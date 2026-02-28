Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Madhya Pradesh Crime A Stain On The Relationship Grandfather Tortured His 9 Month Old Granddaughter Incident In Madhya Pradesh

Madhyapradesh Crime: नात्याला काळिमा! आजोबानेच केला ९ महिन्यांच्या नातीवर अत्याचार; मध्यप्रदेश येथील घटना

Madhya Pradeshमधील Damoh येथे 9 महिन्यांच्या चिमुरडीवर चुलत आजोबाने अत्याचार केल्याचा आरोप समोर आला. आईने आक्षेपार्ह अवस्थेत पाहिल्यानंतर आरोपी फरार झाला. बालिकेवर रुग्णालयात उपचार सुरू असून पोलिसांकडून शोधमोहीम सुरू.

Updated On: Feb 28, 2026 | 12:24 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • आई घरकामात असताना घटनेचा आरोप.
  • आईच्या आरडाओरडीनंतर आरोपी घटनास्थळावरून फरार.
  • बालिकेची वैद्यकीय तपासणी; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तपासावर लक्ष
मध्यप्रदेश: मध्यप्रदेश येथून एक नात्याला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. एका आजोबाने आपल्या ९ महिन्यांच्या नातीवर बलात्कार केल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. त्यावेळी चिमुकलीची आई घरकामात व्यस्त होती. जेव्हा तिची आई मुलीकडे आली तेव्हा तिला हा नराधम आजोबा मुलीसह आक्षेपार्ह अवस्थेत आढळला. महिलेने आरडाओरडा करताच आजोबा फरार झाला. या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. ही घटना मध्यप्रदेशातील दमोह जिल्ह्यातील घटना आहे.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील पीडित ९ महिन्यांची चिमुकली घरात होती. तिची आई घरकामात व्यस्त होती. याच वेळी तिच्या चुलत आजोबाने संधी साधली आणि तिच्यावर बलात्कार केला. काम संपवयीन आई जेव्हा खोलीत पोहोचली तेव्हा तिला संशयित आरोपी मुलीसोबत आक्षेपार्ह अवस्थेत आढळला. आईने आरडाओरडा करताच आरोपीने तिथून पळ काढला. पोलिसांनी तातडीने पोलीस ठाणे गाठले आणि तक्रार दाखल केली.

Odisa Crime: धक्कादायक! दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी तरुणीवर बलात्कार, नंतर चौथ्या मजल्यावरून फेकून हत्या

प्रकृती स्थिर

शुक्रवारी मध्यरात्री पोलिसांनी मुलीला जिल्हा रुग्णालयात नेले. तेथे डॉक्टरांच्या पथकाने मुलीची वैधकीय तपासणी केली आहे. मुलीवर उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून तिची प्रकृती स्थिर आहे.

तपास सुरु

पोलीस या घटनेचा तपास करत असून फरार आरोपी आजोबाचा तपास केला जात आहे. या घटनेने सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरु आहे.

भयंकर! पतीनेच केला पत्नीच्या Private Part चा Video Viral, प्रसिद्ध होण्याच्या नादात घरच केले उद्ध्वस्त, पोलिसांनी केली अटक

मध्य प्रदेशातील रेवा येथे, पोलिसांनी अखेर पत्नीच्या खाजगी क्षणांचा व्हिडिओ बनवून सोशल मीडियावर व्हायरल करणाऱ्या पतीला अटक केली आहे. पीडितेच्या तक्रारीवरून त्याच पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपी बराच काळ फरार होता, परंतु पोलिसांनी त्याला रेवा येथे अटक केली. वैद्यकीय तपासणीनंतर त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.

पोलिसांच्या तपासात असे दिसून आले की आरोपीने त्याच्या पत्नीच्या नकळत १३ मिनिटे १४ सेकंदांचा अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड केला. ही घटना १२ डिसेंबर २०२५ रोजी घडल्याचे सांगिण्यात आले आहे. सोशल मीडियावर व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर तो लगेच व्हायरल झाला. पीडितेला कल्पनाही नव्हती की तिच्या खाजगी क्षणांचा अशा प्रकारे गैरफायदा घेतला जाईल.

Buldhana Crime: थोरल्या भावाकडून धाकट्याची निर्घृण हत्या; पुरावा नष्ट करण्यासाठी शेतातच जाळला मृतदेह

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: मध्य प्रदेशातील दमोह जिल्ह्यात ही घटना घडली.

  • Que: आरोपी कोण आहे?

    Ans: पीडित बालिकेचा नात्याने चुलत आजोबा असल्याचा आरोप आहे.

  • Que: सध्या परिस्थिती काय?

