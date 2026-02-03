Gadchiroli News: गडचिरोलीत काळजाला चटका! 10 वर्षीय चिमुकल्याची गळफास घेऊन आत्महत्या

Latur Crime: लातूरमध्ये मध्यरात्री रक्तरंजित हाणामारी; तरुणावर धारधार शास्त्राने केली हत्या
घरात एकटाच
आत्महत्या करणाऱ्या चिमुकल्याचे नाव संस्कार विनोद कन्नाके (१०) असे आहे. संस्काराचे आई- वडील मजुरीच्या कामासाठी तेलंगणा राज्यात गेले होते. त्यामुळे संस्कार हा काही दिवसांपासून घरात एकटाच राहत होता. रविवारी घरात कोणीही नसताना त्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली.
कारण काय?
संस्काराने आत्महत्या केल्याचे कळताच गावकऱ्यांनी तात्काळ आरमोरी पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन पंचनामा केला. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आला आहे. पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. त्याने आत्महत्या का केली हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकले नाही आहे. पोलीस याचा तपास करत आहे.
तपास सुरु
पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे. त्याला शाळेतून मानसिक त्रास होता का, किंवा पालकांच्या अनुपस्थितीमुळे एकटेपणा वाटत होते का? अश्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे पोलीस शोधत आहे. आता पोलीस तपासात काय समोर येत याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहेत.
Ans: गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी तालुक्यातील कोजबी गावात.
Ans: अद्याप नेमकं कारण स्पष्ट झालेलं नाही.
Ans: आई-वडील मजुरीसाठी तेलंगणा राज्यात गेले होते.