Easy Food Recipe:गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा चविष्ट दुधीची बर्फी, नोट करून घ्या रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये दुधीची बर्फी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट बनवतो. चला तर जाणून घेऊया दुधीची बर्फी बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Feb 03, 2026 | 08:00 AM
गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यानंतर कायमच विकतची मिठाई आणून खाल्ली जाते. पेढे, बर्फी किंवा दुधापासून बनवलेला कोणताही पेढा आणून खाल्ला जातो. पण नेहमीच बाजारात विकत मिळणारी साखरयुक्त मिठाईचे सेवन करण्याऐवजी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये सुद्धा घरी मिठाई किंवा बर्फी बनवू शकता. आज आम्ही तुम्हाला दुधीचा वापर करून चविष्ट बर्फी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी किंवा कोणताही गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास तुम्ही दुधीची बर्फी बनवू शकता. बऱ्याचदा घरात दुधी भोपळा विकत आणल्यानंतर त्याची भाजी खाल्ली जात नाही. कारण ही भाजी चवीला अतिशय पांचट असते. सामान्यपणे कायमच बेसन किंवा दुधापासून बनवलेली मिठाई खाण्याऐवजी भाज्यांपासून बनवलेली बर्फी खावी. हा पदार्थ चवीला सुद्धा अतिशय सुंदर लागतो. चला तर जाणून घेऊया दुधीची बर्फी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • किसून घेतलेला दुधी
  • साखर
  • खवा
  • वेलची पावडर
  • सुका मेवा
  • तूप
  • जायफळ पावडर
कृती:

  • दुधीची बर्फी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये तूप गरम करून घ्या. गरम तुपात पाणी काढून घेतलेला दुधी टाकून मिक्स करा.
  • दुधी सतत चमच्याने मिक्स करत राहा. त्यानंतर दुधी शिजल्यानंतर त्यात आवश्यकतेनुसार साखर घालून व्यवस्थित शिजवून घ्या.
  • शिजलेल्या दुधीमध्ये वेलची पावडर, जायफळ पावडर आणि सुका मेवा घालून त्यातील पाणी पूर्णपणे आटवून घ्या.
    सगळ्यात शेवटी किसून घेतलेला खवा घालून मंद आचेवर मिक्स करा.
  • दुधीचा हलवा व्यवस्थित शिजल्यानंतर गॅस बंद करा. ताटाला तूप लावून त्यावर तयार केलेले मिश्रण ओतून एकसमान सेट करा.
  • त्यानंतर काहीवेळाने सुरीच्या सहाय्याने तुम्हाला हवे तसे तुकडे करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली दुधीची बर्फी.

Published On: Feb 03, 2026 | 08:00 AM

