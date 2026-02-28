Moon Eclipse 2026: ३ मार्चला महाराष्ट्रात खंडग्रास चंद्रग्रहण; अरुणाचलमध्ये खग्रास दर्शन, प्रा. सुरेश चोपणे यांची माहिती

Baglamukhi Devi: कोर्ट-कचेरीतील अडथळे दूर करणारी शक्ती, बगलामुखी देवीचे काय आहे महत्त्व जाणून घ्या
भारतातून केवळ अरुणाचल प्रदेशातून खग्रास चंद्रग्रहण दिसेल, कोलकाता येथून ९० टक्के, गडचिरोली येथून ३० टक्के, चंद्रपूर, नागपूर येथून चंद्र उगवताना २५ टक्के, पुणे येथे १० टक्के तर मुंबई येथे उंचीवर केवळ १ टक्के खंडग्रास ग्रहण दिसेल. विदर्भात संध्याकाळी ६.१८ ते ७.३३ वाजता अल्प ग्रहण दिसेल. हे ग्रहण पाकिस्तान, अफगाणिस्तानपासून भारतासहित पूर्वेकडील देश आस्ट्रेलिया, आशिया, अमेरिका येथे दिसेल. ह्यापूर्वी जगातील काही स्थळी १७ फेब्रुवारीला कंकणाकृती सूर्यग्रहण दिसले होते. तसेच पुढे १२ ऑगस्ट रोजी खग्रास सूर्यग्रहण तर २८ ऑगस्ट रोजी खंडग्रास चंद्रग्रहण दिसणार आहे.
Holi 2026: सुख-समृद्धीसाठी होळीला तुमच्या राशीनुसार निवडा कपड्यांचा रंग, नशिबाची मिळेल साथ
प्रा. सुरेश चौपर्ण यांनी सांगितले की, ” ८८ महाराष्ट्रातून केवळ १ १ तास ३५ मिनिटेच अत्य ग्रहण दिसेल. आणि हे ग्रहण पूर्व क्षितिजावर असल्याने फारसे सुंदर दिसणार नाही, घरावरून किंवा टेकडीवरून है ग्रहण थोडे चांगले दिसेल, ग्रहण दुर्बिणीने फारसे बागले दिसत नसल्याने साध्या डोळ्याने ते पहिले पाहिजे. ग्रहणे ही वैज्ञानिक घटना असल्यामुळे त्यांचा वैज्ञानिक दृष्ट्या निरीक्षण आणि अभ्यास केला पाहिजे”.
