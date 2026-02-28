Ambernath Crime: पोलीस भरतीत अपयशाने खचलेल्या तरुणीने संपवले जीवन; सुसाईड नोटमध्ये भावनिक संदेश

Solapur Crime: पती-पत्नीचे संशयास्पद मृत्यू; घरात तोंडातून फेस आलेल्या अवस्थेत सापडले मृतदेह, आत्महत्या की घातपात
काय घडलं नेमकं?
आत्महत्या करण्या तरुणीचे नाव प्रतीक्षा राणे (२६ वर्ष) असे आहे. ती गेल्या काही वर्षांपासून पोलीस दलात भरती होण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेत होती. खाकी वर्दी परिधान करून आपल्या आई- वडिलांचे स्वप्न पूर्ण करण्याची आणि त्यांना सुखी ठेवण्याची तिची जिद्द होती. मात्र, नशिबाने साथ न दिल्याने प्रत्येक वेळी तिला अपयशाचा सामना करावा लागत होता. यामुळे ती खचली. खाकी वर्दी परिधान करून आपल्या आई-वडिलांचे स्वप्न पूर्ण करण्याची आणि त्यांना सुखी ठेवण्याची तिची जिद्द होती. मात्र, नशिबाने साथ न दिल्याने प्रत्येक वेळी तिला अपयशाचा सामना करावा लागत होता. तिने नैराश्यात २६ फेब्रुवारीला टोकाचा निर्णय घेतला. तिने आत्महत्या करण्याआधी सुसाईड नोट लिहून ठेवक होता.
या घटनेची माहिती मिळताच अंबरनाथ पश्चिम पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घटनेचा पंचनामा करून प्रतीक्षाचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी उल्हासनगर येथील मध्यवर्ती शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आला. पोलिसांनी आकस्मात मृत्यूची नोंद केली असून पोलीस अधिक तपास करत आहेत.
सुसाईड नोटमध्ये काय?
प्रतिक्षाने टोकाचे पाऊल उचलण्यापूर्वी एक सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती. मजकूर वाचून सर्वांचेच डोळे पाणावले आहेत. आई-बाबा मला माफ करा, मला नोकरी लागल्यानंतर तुम्हाला जे आयुष्य द्यायचे होते, ते मी देऊ शकले नाही. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
Ans: अंबरनाथ शहरात ही घटना घडली.
Ans: पोलीस भरतीत अपयश आल्याने ती मानसिक तणावात होती, अशी प्राथमिक माहिती.
Ans: आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून सुसाईड नोटची पडताळणी व तपास सुरू आहे.