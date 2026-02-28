Madhyapradesh Crime: नात्याला काळिमा! आजोबानेच केला ९ महिन्यांच्या नातीवर अत्याचार; मध्यप्रदेश येथील घटना

काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील पीडित ९ महिन्यांची चिमुकली घरात होती. तिची आई घरकामात व्यस्त होती. याच वेळी तिच्या चुलत आजोबाने संधी साधली आणि तिच्यावर बलात्कार केला. काम संपवयीन आई जेव्हा खोलीत पोहोचली तेव्हा तिला संशयित आरोपी मुलीसोबत आक्षेपार्ह अवस्थेत आढळला. आईने आरडाओरडा करताच आरोपीने तिथून पळ काढला. पोलिसांनी तातडीने पोलीस ठाणे गाठले आणि तक्रार दाखल केली.
Odisa Crime: धक्कादायक! दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी तरुणीवर बलात्कार, नंतर चौथ्या मजल्यावरून फेकून हत्या
प्रकृती स्थिर
शुक्रवारी मध्यरात्री पोलिसांनी मुलीला जिल्हा रुग्णालयात नेले. तेथे डॉक्टरांच्या पथकाने मुलीची वैधकीय तपासणी केली आहे. मुलीवर उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून तिची प्रकृती स्थिर आहे.
तपास सुरु
पोलीस या घटनेचा तपास करत असून फरार आरोपी आजोबाचा तपास केला जात आहे. या घटनेने सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरु आहे.
भयंकर! पतीनेच केला पत्नीच्या Private Part चा Video Viral, प्रसिद्ध होण्याच्या नादात घरच केले उद्ध्वस्त, पोलिसांनी केली अटक
मध्य प्रदेशातील रेवा येथे, पोलिसांनी अखेर पत्नीच्या खाजगी क्षणांचा व्हिडिओ बनवून सोशल मीडियावर व्हायरल करणाऱ्या पतीला अटक केली आहे. पीडितेच्या तक्रारीवरून त्याच पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपी बराच काळ फरार होता, परंतु पोलिसांनी त्याला रेवा येथे अटक केली. वैद्यकीय तपासणीनंतर त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.
पोलिसांच्या तपासात असे दिसून आले की आरोपीने त्याच्या पत्नीच्या नकळत १३ मिनिटे १४ सेकंदांचा अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड केला. ही घटना १२ डिसेंबर २०२५ रोजी घडल्याचे सांगिण्यात आले आहे. सोशल मीडियावर व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर तो लगेच व्हायरल झाला. पीडितेला कल्पनाही नव्हती की तिच्या खाजगी क्षणांचा अशा प्रकारे गैरफायदा घेतला जाईल.
Buldhana Crime: थोरल्या भावाकडून धाकट्याची निर्घृण हत्या; पुरावा नष्ट करण्यासाठी शेतातच जाळला मृतदेह
Ans: मध्य प्रदेशातील दमोह जिल्ह्यात ही घटना घडली.
Ans: पीडित बालिकेचा नात्याने चुलत आजोबा असल्याचा आरोप आहे.
Ans: बालिका रुग्णालयात उपचाराधीन असून आरोपीचा पोलिसांकडून शोध सुरू आहे.