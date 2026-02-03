Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Accidental Death One Person In Kodye Bridge Rajapaur Crime News

Accident News: राजापुरात भीषण अपघात; तरुणाचा मृत्यू

ही व्यक्ती जागेवरच मृत अवस्थेत आढळली. अज्ञात वाहनाने जोरदार धडक दिल्याने त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने तो जागीच ठार झाला असावा असा कयास आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 02:24 PM
Accident News: राजापुरात भीषण अपघात; तरुणाचा मृत्यू

राजापुरात भीषण अपघात (फोटो - istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

राजापुरात भीषण अपघात; तरुणाचा मृत्यू
व्यक्तीची ओळख अद्याप पटलेली नाही
मृतदेह जिल्हा शासकीय रुग्णालयात शवागृहात

राजापूर: राजापुरात मुंबई-गोवा महामार्गावर कोडये येथील पुलावर अज्ञात वाहनाच्या धडकेत एका अज्ञात व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. या व्यक्तीची ओळख अद्याप पटली नसून या व्यक्तीचे वय २५ ते २८ असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या अपघातानंतर पोलीस कोंडये येथील ग्रामपंचायत सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची तपासणी करत आहेत. मुंबई गोवा महामार्गावर कॉडये येथे पुलावर हा अपघात झाला आहे अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने हा अपघात झाल्याचा पोलिसांच्या कयास आहे मात्र यातील मृत व्यक्तीची अद्याप ओळख पटलेली नाही.

या अपघाताची माहिती कळताच राजापूर पोलीस निरीक्षक अमित यादव, पोलीस उपनिरीक्षक सुधीर उबाळे, पोलीस कॉन्स्टेबल वारिक, घोगले यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली. या प्रकरणी पोलिसांकडून सीसीटीव्ही फूटेज पाहीले जात आहेत. या अपघातात मृत्युमुखी पडलेली व्यक्ती कोंडये ब्रीज खाली दिसला असल्याचे ग्रामस्थ सांगत आहेत. त्याच्या सोबत कोण होते का याबाबत सीसीटीकी फूटेज पाहत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

Crime News: भरधाव दुचाकीची सायकलस्वार मजुराला धडक, गंभीर जखमी

ही व्यक्ती जागेवरच मृत अवस्थेत आढळली. अज्ञात वाहनाने जोरदार धडक दिल्याने त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने तो जागीच ठार झाला असावा असा कयास आहे. या अपघातानंतर पोलिसांनी सदर अनोळखी व्यक्तीचा मृतदेह नाना कुवळेकर यांच्या रुग्णवाहिकेने राजापूर ग्रामीण रुग्णालयात आणला असून तेथून हा मृतदेह जिल्हा शासकीय रुग्णालयात शवागृहात ठेवण्यात येणार आहे.

भरधाव दुचाकीची सायकलस्वार मजुराला धडक

चिपळूण शहरातील गजबजलेल्या बाजारपेठ परिसरात रविवारी दुपारी भरधाव वेगाने आलेल्या एका दुचाकीस्वाराने सायकलवरून जाणाऱ्या मजूर व्यक्तीस जोरदार धडक दिली. धडक इतकी तीव्र होती की दुचाकीचे मडगार्ड तुटून तब्बल १५ फूट लांब उडाले, मोठा आवाज झाल्याने परिसरातील व्यापारी आणि नागरिक घटनास्थळी धावून आले. अपघातानंतर संबंधित दुचाकीस्वार थांबण्याऐवजी धूम स्टाईलने वेगाने पळून गेला, रस्त्यावर उपस्थित नागरिकांनी आणि व्यापाऱ्यांनी त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो भरधाव वेगाने पसार झाला. अपघातग्रस्त मजूर इसमाच्या नाकातून व तोंडातून रक्तस्राव होत होता. व्यापारी अरुण भोजने व अन्य व्यापाऱ्यांनी तत्काळ त्याला उचलून सुरक्षित बाजूला केले.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Accidental death one person in kodye bridge rajapaur crime news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 02:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Crime News: भरधाव दुचाकीची सायकलस्वार मजुराला धडक, गंभीर जखमी
1

