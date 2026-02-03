IND vs USA : तिलक वर्माचा दमदार कमबॅक! फक्त बॅटने नाही तर बाॅलने घातला धुमाकुळ, वाचा सामन्याचा अहवाल

IND A vs USA : भारत विरूद्ध यूएसए यांच्यामध्ये विश्वचषकाआधी सराव सामना खेळवला गेला. या सामन्यामध्ये भारताच्या अ संघाने कमालीची कामगिरी केली. २०२६ च्या टी२० विश्वचषकासाठी सराव सामने सुरू झाले आहेत. २ फेब्रुवारी रोजी भारत अ आणि अमेरिका यांच्यात सराव सामना झाला. या सामन्यात तिलक वर्मा यांनी बॅट आणि बॉल दोन्हीने आपली हुशारी दाखवली. त्यांच्या प्रभावी कामगिरीने भारतीय अ संघाच्या अमेरिकेविरुद्धच्या विजयातही महत्त्वाची भूमिका बजावली. पुनरागमन सामन्यातील तिलकच्या कामगिरीची आता चर्चा होत आहे.
तिलक वर्मा जवळजवळ एक महिन्यानंतर क्रिकेटच्या मैदानावर परतला आहे. दुखापतीमुळे तिलक अलिकडेच न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत सहभागी होऊ शकला नाही. आता, २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी, त्याने अमेरिकेविरुद्धच्या शानदार कामगिरीने आपला फॉर्म सिद्ध केला आहे. या सामन्यात तिलक चांगल्या फॉर्ममध्ये दिसत होता. त्याने २४ चेंडूत ३८ धावा केल्या, ज्यात तीन चौकार आणि दोन षटकारांचा समावेश होता.
त्याच्या फलंदाजीसोबतच, त्याने चेंडूनेही प्रभावित केले. त्याने त्याच्या पहिल्याच चेंडूवर अमेरिकेचा सलामीवीर अँड्रीस गॉसला बाद केले. तिलक व्यतिरिक्त, नारायण जगदीसननेही शानदार फलंदाजी करत शतक झळकावले.
प्रथम फलंदाजी करताना, भारतीय अ संघाने २० षटकांत ३ गडी गमावून २३८/३ धावा केल्या. भारताकडून प्रियांश आर्यने २८ धावा केल्या, तर नारायण जगदीसनने ५५ चेंडूत १०४ धावा केल्या. कर्णधार आयुष बदोनीनेही २६ चेंडूत ६० धावा केल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, अमेरिकेचा संघ १९.४ षटकांत २०० धावांवर ऑलआउट झाला. भारत अ संघाने हा सामना ३८ धावांनी जिंकला. भारतीय संघ ७ फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेविरुद्ध होणाऱ्या टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये आपल्या मोहिमेची सुरुवात करेल.
Tilak Varma’s inclusion in the T20 World Cup warm-up against the USA in Navi Mumbai comes as a big boost for India fans. 🫱🏻🫲🏽🇮🇳#INDvUSA #Warmup #TilakVarma #Sportskeeda pic.twitter.com/Q1uIyx6Owg — Sportskeeda (@Sportskeeda) February 2, 2026
भारत विरूद्ध यूएस यांच्यामध्ये विश्वचषकाचा पहिला सामना वानखेडे मैदानावर खेळवला जाणार आहे. यूएसचा संघ मजबूत आहे, संघाने पाकिस्तानला पराभूत केले होते त्यामुळे त्यांना हलक्यामध्ये घेणे भारताला महागात पडू शकते. यूएसच्या संघामध्ये अनेक भारतीय वंशाचे खेळाडू आहेत जे अंडर 19 संघामध्ये खेळले आहेत.