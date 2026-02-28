Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Ambernath Crime: पोलीस भरतीत अपयशाने खचलेल्या तरुणीने संपवले जीवन; सुसाईड नोटमध्ये भावनिक संदेश

Ambernathमध्ये पोलीस भरतीत अपयश आल्याने 26 वर्षीय तरुणीने नैराश्यातून आत्महत्या केली. घटनास्थळी सापडलेल्या सुसाईड नोटमध्ये तिने आई-वडिलांची माफी मागत आपल्या अपयशाची खंत व्यक्त केली. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 09:18 AM
  • पोलीस भरतीत अपयश आल्यानंतर तरुणीने टोकाचे पाऊल उचलले.
  • सुसाईड नोटमध्ये कुटुंबीयांची माफी मागितल्याचे समोर.
  • स्थानिक पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला.
आंबेरनाथ: अंबरनाथ येथून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. एका २६ वर्षीय मुलीने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. पोलीस भरतीमध्ये वारंवार अपयश मिल्यामुळे नैराश्यातून आत्महत्या केल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे अंबरनाथ परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

Solapur Crime: पती-पत्नीचे संशयास्पद मृत्यू; घरात तोंडातून फेस आलेल्या अवस्थेत सापडले मृतदेह, आत्महत्या की घातपात

काय घडलं नेमकं?

आत्महत्या करण्या तरुणीचे नाव प्रतीक्षा राणे (२६ वर्ष) असे आहे. ती गेल्या काही वर्षांपासून पोलीस दलात भरती होण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेत होती. खाकी वर्दी परिधान करून आपल्या आई- वडिलांचे स्वप्न पूर्ण करण्याची आणि त्यांना सुखी ठेवण्याची तिची जिद्द होती. मात्र, नशिबाने साथ न दिल्याने प्रत्येक वेळी तिला अपयशाचा सामना करावा लागत होता. यामुळे ती खचली. खाकी वर्दी परिधान करून आपल्या आई-वडिलांचे स्वप्न पूर्ण करण्याची आणि त्यांना सुखी ठेवण्याची तिची जिद्द होती. मात्र, नशिबाने साथ न दिल्याने प्रत्येक वेळी तिला अपयशाचा सामना करावा लागत होता. तिने नैराश्यात २६ फेब्रुवारीला टोकाचा निर्णय घेतला. तिने आत्महत्या करण्याआधी सुसाईड नोट लिहून ठेवक होता.

या घटनेची माहिती मिळताच अंबरनाथ पश्चिम पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घटनेचा पंचनामा करून प्रतीक्षाचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी उल्हासनगर येथील मध्यवर्ती शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आला. पोलिसांनी आकस्मात मृत्यूची नोंद केली असून पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

सुसाईड नोटमध्ये काय?

प्रतिक्षाने टोकाचे पाऊल उचलण्यापूर्वी एक सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती. मजकूर वाचून सर्वांचेच डोळे पाणावले आहेत. आई-बाबा मला माफ करा, मला नोकरी लागल्यानंतर तुम्हाला जे आयुष्य द्यायचे होते, ते मी देऊ शकले नाही. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

निंबूत परिसरातील गावठी हातभट्टीवर पोलिसांचा छापा; तब्बल लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: अंबरनाथ शहरात ही घटना घडली.

  • Que: आत्महत्येमागचे कारण काय सांगितले जात आहे?

    Ans: पोलीस भरतीत अपयश आल्याने ती मानसिक तणावात होती, अशी प्राथमिक माहिती.

  • Que: पोलिसांची पुढील कारवाई काय?

    Ans: आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून सुसाईड नोटची पडताळणी व तपास सुरू आहे.

Published On: Feb 28, 2026 | 09:18 AM

