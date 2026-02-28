Gadchiroli: बँकेच्या अटींमुळे कोमात असलेल्या वृद्धेला न्यावे लागले बँकेत; 70 वर्षीय वृद्धेचा दुर्दैवी निधन

काय घडलं नेमकं?
गेल्या काही दिवसांपासून शांताबाई या कोमात होत्या. त्यांना औषधोपचारासाठी पैशाची गरज असल्याने त्यांच्या खात्यावरील पैसे काढण्यासाठी त्यांची मुलगी आणि जावई यांनी शांताबाई यांच्या अंगठ्याचा ठसा घेऊन महाराष्ट्र बँकेच्या शाखेत गेले होते. मात्र बँकेतील कर्मचाऱ्यांनी खातेदाराला प्रत्यक्ष हजर करा, त्याशिवाय पैसे मिळणार नाही अशी भूमिका घेतली.
गंभीर आजारी खातेधारकाच्या नातेवाईकाला मेडिकल सर्टिफिकेट मागणे किंवा बँकेचा कर्मचारी घरी पाठवणे गरजेचे होते. मात्र तसे न करता बँकेच्या कर्मचायांनी खातेदाराला त्यांनी शाखेत बोलावले. नाईलाजाने मुलीला आणि जावयाला गंभीर आजारी कोमात असलेल्या शांताबाई याना बँकेत घेऊन जावे लागले. अखेर आज ७० वर्षीय शांताबाई यांचे निधन झाले आहे. या प्रकरणानंतर गावकरी तीव्र संताप व्यक्त करत आहे. संबंधित बँक व्यवस्थापकावर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.
