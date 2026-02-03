Nashik Politics : आज ठरणार भाजपचा महापौर; गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत नवनिर्वाचित नगरसेवकांची बैठक

नाशिक : नाशिक महानगरपालिकेत घवघवीत यश संपादन केल्यानंतर आता नाशिककरांना महापौर, उपमहापौर कोण होणार? याची उत्सुकता लागली आहे. गेल्या आठ-दहा दिवसांत भारतीय जनता पक्षात अनेक अंतर्गत हालचाली झाल्या असून, महापौर, उपमहापौरपदी कुणाची वर्णी लागणार याचा निरोप घेऊन मंत्री गिरीश महाजन हे मंगळवारी (दि.३) रोजी सकाळी १०.३० वाजता इंदिरानगर येथील हॉटेल सयाजी येथे दाखल होणार आहेत.
नवनिर्वाचित सर्वच महिला नगरसेवकांनी आपापल्या परीने ‘फिल्डिंग’ लावली असली तरी यंदा कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पंचवटीत महापौरपद देण्यासाठी वरिष्ठ अनुकूल असल्याचे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे माजी स्थायी समिती सभापती गणेश गिते यांच्या पत्नी दीपाली गिते किंवा मंत्री महाजन यांचे स्वीय सहाय्यक स्वप्निल नन्नावरे यांच्या पत्नी रूपाली नन्नावरे आणि आमदार डॉ. राहुल आहेर यांच्या भगिनी हिमगौरी आडके यांच्यापैकी कुणाकडे जाते? हे आज स्पष्ट होणार आहे.
दरम्यान, या दोन्ही पदांच्या निवडीचा अंतिम निर्णय पक्षश्रेष्ठींच घेणार आहे. मंगळवारी (दि.३) होणारी बैठक केवळ भाजप नगरसेवकांसाठीच मर्यादित ठेवण्यात आली असून, पास दाखवल्याशिवाय बैठकीच्या ठिकाणी प्रवेश मिळणार नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. एकूणच, गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या तर्क-वितर्वांना आता मंगळवारी पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे. नाशिकच्या राजकारणात पुढील पाच वर्षांची दिशा ठरवणारी ही बैठक ठरणार आहे.
गट नोंदणी केल्यानंतर होतोय महापौर
राज्यातील काही महापालिकांच्या महापौरपदाची निवडणूक जाहीर झालेली असताना नाशिकच्या बाबतीत मात्र अनभिज्ञता असून, नगरसेवकांची गट नोंदणी झाल्याशिवाय महापौर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करू नये, अशा आयोगाच्या सूचना असल्यामुळे येत्या दोन दिवसात राजकीय पक्षांना गट नोंदणी केल्यावरच हा कार्यक्रम घोषित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.