष कायदा आहे. या कायद्याअंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला भविष्यातील गुन्हे रोखण्यासाठी ठराविक कालावधीसाठी प्रतिबंधात्मक ताब्यात ठेवता येते. संघटित ड्रग सिंडिकेटचे जाळे खंडित करण्यासाठी हा कायदा प्रभावी मानला जातो.

नागरिकांना माहिती देण्याचे आवाहन

नवी मुंबई पोलीस अंमली पदार्थांविरोधात करडी नजर ठेवून आहेत. कोणत्याही परिसरात ड्रग्ज विक्री, साठवणूक किंवा संशयास्पद हालचालींबाबत माहिती असल्यास नागरिकांनी तात्काळ पोलिसांना कळवावे. माहिती देणाऱ्याची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल असे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक (अमली पदार्थ विरोधी पथक) संदीप निगडे यांनी असे आवाहन केले आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: नवी मुंबई पोलिसांनी नागरिकांना काय आवाहन केले आहे?

    Ans: ड्रग्ज विक्री, साठवणूक किंवा संशयास्पद हालचालींबाबत तात्काळ पोलिसांना माहिती देण्याचे आवाहन केले आहे.

  • Que: माहिती देणाऱ्याची ओळख उघड केली जाईल का?

    Ans: नाही, माहिती देणाऱ्याची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल.

  • Que: हे आवाहन कोणी केले आहे?

    Ans: अमली पदार्थ विरोधी पथकाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीप निगडे यांनी हे आवाहन केले आहे.

Web Title: Navi mumbai habitual drug lord involved in cocaine and hydroponic cannabis smuggling netted by ncb arrested under pit ndps

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Published On: Jun 22, 2026 | 08:38 AM

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