मद्यधुंद कारचालकाची अनेक वाहनांना धडक; भरधाव कारने अपघात केला, घराचे गेटही तोडले

कार भरधाव व निष्काळजीपणे चालवून गल्लीत उभ्या रिक्षा व दुचाकीला जोरदार धडक दिली. त्यानंतर एका घराच्या लोखंडी गेटवर आदळून गेटच्या आत उभ्या असलेल्या दुचाकीचेही नुकसान झाले.

Updated On: Feb 03, 2026 | 02:46 PM
मद्यधुंद कारचालकाची अनेक वाहनांना धडक; भरधाव कारने अपघात केला, घराचे गेटही तोडले

मद्यधुंद कारचालकाची अनेक वाहनांना धडक; भरधाव कारने अपघात केला, घराचे गेटही तोडले(फोटो- सोशल मिडिया)

छत्रपती संभाजीनगर : मद्यधुंद अवस्थेत असलेल्या चालकाने कार भरवेगात व निष्काळजीपणे चालवून गल्लीत उभ्या रिक्षासह दुचाकीला धडक दिली. याशिवाय या घराच्या गेटला जोरदार धडक देत गेटमधील दुचाकीचे देखील नुकसान केले. या घटनेने काहीकाळ परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. ही घटना रात्रीच्या सुमारास बारी कॉलनीत घडली.

अफजल इक्बाल मर्चड (वय ४०, रा. नाजीया मस्जिद परिसर) असे मद्यधुंद चालकाचे नाव असून, त्याच्याविरोधात जिन्सी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेत अटक केली. तसेच त्याची कार देखील जप्त करण्यात आली आहे. याप्रकरणात जिन्सी पोलिस ठाण्याचे हवालदार लोभाजी सुक्रे (वय ५२) यांनी फिर्याद दिली. त्यानुसार, फिर्यादी हे १ जानेवारी रोजी कर्तव्यवार असताना रात्री डायल ११२ वरून रोड अपघाताची माहिती मिळताच फिर्यादीसह त्यांचे सहकारी अंमलदार विलास बकले असे बारी कॉलीनी परिसरात गेले.

पांढऱ्या रंगाच्या कारचा (एमएच-२०-एफजी-४८८१) चालक अफजल मर्चड हा कार भरधाव व निष्काळजीपणे चालवून गल्लीत उभ्या रिक्षा व दुचाकीला जोरदार धडक दिली. त्यानंतर एका घराच्या लोखंडी गेटवर आदळून गेटच्या आत उभ्या असलेल्या दुचाकीचेही नुकसान झाले. अपघातानंतर घटनास्थळी गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांनी वाहनचालकास ताब्यात घेतले असता तो मद्यप्राशन केलेला असल्याचे समोर आले. त्याला घाटीत पाठविण्यात आले.

वाहनाच्या धडकेत मुलगा गंभीर जखमी

जड वाहनांना प्रवेशबंदी असतानाही भरधाव ट्रक रस्त्यावर उतरला आणि क्षणात एका अल्पवयीन फुगेविक्रेत्याचं आयुष्य संकटात आलं. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला घडलेल्या या धक्कादायक अपघातात 14 वर्षीय मुलगा गंभीर जखमी झाला, मात्र आयटी कर्मचाऱ्यांच्या तत्परतेमुळे मृत्यूच्या दाढेतून तो बचावला.या घटनेने आयटी कर्मचाऱ्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

मॉर्निंग वॉकसाठी गेलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू

दुसऱ्या एका घटनेत, मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर पडलेल्या एका ६५ वर्षीय महिलेला भरधाव कारणे धडक दिल्याचे समोर आले आहे. या धडकेत महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. हा प्रकार पहाटे 5.30 ते 6.00 वाजताच्या दरम्यान झाला. अपघातात मृत पावलेल्या महिलेचं नाव आशा पाटील (वय 65) असे होते.

हेदेखील वाचा : Pune Accident: पुण्यात हिट अँड रनचा कहर; मॉर्निंग वॉकला निघालेल्या 65 वर्षीय महिलेचा भरधाव कारने चिरडून मृत्यू

Published On: Feb 03, 2026 | 02:46 PM

