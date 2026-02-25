Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Nagpur Crime Police Head Constable Jumps Into Ambazari Lake In Nagpur What Is The Reason

Nagpur Crime: नागपुरात पोलीस हेड कॉन्स्टेबलची अंबाझरी तलावात उडी; कारण काय?

नागपूर येथे प्रतापनगर पोलीस ठाण्यातील हेड कॉन्स्टेबल शिलरत्न बेलेकर (45) यांचा मृतदेह अंबाझरी तलावात आढळला. कौटुंबिक वादातून तणाव असल्याची माहिती; पोलिसांनी मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवून तपास सुरू केला आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 02:58 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • 19 फेब्रुवारीपासून ड्युटीवर गैरहजर
  • 22 फेब्रुवारीला बेपत्ता तक्रार दाखल
  • तलावात मृतदेह तरंगताना आढळला
नागपूर: नागपूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शहराच्या प्रतापनगर पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या एका हेड कॉन्स्टेबलने मंगळवारी
रात्री अंबाझरी तलावात उडी मारून आपलं आयुष्य संपवलं. कौटुंबिक कारणातून आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव शिलरत्न बेलेकर (45 वर्षे) अशी आहे.

तरुण पोहण्यासाठी गेले तेव्हा… 

पोलीस कर्मचाऱ्यांची ओळख समोर आली असून ते वाघदरी-इसासनी परिसरातील रहिवासी होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी सकाळच्या सुमारास काही तरुण अंबाझरी तलावात पोहण्यासाठी आले होते आणि त्यावेळी त्यांनी पाण्यात एक मृतदेह तरंगतांना दिसला. त्या तरुणांनी तातडीने अंबाझरी पोलिसांना याची माहिती दिली.

विकृतीची परिसीमा! 11 वर्षांची मुलगी शाळा सुटल्यावर…; नेमके घडले काय? आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा

या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचेल. त्यांनी मृतदेह तलावातून बाहेर काढला. हा मृतदेह कोणाचा याचा तपास सुरु केली असता त्यानं मृतदेहाजवळ ओळखपत्र सापडलं आणि त्या आधारे त्यांची ओळख पटवण्यात आली. त्यानंतर, पोलीस कर्मचाऱ्याचा मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी मेडिकल रुग्णालयात पाठवण्यात आला.

मानसिक तणावात

मागील दोन वर्षांपासून शिलरत्न यांचे त्यांच्या पत्नीसोबत सतत वाद सुरू होते. याच कौटुंबिक वादामुळे त्यांची पत्नी आपल्या माहेरी राहत होती आणि शिलरत्न त्यांच्या दोन मुलांसह इसासनी येथील त्यांच्या घरी राहत होते. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्या पत्नीने आपल्या मुलांचा ताबा मागितल्यामुळे ते मानसिक तणावात होते.

शिलरत्न बेलेकर यांची काही महिन्यांपूर्वी हिंगणा पोलीस ठाण्यातून प्रतापनगर पोलीस स्टेशनमध्ये बदली झाली होती. १९ फेब्रुवारीपासून शिलरत्न त्यांच्या भावाने 22 फेब्रुवारी रोजी प्रतापनगर पोलीस ठाण्यात ते बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली होती. मंगळवारी सकाळी त्यांचा मृतदेह अंबाझरी तलावात तरंगताना आढळला.

प्रेयसी बाबत आक्षेपार्ह टिप्पणीचा राग; दारूच्या वादातून तरुणाची निर्घृण हत्या, 4 जण गंभीर जखमी

प्रेससीबाबत आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्यावरून झालेल्या वादात एका तरुणाची हत्या केली, तर इतर ४ जण गंभीर जखमी आहेत. ही थरारक घटना कळमना ठाण्यांतर्गत पार्वतीनगरात शनिवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली. या घटनेमुळे परिसरात दहशतीचे वातावरण आहे. तरुणांमध्ये वाढते दारूचे व्यसन आणि त्यातून घडत्त असलेल्या हिंसाचारावर प्रश्न उपस्थित झाले. पोलिसांनी या हत्याकांडात ५ जणांना अटक केली तर अल्पवयीनला ताब्यात घेतले, ऋतिक सावनलाल पटले (२२) रा. पार्वतीनगर, आजरी-माजरी असे मृताचे नाव आहे. अटकेतील आरोपींमध्ये ईशा हातिम अंसारी (५५), त्याची मुले मुस्तफा उर्फ गोलू अंसारी (२८), लुकमान अंसारी (२२), साहिल अंसारी (२०), सलाउद्दिन अंसारी (१९) आणि एका अल्पवयीनचा समावेश आहे. जखमी तनसू शिवप्रसाद नागपुरे (२३), सलीम अंसारी, संगीता नागपुरे आणि शिवप्रसाद नागपुरे यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Bihar Crime: आनंदावर विरजण! भर मांडवात नवरीवर गोळीबार; एकतर्फी प्रेमातून हल्ल्याचा संशय; थरकाप उडवणारा VIDEO

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ते बेपत्ता कधी झाले होते?

