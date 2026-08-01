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NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Updated On: Aug 01, 2026 | 03:36 PM IST
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सारांश

प्रगतशील राज्याच्या दिशेने आमचे राज्य वाटचाल करत आहे. त्यात महसूल विभागाचे महत्वाचे काम आहे. महसूल विभागात प्रामाणिक काम करणाऱ्या लोकांच्या पाठीवर थाप देण्यासाठी कौतुक करण्यासाठी आणि पुरस्कार देण्यासाठी आज महसूल दिन साजरा केला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासात महसूल विभागाच योगदान वाढेल असा मला विश्वास आहे.

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विस्तार

 

प्रगतशील राज्याच्या दिशेने आमचे राज्य वाटचाल करत आहे. त्यात महसूल विभागाचे महत्वाचे काम आहे. महसूल विभागात प्रामाणिक काम करणाऱ्या लोकांच्या पाठीवर थाप देण्यासाठी कौतुक करण्यासाठी आणि पुरस्कार देण्यासाठी आज महसूल दिन साजरा केला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासात महसूल विभागाच योगदान वाढेल असा मला विश्वास आहे.

Follow Us:
विस्तार

 

प्रगतशील राज्याच्या दिशेने आमचे राज्य वाटचाल करत आहे. त्यात महसूल विभागाचे महत्वाचे काम आहे. महसूल विभागात प्रामाणिक काम करणाऱ्या लोकांच्या पाठीवर थाप देण्यासाठी कौतुक करण्यासाठी आणि पुरस्कार देण्यासाठी आज महसूल दिन साजरा केला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासात महसूल विभागाच योगदान वाढेल असा मला विश्वास आहे.

Web Title: Nitesh rane nitesh rane launches a scathing attack on sanjay raut says he lacks the stature to criticize amit shah

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Published On: Aug 01, 2026 | 03:36 PM

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