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Gullak x CEEW: ‘गुल्लक’ आणि CEEW ची भागीदारी; छतावरील सौरऊर्जेबाबत जनजागृतीसाठी नवा उपक्रम

Updated On: Aug 04, 2026 | 02:57 PM IST
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सारांश

Gullak x CEEW: TVFच्या 'गुल्लक' मालिकेसोबत CEEWची भागीदारी. मिश्रा कुटुंबाच्या माध्यमातून छतावरील सौरऊर्जेचे फायदे आणि स्वच्छ ऊर्जेबाबत जनजागृती करण्याचा उपक्रम.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Gullak x CEEW:  कौन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हायर्नमेंट अँड वॉटर (CEEW) आणि TVFच्या लोकप्रिय ‘गुल्लक’ मालिकेने एकत्र येत छतावरील सौरऊर्जेबाबत (रूफटॉप सोलर) जनजागृती करण्यासाठी विशेष उपक्रम सुरू केला आहे. या सहकार्याचा उद्देश भारतीय कुटुंबांना सौरऊर्जेचे फायदे सोप्या, मनोरंजक आणि विश्वासार्ह पद्धतीने समजावून सांगणे हा आहे.

CEEW ही हवामान आणि ऊर्जा क्षेत्रात काम करणारी आघाडीची संशोधन संस्था आहे. TVF सोबतच्या या भागीदारीतून संस्थेने लोकप्रिय मालिकेतील मिश्रा कुटुंबाच्या माध्यमातून रूफटॉप सोलरविषयीची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मनोरंजनातून स्वच्छ ऊर्जेचा संदेश

आजच्या काळात पारंपरिक जाहिरातींपेक्षा कथा आणि मनोरंजनाच्या माध्यमातून दिलेले संदेश लोकांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचतात. याच संकल्पनेतून ‘गुल्लक’ मालिकेतील परिचित पात्रांचा वापर करून छतावरील सौरऊर्जेबाबत असलेले गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

जमील खान, गीतांजली कुलकर्णी, हर्ष मायर आणि सुनीता राजवार यांनी साकारलेल्या मिश्रा कुटुंबाच्या कथेतून सौरऊर्जा ही घरासाठी दीर्घकालीन फायदेशीर गुंतवणूक असल्याचा संदेश देण्यात आला आहे.

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CEEW चे मत

CEEWच्या वरिष्ठ कार्यक्रम संवाद तज्ज्ञ रीथिरा कुमार म्हणाल्या, “हवामान बदल आणि नवीकरणीय ऊर्जेसारखे विषय लोकांच्या दैनंदिन चर्चेचा भाग व्हावेत, यासाठी आम्ही वेगवेगळे आणि मनोरंजक मार्ग शोधत आहोत. ‘गुल्लक’मधील मिश्रा कुटुंब भारतीय कुटुंबांचे वास्तव दाखवते. त्यामुळे रूफटॉप सोलरसारखा महत्त्वाचा विषय मांडण्यासाठी ही मालिका योग्य ठरली.”

TVF ने काय सांगितले?

TVFचे अध्यक्ष विजय कोशी म्हणाले, “प्रेक्षक जेव्हा एखाद्या कथेशी आणि पात्रांशी भावनिकरित्या जोडले जातात, तेव्हा त्याचा परिणाम केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित राहत नाही. ‘गुल्लक’च्या माध्यमातून छतावरील सौरऊर्जेसारखा महत्त्वाचा विषय लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्याची ही मोठी संधी आहे.”

सामाजिक जनजागृतीसाठी नवा प्रयत्न

‘गुल्लक x CEEW’ हा उपक्रम स्वच्छ ऊर्जेचा संदेश भारतीय कुटुंबांपर्यंत अधिक जवळचा आणि समजण्यास सोपा करण्याचा प्रयत्न आहे. मनोरंजन आणि सामाजिक संदेश यांचा प्रभावी संगम घडवत अशा प्रकारचे उपक्रम भविष्यात पर्यावरण, ऊर्जा आणि इतर महत्त्वाच्या सामाजिक विषयांबाबत जनजागृतीसाठी नवा मार्ग ठरू शकतात.

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Web Title: Gullak x ceew rooftop solar awareness initiative

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Published On: Aug 04, 2026 | 02:57 PM

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