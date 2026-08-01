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Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Updated On: Aug 01, 2026 | 03:30 PM IST
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सारांश

कोल्हापुरात बेकायदेशीर गर्भपात प्रकरणी अजूनही अनेकजण रडारवर आहेत..त्यांच्यावर कडक कारवाई होणार आहे..शिवाय कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्यभरात टास्कफोर्स माध्यमातून धडक मोहीम राबवणार असून कायद्यात बदल करून कडक कायदा करणार असल्याचं स्पष्टीकरण आरोग्यमंत्री तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिलंय.

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कोल्हापुरात बेकायदेशीर गर्भपात प्रकरणी अजूनही अनेकजण रडारवर आहेत..त्यांच्यावर कडक कारवाई होणार आहे..शिवाय कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्यभरात टास्कफोर्स माध्यमातून धडक मोहीम राबवणार असून कायद्यात बदल करून कडक कायदा करणार असल्याचं स्पष्टीकरण आरोग्यमंत्री तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिलंय..तसचं सर्व हाॅस्पिटलच्या चौकशीसाठीही धडक मोहीम राबविण्यात येणार आहे..या प्रकरणात आरोग्य विभागातील दोषी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार असल्याचं आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्पष्ट केलंय..बेकायदेशीर गर्भलिंगनिदान आणि गर्भपात प्रकरणी कोल्हापुरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन अधिकाऱ्यांची पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली..यावेळी मंत्री प्रकाश आबिटकर बोलत होते..कोल्हापुरातील कदमवाडी इथं बेकायदेशीर गर्भपात प्रकरणी करवीर पोलिसांनी मोठी कारवाई करत माजी सिव्हिल सर्जन चंद्रकांत गायकवाड याला बेड्या ठोकल्यातं..या कारवाईत माजी सिव्हिल सर्जन डॉक्टर चंद्रकांत गायकवाड याने तब्बल 250 हून अधिक महिलांचा गर्भपात केल्याचा धक्कादायक प्रकार पोलीस तपासात समोर आलायं..त्यामुळे आरोग्य विभाग अलर्ट मोडवर आलायं..

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कोल्हापुरात बेकायदेशीर गर्भपात प्रकरणी अजूनही अनेकजण रडारवर आहेत..त्यांच्यावर कडक कारवाई होणार आहे..शिवाय कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्यभरात टास्कफोर्स माध्यमातून धडक मोहीम राबवणार असून कायद्यात बदल करून कडक कायदा करणार असल्याचं स्पष्टीकरण आरोग्यमंत्री तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिलंय..तसचं सर्व हाॅस्पिटलच्या चौकशीसाठीही धडक मोहीम राबविण्यात येणार आहे..या प्रकरणात आरोग्य विभागातील दोषी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार असल्याचं आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्पष्ट केलंय..बेकायदेशीर गर्भलिंगनिदान आणि गर्भपात प्रकरणी कोल्हापुरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन अधिकाऱ्यांची पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली..यावेळी मंत्री प्रकाश आबिटकर बोलत होते..कोल्हापुरातील कदमवाडी इथं बेकायदेशीर गर्भपात प्रकरणी करवीर पोलिसांनी मोठी कारवाई करत माजी सिव्हिल सर्जन चंद्रकांत गायकवाड याला बेड्या ठोकल्यातं..या कारवाईत माजी सिव्हिल सर्जन डॉक्टर चंद्रकांत गायकवाड याने तब्बल 250 हून अधिक महिलांचा गर्भपात केल्याचा धक्कादायक प्रकार पोलीस तपासात समोर आलायं..त्यामुळे आरोग्य विभाग अलर्ट मोडवर आलायं..

Web Title: Prakash abitkar illegal abortion scam many under the scanner in the kolhapur abortion case

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Published On: Aug 01, 2026 | 03:30 PM

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