    Ans: 19 फेब्रुवारीपासून ड्युटीवर गैरहजर होते; 22 फेब्रुवारीला तक्रार दाखल.

  • Que: मृतदेह कसा सापडला?

    Ans: तलावात तरंगताना काही तरुणांना दिसला.

  • Que: मृत्यूमागील कारण काय?

    Ans: मृत्यूमागील कारण काय?

Web Title: Nagpur crime police head constable jumps into ambazari lake in nagpur what is the reason

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 02:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bihar Crime: आनंदावर विरजण! भर मांडवात नवरीवर गोळीबार; एकतर्फी प्रेमातून हल्ल्याचा संशय; थरकाप उडवणारा VIDEO
1

Bihar Crime: आनंदावर विरजण! भर मांडवात नवरीवर गोळीबार; एकतर्फी प्रेमातून हल्ल्याचा संशय; थरकाप उडवणारा VIDEO

Dombivli Crime: 10 बिअर व 45 गोळ्यांचे केले सेवन…, डोंबिवलीत नामांकित डॉक्टरचा आत्महत्येचा प्रयत्न; कारण काय?
2

Dombivli Crime: 10 बिअर व 45 गोळ्यांचे केले सेवन…, डोंबिवलीत नामांकित डॉक्टरचा आत्महत्येचा प्रयत्न; कारण काय?

Bihar Crime: खळबळजनक! प्राथमिक शाळेच्या इमारतीत तरुणाचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत आढळला; हत्येचा संशय
3

Bihar Crime: खळबळजनक! प्राथमिक शाळेच्या इमारतीत तरुणाचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत आढळला; हत्येचा संशय

Navi Mumbai Crime: उलवे पोलिसांचा अजब कारभार! सीसीटीव्हीत चोरी स्पष्ट, तरी गुन्ह्याऐवजी ‘मोबाईल गहाळ’ची नोंद!
4

Navi Mumbai Crime: उलवे पोलिसांचा अजब कारभार! सीसीटीव्हीत चोरी स्पष्ट, तरी गुन्ह्याऐवजी ‘मोबाईल गहाळ’ची नोंद!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nagpur Crime: नागपुरात पोलीस हेड कॉन्स्टेबलची अंबाझरी तलावात उडी; कारण काय?

Nagpur Crime: नागपुरात पोलीस हेड कॉन्स्टेबलची अंबाझरी तलावात उडी; कारण काय?

Feb 25, 2026 | 02:58 PM
१४ वर्षांनंतर अक्षय कुमार–प्रियदर्शनची धमाकेदार एन्ट्री! ‘Bhooth Bangla’ची समोर आली पहिली झलक

१४ वर्षांनंतर अक्षय कुमार–प्रियदर्शनची धमाकेदार एन्ट्री! ‘Bhooth Bangla’ची समोर आली पहिली झलक

Feb 25, 2026 | 02:56 PM
सेमीफायनलचा थरार!Englandचा दिमाखात प्रवेश, Pakistanचा जीव टांगणीला; Srilanka की New Zealand … कोण ठरणार सरस?

सेमीफायनलचा थरार!Englandचा दिमाखात प्रवेश, Pakistanचा जीव टांगणीला; Srilanka की New Zealand … कोण ठरणार सरस?

Feb 25, 2026 | 02:53 PM
मोठी बातमी ! विद्यार्थ्यांना आता अपघात विमा संरक्षण मिळणार; शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मोठी बातमी ! विद्यार्थ्यांना आता अपघात विमा संरक्षण मिळणार; शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Feb 25, 2026 | 02:49 PM
Trump 2026: ट्रम्पच्या थापा काही संपेनात! ‘या’ महासत्तांबद्दल केले अत्यंत खोटे दावे; भारताबद्दलही ओकली गरळ

Trump 2026: ट्रम्पच्या थापा काही संपेनात! ‘या’ महासत्तांबद्दल केले अत्यंत खोटे दावे; भारताबद्दलही ओकली गरळ

Feb 25, 2026 | 02:49 PM
Akshay Kumar ‘भागम भाग 2’मध्ये करणार ‘या’ दोन अभिनेत्रीसोबत रोमान्स? त्या अभिनेत्री आहेत कोण?

Akshay Kumar ‘भागम भाग 2’मध्ये करणार ‘या’ दोन अभिनेत्रीसोबत रोमान्स? त्या अभिनेत्री आहेत कोण?

Feb 25, 2026 | 02:47 PM
Patel Engineering Project: सिंचन व जलविद्युत क्षेत्रात मोठी कामगिरी; पटेल इंजिनिअरिंगचा दुहेरी विजय

Patel Engineering Project: सिंचन व जलविद्युत क्षेत्रात मोठी कामगिरी; पटेल इंजिनिअरिंगचा दुहेरी विजय

Feb 25, 2026 | 02:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM
Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Feb 24, 2026 | 07:43 PM
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM