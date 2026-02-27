Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Automobile »
  • Nitin Gadkari On Driving License To Be Cancelled For Repeat Traffic Violations

Nitin Gadkari : “…अन्यथा ड्रायव्हिंग लायसन्स होणार रद्द,” काय आहे नितीन गडकरी यांची योजना?

रस्ते अपघातांना आळा घालण्यासाठी आणि जबाबदार ड्रायव्हिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार ग्रेड-आधारित ड्रायव्हिंग लायसन्स प्रणाली लागू करण्याची योजना आखत आहे. या अंतर्गतच नितीन गडकरी यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.

Updated On: Feb 27, 2026 | 02:51 PM
"...अन्यथा ड्रायव्हिंग लायसन्स होणार रद्द," काय आहे नितीन गडकरी यांची योजना? (फोटो सौजन्य-Gemini)

"...अन्यथा ड्रायव्हिंग लायसन्स होणार रद्द," काय आहे नितीन गडकरी यांची योजना? (फोटो सौजन्य-Gemini)

Follow Us:
Follow Us:
  • दरवर्षी भारतात अंदाजे ५,००,००० रस्ते अपघात
  • अन्यथा ड्रायव्हिंग लायसन्स होणार रद्द
  • काय आहे नितीन गडकरी यांची योजना?
जर तुम्ही गाडी चालवताना वाहतुकीचे नियम हलक्यात घेत असाल तर वेळीच सावध व्हा. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आता मोठी कारवाई केली जात आहे. केंद्र सरकार लवकरच देशातील संपूर्ण ड्रायव्हिंग लायसन्स प्रणाली बदलणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी घोषणा केली आहे की भारतात लवकरच ‘ग्रेड-बेस्ड ड्रायव्हिंग लायसन्स प्रणाली’ लागू केली जाईल. याचा अर्थ वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास तुमचा ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द होऊ शकतो. ही प्रणाली नेमकी काय आहे आणि ती कशी काम करेल? जाणून घ्या सविस्तर बातमी

ही नवीन प्रणाली काय आहे?

देशभरात रस्ते सुरक्षा नियम आधीच अस्तित्वात आहेत. सध्या, नियम मोडल्यास सामान्यतः दंड आकारला जातो. आता, ड्रायव्हिंग लायसन्स हे “रिपोर्ट कार्ड” सारखे मानले जाईल. जेव्हा कोणी वाहतूक नियम मोडतो तेव्हा त्याच्या परवान्यामधून काही विशिष्ट गुण वजा केले जातील. जर पॉइंट्स निर्धारित मर्यादेपेक्षा कमी झाले तर त्याचा परवाना सहा महिन्यांसाठी निलंबित केला जाईल. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी सांगितले की, देशात दरवर्षी अंदाजे १.८ लाख लोकांचा मृत्यू मोबाईल फोन वापरताना गाडी चालवणे, वेगाने गाडी चालवणे, चुकीच्या दिशेने गाडी चालवणे किंवा मद्यपान करून गाडी चालवणे यासारख्या कारणांमुळे होतो.

149 लक्झरी कार परत बोलवा! Mercedes-Benz ने उडवली ग्राहकांची झोप; आता काय करावे?

भारतीय उद्योग महासंघ (CII) ने दिल्ली येथे आयोजित राष्ट्रीय रस्ते सुरक्षा परिषदेत ते म्हणाले की, लोकांचे जीवन अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि सरकार रस्ता सुरक्षा सुधारण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे. गडकरी म्हणाले की, सरकारने वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड आधीच वाढवला आहे, परंतु सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे त्याची प्रभावी अंमलबजावणी. ते पुढे म्हणाले की ते ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी “ग्रेडेड पॉइंट्स सिस्टम” सुरू करत आहेत.

दरवर्षी भारतात अंदाजे ५,००,००० रस्ते अपघात

केंद्रीय मंत्री गडकरी म्हणाले की, रस्ते सुरक्षा ही देशासाठी एक महत्त्वाची समस्या आहे. दरवर्षी भारतात अंदाजे ५,००,००० रस्ते अपघात होतात, ज्यामध्ये १.८ लाख लोकांचा मृत्यू होतो. त्यांनी सांगितले की, अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांपैकी ७२ टक्के लोक १८-४५ वयोगटातील आहेत. १८ वर्षांखालील १०,११९ लोकांनी अपघातात आपले प्राण गमावले. ५४,१२२ जण हेल्मेट न घालण्यामुळे, १४,४६६ जण सीट बेल्ट न वापरल्यामुळे आणि १.२ लाख जण वेगाने गाडी चालवण्यामुळे मृत्युमुखी पडले. इतर प्रमुख कारणांमध्ये चुकीच्या दिशेने वाहन चालवणे, मद्यपान करून वाहन चालवणे आणि मोबाईल फोन वापरणे यांचा समावेश आहे.

अपघातग्रस्तांना मदत करण्याचे आवाहन

मंत्र्यांनी जनतेला अपघातग्रस्तांना मदत करण्याचे आवाहन केले आणि वैद्यकीय खर्च किंवा कायदेशीर औपचारिकतांची काळजी करू नका. पंतप्रधान मदत योजनेअंतर्गत, रस्ते अपघातातील पीडितांसाठी आपत्कालीन मदत प्रणाली उपलब्ध आहे. या योजनेअंतर्गत, कोणत्याही श्रेणीतील रस्ते अपघातातील बळींना अपघाताच्या तारखेपासून सात दिवसांच्या आत ₹१.५ लाख पर्यंत कॅशलेस उपचार दिले जातील.

काय होईल?

● वेगाने गाडी चालवणे, बेपर्वा गाडी चालवणे, सिग्नल तोडणे आणि मद्यधुंद अवस्थेत गाडी चालवणे यासारख्या वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास काही विशिष्ट गुण वजा केले जातील.

● जर सर्व गुण संपले तर, गुन्हेगाराचा परवाना सहा महिन्यांसाठी निलंबित केला जाऊ शकतो किंवा पुन्हा गुन्हा केल्यास तो रद्दही केला जाऊ शकतो.

उद्दिष्ट काय आहे?

● या योजनेचा मुख्य उद्देश रस्ते अपघातांना आळा घालणे आहे.

● मंत्री म्हणाले, “लोकांनी अपघातग्रस्तांना मदत करावी, उपचार खर्च किंवा कायदेशीर औपचारिकतांची काळजी करू नये.”

समस्या किती गंभीर आहे?

देशात दरवर्षी ०.५ दशलक्ष रस्ते अपघात होतात, ज्यामुळे अंदाजे १.८ लाख लोकांचा मृत्यू होतो.

● अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांपैकी ७२ टक्के लोक १८-४५ वयोगटातील आहेत.

ई-स्कूटर खरेदी करण्याची हीच संधी! Suzuki E Access वर मिळतेय हजारो रुपयांची सूट

 

Web Title: Nitin gadkari on driving license to be cancelled for repeat traffic violations

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 02:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IMD Alert: 260 किमी वेगाने विनाश जवळ येतोय! महावादळाची सावली, मुसळधार पाऊस अन् धुक्याचा वर्षाव; IMD ने ‘या’ राज्यांना दिला अलर्ट
1

IMD Alert: 260 किमी वेगाने विनाश जवळ येतोय! महावादळाची सावली, मुसळधार पाऊस अन् धुक्याचा वर्षाव; IMD ने ‘या’ राज्यांना दिला अलर्ट

1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत
2

1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

iPhone युजर्ससाठी गुड न्यूज! ११ वर्षांनंतर Apple भारतात सुरू करणार ‘ही’ खास सर्व्हिस; काय असेल खास?
3

iPhone युजर्ससाठी गुड न्यूज! ११ वर्षांनंतर Apple भारतात सुरू करणार ‘ही’ खास सर्व्हिस; काय असेल खास?

PM Narendra Modi : भारत आणि इस्रायलमध्ये होणार मोठा करार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची परदेशातून मोठी घोषणा
4

PM Narendra Modi : भारत आणि इस्रायलमध्ये होणार मोठा करार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची परदेशातून मोठी घोषणा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nitin Gadkari : “…अन्यथा ड्रायव्हिंग लायसन्स होणार रद्द,” काय आहे नितीन गडकरी यांची योजना?

Nitin Gadkari : “…अन्यथा ड्रायव्हिंग लायसन्स होणार रद्द,” काय आहे नितीन गडकरी यांची योजना?

Feb 27, 2026 | 02:51 PM
KDMC : पीएनटी कॉलनीत पाणी टंचाईविरोधात केडीएमसीवर मोर्चा, निवडणुका संपताच पाणीपुरवठा बंद झाल्याचा आरोप

KDMC : पीएनटी कॉलनीत पाणी टंचाईविरोधात केडीएमसीवर मोर्चा, निवडणुका संपताच पाणीपुरवठा बंद झाल्याचा आरोप

Feb 27, 2026 | 02:50 PM
बारामती नगरपरिषदेचा 551 कोटी 73 लाखांच्या खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर; नगरसेवकांनी प्रशासनाला धरले धारेवर

बारामती नगरपरिषदेचा 551 कोटी 73 लाखांच्या खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर; नगरसेवकांनी प्रशासनाला धरले धारेवर

Feb 27, 2026 | 02:46 PM
लखनौच्या लक्ष्मण मंदिरातील दर्शन ठरलं टर्निंग पॉइंट; Ravi Dubey ला वर्षभरातच मिळाली Ramayana मध्ये लक्ष्मणाची भूमिका

लखनौच्या लक्ष्मण मंदिरातील दर्शन ठरलं टर्निंग पॉइंट; Ravi Dubey ला वर्षभरातच मिळाली Ramayana मध्ये लक्ष्मणाची भूमिका

Feb 27, 2026 | 02:45 PM
Karjat News : प्रस्तावित शिलार धरण हद्दपार करणारच; आक्रमक ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांचा निर्धार

Karjat News : प्रस्तावित शिलार धरण हद्दपार करणारच; आक्रमक ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांचा निर्धार

Feb 27, 2026 | 02:45 PM
Pak-Afg War: ‘असीम मुनीर अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर नाचणारा…’ सोशल मीडियावर जनतेकडून पाकिस्तानी लष्कराची खरडपट्टी

Pak-Afg War: ‘असीम मुनीर अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर नाचणारा…’ सोशल मीडियावर जनतेकडून पाकिस्तानी लष्कराची खरडपट्टी

Feb 27, 2026 | 02:45 PM
Pune News: मध्यरात्री अचानक गायब, फोनही बंद अन्…,Sinhagad Fort वर ‘त्या’ व्यक्तीचा मृतदेह आढळला; काय घडलं नेमकं?

Pune News: मध्यरात्री अचानक गायब, फोनही बंद अन्…,Sinhagad Fort वर ‘त्या’ व्यक्तीचा मृतदेह आढळला; काय घडलं नेमकं?

Feb 27, 2026 | 02:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

Feb 27, 2026 | 11:10 AM
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM