Nagpur Crime: नागपूरमध्ये नात्याला काळिमा! मामीला घरात एकटी पाहून फिरली नियत आणि…; भाचा अटकेत

काय घडलं नेमकं?
पीडित अल्पवयीन हे यशोधरा नगर येथे राहते. १५ फेब्रुवारी रोजी दुपारी ती आपल्या बेडरूममध्ये कपाटातून मुलाचे कपडे काढत होती. त्यावेळी तिचा भाचा खोलीतच बेडवर झोपलेला होता. महिला कपडे घेऊन खोलीबाहेर पडत असतांना आरोपीने तिच्या मागून येत तिला पकडण्याचा प्रयत्न केला. पीडितेने टाळा विरोध केला. त्यांनतर आरोपी काहीही न बोलता तेथून निघून गेला.
Kalyan Crime: आई-बाबा यापुढे मी…; बारावीच्या परीक्षेच्या भीतीने विद्यार्थिनीने उचलले टोकाचे पाऊल
त्यांनतर तो पुन्हा २४ फेब्रुवारीला सकाळी महिला घरी एकटी असतांना गेला. त्याने बेडरूममध्ये जाऊन महिलेचा मागून हात धरत अश्लील वर्तन केले. महिलेने धाडस दाखवत त्याला जोरात ढकलले व स्वतःची सुटका करून बाहेर पडली. यानंतर पीडितेने यशोधरानगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध छेडछाडीच्या संबंधित कलमांन्वये गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव मोहम्मद अल्तमश सलीम शेख असे आहे. सध्या या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
नागपुरात पोलीस हेड कॉन्स्टेबलची अंबाझरी तलावात उडी; कारण काय?
नागपूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शहराच्या प्रतापनगर पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या एका हेड कॉन्स्टेबलने मंगळवारी रात्री अंबाझरी तलावात उडी मारून आपलं आयुष्य संपवलं. कौटुंबिक कारणातून आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव शिलरत्न बेलेकर (45 वर्षे) अशी आहे.
कारण काय?
मागील दोन वर्षांपासून शिलरत्न यांचे त्यांच्या पत्नीसोबत सतत वाद सुरू होते. याच कौटुंबिक वादामुळे त्यांची पत्नी आपल्या माहेरी राहत होती आणि शिलरत्न त्यांच्या दोन मुलांसह इसासनी येथील त्यांच्या घरी राहत होते. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्या पत्नीने आपल्या मुलांचा ताबा मागितल्यामुळे ते मानसिक तणावात होते.
शिलरत्न बेलेकर यांची काही महिन्यांपूर्वी हिंगणा पोलीस ठाण्यातून प्रतापनगर पोलीस स्टेशनमध्ये बदली झाली होती. १९ फेब्रुवारीपासून शिलरत्न त्यांच्या भावाने 22 फेब्रुवारी रोजी प्रतापनगर पोलीस ठाण्यात ते बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली होती. मंगळवारी सकाळी त्यांचा मृतदेह अंबाझरी तलावात तरंगताना आढळला.
Walmik Karad: संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट! वाल्मिक कराडला सुप्रीम दणका; जामीन अर्ज फेटाळला
Ans: नागपूर शहरातील यशोधरानगर पोलीस ठाणे हद्दीत ही घटना घडली.
Ans: विवाहित मामीशी अश्लील वर्तन व छेडछाड केल्याचा आरोप आहे.
Ans: तक्रारीनंतर आरोपीला अटक करून संबंधित कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.