Crime News: भरधाव दुचाकीची सायकलस्वार मजुराला धडक, गंभीर जखमी

Hit And Run: सांगलीत ‘हिट अँड रन’चा थरार, मद्यधुंद कारचालकाने पोलिसांसह 11 जणांना उडवले, जमावाकडून चोप
2

Hit And Run: सांगलीत ‘हिट अँड रन’चा थरार, मद्यधुंद कारचालकाने पोलिसांसह 11 जणांना उडवले, जमावाकडून चोप

Triple Murder: घराच्या अंगणात आई-वडील Pregnant बहिणीचं पुरलं शव, ‘दृष्यम’देखील Fail; पोलिसांचीही दिशाभूल, अंगावर काटा
3

Triple Murder: घराच्या अंगणात आई-वडील Pregnant बहिणीचं पुरलं शव, ‘दृष्यम’देखील Fail; पोलिसांचीही दिशाभूल, अंगावर काटा

Crime News: पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या तरुणांना चाकूचा धाक दाखवत लुटलं; मध्यरात्री जाधववाडीत खळबळ
4

Crime News: पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या तरुणांना चाकूचा धाक दाखवत लुटलं; मध्यरात्री जाधववाडीत खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Accident News: राजापुरात भीषण अपघात; तरुणाचा मृत्यू

Accident News: राजापुरात भीषण अपघात; तरुणाचा मृत्यू

Feb 03, 2026 | 02:12 PM
Lonavala Crime: ट्रेकिंगला जाते सांगून घरातून निघाली अन्… लोणावळ्यात तरुणीने ४०० फूट खोल दरीत मारली उडी

Lonavala Crime: ट्रेकिंगला जाते सांगून घरातून निघाली अन्… लोणावळ्यात तरुणीने ४०० फूट खोल दरीत मारली उडी

Feb 03, 2026 | 02:11 PM
Liberty General Insurance: मोटर विम्याचा अनुभव बदलणार! लिबर्टी जनरल इन्शुरन्सकडून ‘लिबर्टी अशुअर’ लाँच

Liberty General Insurance: मोटर विम्याचा अनुभव बदलणार! लिबर्टी जनरल इन्शुरन्सकडून ‘लिबर्टी अशुअर’ लाँच

Feb 03, 2026 | 02:05 PM
कोकणवासियांसाठी खुशखबर! ‘हा’ रेल्वेमार्ग लवकरच होणार; नितेश राणेंनी दिली माहिती

कोकणवासियांसाठी खुशखबर! ‘हा’ रेल्वेमार्ग लवकरच होणार; नितेश राणेंनी दिली माहिती

Feb 03, 2026 | 01:54 PM
पाकिस्तानची पुन्हा नाच्चकी! रशियाने भारत-पाक वादात मध्यस्थीस दिला नकार, शाहबाज सरकारला दिला महत्वाचा सल्ला

पाकिस्तानची पुन्हा नाच्चकी! रशियाने भारत-पाक वादात मध्यस्थीस दिला नकार, शाहबाज सरकारला दिला महत्वाचा सल्ला

Feb 03, 2026 | 01:53 PM
WPL 2026 Eliminator : DC vs GG एलिमिनेटर सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार चाहत्यांना? वाचा संपूर्ण तपशील एका क्लिकवर

WPL 2026 Eliminator : DC vs GG एलिमिनेटर सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार चाहत्यांना? वाचा संपूर्ण तपशील एका क्लिकवर

Feb 03, 2026 | 01:51 PM
‘Dhurandhar 2’ चा टीझर पाहिल्यानंतर चाहत्यांचा संताप; म्हणाले ‘अरे, हे आधीच दाखवले आहे, काहीतरी नवीन करायचं’

‘Dhurandhar 2’ चा टीझर पाहिल्यानंतर चाहत्यांचा संताप; म्हणाले ‘अरे, हे आधीच दाखवले आहे, काहीतरी नवीन करायचं’

Feb 03, 2026 | 01:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM
Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Feb 02, 2026 | 04:21 PM
माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

Feb 02, 2026 | 03:19 PM