    Ans: बालिका रुग्णालयात उपचाराधीन असून आरोपीचा पोलिसांकडून शोध सुरू आहे.

Web Title: Madhya pradesh crime a stain on the relationship grandfather tortured his 9 month old granddaughter incident in madhya pradesh

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 12:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Odisa Crime: धक्कादायक! दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी तरुणीवर बलात्कार, नंतर चौथ्या मजल्यावरून फेकून हत्या
1

Odisa Crime: धक्कादायक! दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी तरुणीवर बलात्कार, नंतर चौथ्या मजल्यावरून फेकून हत्या

Buldhana Crime: थोरल्या भावाकडून धाकट्याची निर्घृण हत्या; पुरावा नष्ट करण्यासाठी शेतातच जाळला मृतदेह
2

Buldhana Crime: थोरल्या भावाकडून धाकट्याची निर्घृण हत्या; पुरावा नष्ट करण्यासाठी शेतातच जाळला मृतदेह

Ambernath Crime: पोलीस भरतीत अपयशाने खचलेल्या तरुणीने संपवले जीवन; सुसाईड नोटमध्ये भावनिक संदेश
3

Ambernath Crime: पोलीस भरतीत अपयशाने खचलेल्या तरुणीने संपवले जीवन; सुसाईड नोटमध्ये भावनिक संदेश

Solapur Crime: पती-पत्नीचे संशयास्पद मृत्यू; घरात तोंडातून फेस आलेल्या अवस्थेत सापडले मृतदेह, आत्महत्या की घातपात
4

Solapur Crime: पती-पत्नीचे संशयास्पद मृत्यू; घरात तोंडातून फेस आलेल्या अवस्थेत सापडले मृतदेह, आत्महत्या की घातपात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Madhyapradesh Crime: नात्याला काळिमा! आजोबानेच केला ९ महिन्यांच्या नातीवर अत्याचार; मध्यप्रदेश येथील घटना

Madhyapradesh Crime: नात्याला काळिमा! आजोबानेच केला ९ महिन्यांच्या नातीवर अत्याचार; मध्यप्रदेश येथील घटना

Feb 28, 2026 | 12:24 PM
Pak-Afg War: ‘हल्ले ताबडतोब थांबवा, नाहीतर…’ पाक-अफगाणिस्तान युद्धात UNची एन्ट्री; अँटोनियो गुटेरेस यांचा हादरवणारा इशारा

Pak-Afg War: ‘हल्ले ताबडतोब थांबवा, नाहीतर…’ पाक-अफगाणिस्तान युद्धात UNची एन्ट्री; अँटोनियो गुटेरेस यांचा हादरवणारा इशारा

Feb 28, 2026 | 12:18 PM
पुरंदर विमानतळासाठीच्या हालचालींना वेग; एका एकरसाठी तब्बल दोन कोटी मिळणार?

पुरंदर विमानतळासाठीच्या हालचालींना वेग; एका एकरसाठी तब्बल दोन कोटी मिळणार?

Feb 28, 2026 | 12:17 PM
स्मार्टफोन ग्राहकांना धक्का! 1 मार्चपासून महागणार Vivo आणि iQOO चे फोन? लीकमध्ये समोर आली माहिती

स्मार्टफोन ग्राहकांना धक्का! 1 मार्चपासून महागणार Vivo आणि iQOO चे फोन? लीकमध्ये समोर आली माहिती

Feb 28, 2026 | 12:16 PM
अजब-गजब! जगातील असा देश जिथे खिडक्यांना पडदेच नाहीत, रात्री घरातलं सगळं दिसतं तरीही प्रायव्हसीचा प्रश्न नाही…

अजब-गजब! जगातील असा देश जिथे खिडक्यांना पडदेच नाहीत, रात्री घरातलं सगळं दिसतं तरीही प्रायव्हसीचा प्रश्न नाही…

Feb 28, 2026 | 12:15 PM
Pune ZP : जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी हालचाली वाढल्या; ‘या’ तारखेला राष्ट्रवादीच्या कोअर कमिटीची निर्णायक बैठक

Pune ZP : जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी हालचाली वाढल्या; ‘या’ तारखेला राष्ट्रवादीच्या कोअर कमिटीची निर्णायक बैठक

Feb 28, 2026 | 12:14 PM
सावधान! ‘मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना’ पूर्णपणे बनावट; जिल्हा प्रशासनाचा मोठा खुलासा

सावधान! ‘मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना’ पूर्णपणे बनावट; जिल्हा प्रशासनाचा मोठा खुलासा

Feb 28, 2026 | 12:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM
Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Feb 27, 2026 | 06:18 PM
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM