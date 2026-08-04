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Gujarat Crime: कारमधून बाहेर बोलावलं अन् चुलत भावावर केले 7 वार; तो मला मारणार होता…

Updated On: Aug 04, 2026 | 03:03 PM IST
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सारांश

गुजरातमधील राजकोट येथे चुलत भावाने 42 वर्षीय घनश्यामसिंह वाघेला यांच्यावर चाकूने सात वार करून हत्या केल्याची घटना घडली. कौटुंबिक वाद आणि कथित अनैतिक संबंधांच्या संशयातून हा हल्ला झाल्याचा प्राथमिक तपासात निष्कर्ष आहे. मुख्य आरोपी धर्मेंद्रसिंह वाघेला याला पोलिसांनी काही तासांत अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • चुलत भावाने कारमधून बाहेर बोलावून 42 वर्षीय घनश्यामसिंह वाघेला यांच्यावर सात वार करून हत्या केली.
  • कौटुंबिक वाद आणि कथित अनैतिक संबंधांच्या संशयातून गुन्हा घडल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज.
  • फरार झालेल्या मुख्य आरोपीला काही तासांत अटक; साथीदाराचा शोध आणि पुढील तपास सुरू.
गुजरात: गुजरातमधील राजकोटमध्ये नात्यांना काळिमा फासणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. चुलत भावाने भररस्त्यात कारमधून बाहेर बोलावून ४२ वर्षीय व्यक्तीवर चाकूने सपासप वार करत त्याची निर्घृण हत्या केल्याची घटना घडली. कौटुंबिक वाद आणि कथित अनैतिक संबंधांच्या संशयातून हा रक्तरंजित हल्ला झाल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला असून, मुख्य आरोपीला काही तासांतच अटक करण्यात आली आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव घनश्यामसिंह वाघेला (वय ४२) असे आहे. धर्मेंद्रसिंह वाघेला असे हत्या करणाऱ्या चुलत भाऊचा नाव आहे. याप्रकरणी भक्तिनगर पोलिसांनी तातडीने भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम 103 (1) अंतर्गत हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपीच्या मोठ्या भावाच्या पत्नीशी घनश्यामसिंह यांचे कथित अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयावरूनही दोन्ही कुटुंबांत मोठा तणाव होता. या वादातूनच आरोपीच्या भावाने आधीही घनश्यामसिंह यांच्यावर हल्ला केला होता आणि नंतर पत्नीला घटस्फोट दिला होता.

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आरोपीने धर्मेंद्रसिंह याने गांधीग्राम पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती, ज्यामध्ये घनश्यामसिंह सतत फोन करून धमक्या देत असल्याचा आरोप केला होता. या भीतीपोटी आरोपीने आपले घरही बदलले होते. तसेच, हत्येच्या एक दिवस आधी घनश्यामसिंह यांनी धर्मेंद्रसिंह याला तब्बल 40 ते 50 मिस्ड कॉल्स केल्याचे तपासात समोर आले आहे. घटनेच्या दिवशी आरोपी आपल्या एका सहकाऱ्यासह ॲक्टिव्हावरून घनश्यामसिंह यांचा शोध घेत होता आणि अखेर त्यांनी गाठून ही प्राणघातक घटना घडवली.

हत्येमागचं कारण काय?

आरोपी हत्येनंतर फरार झाला होता. तो आधी अहमदाबाद आणि नंतर लिंबडीच्या दिशेने पळून गेला. भक्तीनगर पोलिसांनी वेगाने चक्रे फिरवत अवघ्या काही तासांतच त्याला लिंबडी महामार्गावरून ताब्यात घेतले. पोलिसांनी त्याची चौकशी केली असता घनश्यामसिंह आपली हत्या करेल या भीतीनेच त्याने हा कट रचला असल्याचे समोर आले. पोलीस या घटनेचा सखोल तपास करत आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: मृत व्यक्तीचे नाव काय होते?

    Ans: घनश्यामसिंह वाघेला.

  • Que: मुख्य आरोपी कोण आहे?

    Ans: धर्मेंद्रसिंह वाघेला.

  • Que: हत्येमागील प्राथमिक कारण काय सांगितले जात आहे?

    Ans: कौटुंबिक वाद आणि कथित अनैतिक संबंधांचा संशय.

Web Title: Gujarat crime called out of the car and stabbed cousin seven times he was going to kill me

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Published On: Aug 04, 2026 | 02:53 PM

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