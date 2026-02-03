मोठी बातमी ! TET परीक्षेचा अंतिम निकाल आज होणार जाहीर; राज्यातील तब्बल 4 लाख उमेदवारांचे लागले लक्ष…

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

परीक्षा मंडळाने परीक्षेनंतर १६ जानेवारीला उत्तरसूची जाहीर करून उमेदवारांच्या लॉगीनमध्ये अंतरिम निकाल उपलब्ध करून दिला होता. त्यानंतर गुणांची पडताळणी आणि निकालावर आक्षेप नोंदविण्यासाठी २१ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली होती.

Updated On: Feb 03, 2026 | 08:30 AM
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे टीईटी अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा घेण्यात आली होती. आता या परीक्षेचा निकाल मंगळवारी (दि.३) जाहीर होणार असून, चार लाखांहून अधिक परीक्षार्थींचे लक्ष या निकालाकडे लागले आहे. इतरवेळी विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणाऱ्या शिक्षकांचीच आता एकप्रकारे परीक्षा असणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे २३ नोव्हेंबर २०२५ ला राज्यभरात १ हजार ४२० परीक्षा केंद्रांवर टीईटी परीक्षा घेण्यात आली होती. संपूर्ण राज्यभरातून ४ लाख ७५ हजार उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली होती. त्यानंतर अंतिम निकाल कधी लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. परिणामी, यंदा टीईटी प्रविष्ट होणाऱ्या उमेदवारांची संख्या देखील वाढली असल्याने निकालाची टक्केवारी वाढण्याची शक्यता आहे.

हेदेखील वाचा : TET परीक्षेत वाशिम जिल्ह्यातील ९६ टक्के शिक्षक अनुत्तीर्ण! गुरुजी झालं नापास, नाराजीचे वातावरण

दरम्यान, परीक्षा मंडळाने परीक्षेनंतर १६ जानेवारीला उत्तरसूची जाहीर करून उमेदवारांच्या लॉगीनमध्ये अंतरिम निकाल उपलब्ध करून दिला होता. त्यानंतर गुणांची पडताळणी आणि निकालावर आक्षेप नोंदविण्यासाठी २१ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली होती. त्यानंतर आता आज अंतिम निकाल जाहीर होणार असून, प्रश्नपत्रिकेतील काही प्रश्न चुकल्यामुळे प्रश्नाचे गुण वजा करून निकाल जाहीर केला जाणार आहे.

२५० अनुत्तीर्ण उमेदवारांचे काय?

परीक्षेच्या दिवशी सीडीओ मेरी परीक्षा केंद्रात इंग्रजी माध्यमाच्या उमेदवारांना मराठी माध्यमाचा पेपर देण्यात आला होता. उमेदवारांनी ही चूक निदर्शनास आणून देत इंग्रजी माध्यमाचा पेपर देण्याची मागणी करूनही मराठी माध्यमाचाच पेपर सोडवण्यास सांगण्यात आले. त्यामुळे उत्तरसूची निकालात हे २५० उमेदवार अनुत्तीर्ण झाले आहे. त्यानंतर उमेदवारांनी आंदोलन करीत उत्तीर्ण करण्याची मागणी केली.

परीक्षा महामंडळाच्या निर्णयाकडे लक्ष

या आंदोलनानंतर परीक्षा मंडळाने अनुतीर्ण उमेदवाराना संपर्क साधून घडलेला प्रकार जाणून घेतला आहे. त्यामुळे या उमेदवाराबाबत परीक्षा मंडळाने काय निर्णय घेतला, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

हेदेखील वाचा : रेल्वे रुळांवरून पालिकेचा केबल-स्टेड पूल जाणार, ५५% काम पूर्ण; महालक्ष्मी-सात रस्ता…, पाहा नेमका मार्ग

Published On: Feb 03, 2026 | 08:30 AM

