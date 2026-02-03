Easy Food Recipe:गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा चविष्ट दुधीची बर्फी, नोट करून घ्या रेसिपी

गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यानंतर कायमच विकतची मिठाई आणून खाल्ली जाते. पेढे, बर्फी किंवा दुधापासून बनवलेला कोणताही पेढा आणून खाल्ला जातो. पण नेहमीच बाजारात विकत मिळणारी साखरयुक्त मिठाईचे सेवन करण्याऐवजी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये सुद्धा घरी मिठाई किंवा बर्फी बनवू शकता. आज आम्ही तुम्हाला दुधीचा वापर करून चविष्ट बर्फी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी किंवा कोणताही गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास तुम्ही दुधीची बर्फी बनवू शकता. बऱ्याचदा घरात दुधी भोपळा विकत आणल्यानंतर त्याची भाजी खाल्ली जात नाही. कारण ही भाजी चवीला अतिशय पांचट असते. सामान्यपणे कायमच बेसन किंवा दुधापासून बनवलेली मिठाई खाण्याऐवजी भाज्यांपासून बनवलेली बर्फी खावी. हा पदार्थ चवीला सुद्धा अतिशय सुंदर लागतो. चला तर जाणून घेऊया दुधीची बर्फी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
संपूर्ण जगभरात कोरियन कॉफीचा नवा ट्रेंड! झटपट बनवा Korean Banana Coffee, कोल्ड कॉफी कायमचे जाल विसरून